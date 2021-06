Sinnemäki jatkaa kaupunkiympäristön toimialasta vastaavana apulaispormestarina.

Vihreät valitsi keskiviikkona illalla Helsingin apulaispormestarikseen kaupungin nykyisen apulaispormestarin Anni Sinnemäen. Päätös oli odotettu.

Sinnemäki saa vastuulleen kaupunkiympäristön toimialan, josta hän vastaa myös nyt.

Mitkä ovat pääasiat, joita aiot edistää apulaispormestarina tulevalla kaudella?

”Haluan olla rakentamassa sosiaalisesti oikeudenmukaista kaupunkia, jossa ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa haaveitaan ja elää oman näköistään elämää. Meillä on paljon töitä tehtävänä sen puolesta, että Helsinki on yksi niistä kaupungeista, jotka torjuvat ilmastokriisiä. Näen, että Hanasaaren hiilivoimalan sulkeminen on tärkeä merkkipaalu.”

Sinnemäki on ollut viime aikoina julkisuudessa virkarikosepäilyn takia. Poliisi tutkii, onko Sinnemäki syyllistynyt virkarikokseen, joka liittyy Meilahden huvila-alueen poikkeamispäätökseen. Osa alueen asukkaista epäilee Sinnemäen käyttäneen poliittista valtaansa epäoikeudenmukaisesti.

Sinnemäki itse kiistää syyllistyneensä virkarikokseen.

Miten meneillään oleva virkarikosepäily vaikuttaa tehtävääsi apulaispormestarina?

”Uskon, että asia ratkeaa, ja onneksi prosessi ei ole enää kovinkaan pitkä. Uskon, että prosessi tulee päätymään samaan lopputuloksen kuin on oma kantani eli etten ole syyllistynyt virkarikokseen.”

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää omaksi apulaispormestarikseen kansanedustaja Paavo Arhinmäkeä. Hänelle kuuluisi kulttuuri ja vapaa-aika.

Vasemmistoliitto valitsee apulaispormestarin virallisesti valtuustoryhmän ja Helsingin piirijärjestön yhteiskokouksessa 15. heinäkuuta.

Sdp:n todennäköisenä valintana apulaispormestariksi pidetään nykyistä kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestaria Nasima Razmyaria.

Sdp valitsee apulaispormestarinsa piirikokouksessa 1. heinäkuuta. Sdp saa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin paikan.

