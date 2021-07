Tällä hetkellä rannoilla ei Hietalahtea lukuun ottamatta ole säilytysmahdollisuuksia arvoesineille. Johanna Bäckman kokee, että Helsingin kaupunkisuunnittelussa otetaan monesti huonosti huomioon yksinasuvia.

Uimarannoilta on monesti vaikea löytää paikkaa, johon jättää arvotavarat turvaan. Tilanne on erityisen hankala yksin uimaan tulleille, joilla ei ole mukana ketään vahtimassa tavaroita.

Helsingissä yksin asuva Johanna Bäckman tuntee tämän omassa arjessaan. Bäckman haluaisi uimaan, mutta mihin jättää kotiavaimet, HSL-matkakortti ja kännykkä uinnin ajaksi? Pankkikorttikin olisi mukava ottaa mukaan, jos haluaa ostaa vaikka jäätelön uinnin jälkeen.

Bäckman ehdottaa ratkaisuksi lukittavia lokerikkoja, johon arvotavarat voisi jättää uimisen ajaksi.

”Miksei rannoilla voisi olla samanlaisia lokerikkoja kuin esimerkiksi museoissa tai uimahalleissa? Niitä voisi olla ainakin Helsingin valvotuilla uimarannoilla”, Bäckman kysyy.

Hän teki aiheesta avauksen myös Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä.

Idean hän sai sattumalta, kun joutui itse luopumaan uimareissusta puuttuvien säilytystilojen vuoksi. Bäckman toivoo, että myös yksin liikkuvien olisi mahdollista pulahtaa uimaan spontaanisti ilman suurempia valmisteluja.

"Onhan se kauhean surullista, että Helsingissä on ihania uimarantoja, mutta en pysty hyödyntämään niitä”, hän sanoo.

Bäckman ehdottaa, että lokerikon voisi rakentaa esimerkiksi rantavalvojien kopin läheisyyteen. Facebook-ryhmässä ideoitiin myös numerolukollisia tai pantillisia lokeroita.

Säilytysongelma koskee erityisesti yksin uimaan tulleita ihmisiä. Bäckman kokee, että yksinasuvia huomioidaan esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa hyvin vähän.

”En halua vähätellä esimerkiksi perheiden ongelmia, mutta yksinasuvia otetaan hirveän vähän huomioon, vaikka meitä on huomattava osa kaupungin asukkaista.”

Helsingin kaupungin lähiliikuntayksikön tiimiesihenkilö Jukka Lundgren kertoo, ettei rantojen säilytyslokeroille ole ollut kysyntää, eikä niiden pystyttämistä ole mietitty tarkemmin.

Lundgrenin mukaan Hietalahden rannalla on jo lokerikko, mutta sille on ollut vain vähän käyttöä. Lisäksi kaappeja on rikottu ja avaimia hävitetty.

”Jos ihmiset nyt hirveästi riehaantuu tästä, niin voisihan lokerikkoja kokeilla. Yleensä niihin kohdistuu vain hirveästi ilkivaltaa”, Lundgren sanoo.

Hänen mukaansa rannoilla tulisi olla hyvät sisätilat, tarpeeksi asiakkaita ja riittävästi henkilökuntaa, jotta lokerikkoratkaisu toimisi.

” En kuitenkaan usko että tämä olisi jättimenestys”, Lundgren sanoo.

Lisäksi hän muistuttaa, ettei uimista luonnonvesissä suositella yksin. Turvallisuusohjeiden mukaan tulisi uida aina mieluummin jonkun kanssa.

Tällä hetkellä uimarannoilla ei Hietalahden rantaa lukuun ottamatta ole mahdollisuutta jättää tavaroita säilytykseen.

Lundgren suosittelee uimareita jättämään arvotavarat kotiin ja kannustaa luottamaan esimerkiksi vieressä oleviin ihmisiin.

”Uimavalvojilta ei kannata kysyä kuin ehkä sadepäivinä, mutta olisi mahtavaa kun voisi luottaa vaikka naapuriviltillä oleviin”, hän sanoo.