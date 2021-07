Alueen nykyinen kaava määrittää saunan paikan, joka haukkaisi osan naisten puolen rannasta.

Seurasaaressa on uitu alasti jo yli sata vuotta. Kuva uimalan vakikävijästä on vuodelta 1997.

Seurasaaren uimarit ovat huolissaan, että alueelle suunniteltu sauna tulee tuhoamaan perinteikkään nudistirannan. Helsingin kaupunki ilmoitti hiljattain tarjoavansa vuokralle saunatontteja Seurasaaren lisäksi Hietaniemestä ja Tarvon saaresta. Haku on avoinna syyskuun loppuun asti.

Sauna-asia on edennyt pikavauhtia eikä Seurasaaren uimareiden väkeä ole ehditty siinä juuri kuulla, kertoo Seurasaaren uimarit ry:n puheenjohtaja Sirkku Saarela.

Hänen mukaansa tuntuu siltä, kuin asia olisi ennalta päätetty. Kesäkuun alussa jo ennen saunatonttiasian julkistamista kaupungilta kyseltiin, voitaisiinko yhdistyksen vuokrasopimusta muuttaa siten, että rakentaminen voisi alkaa jo voimassaolevan sopimuksen aikana.

Saarelan mukaan yhdistys on parhaillaan järjestämässä kyselyä selvittääkseen, mitä mieltä jäsenistö on saunahankkeesta.

”Olen saanut jäseniltä jo yhteydenottoja, joiden mukaan uimalaan ei saunaa haluttaisi”, hän kertoo.

Seurasaaren uimalassa on erikseen miehille ja naisille rajatut alueet ja moni käy uimassa täysin alasti. Uimarannan pitkäaikaisen kävijän Eeva Niemiahon mukaan nyt kaavailtu sauna pienentäisi naisten rannan puolta niin merkittävästi, että se tuhoaisi uimalan toimintaa.

Naisten puolella käy hänen mukaansa huomattavasti enemmän uimareita kuin miesten puolella. Alue ei nytkään ole kovin iso ja sauna kaventaisi sitä entisestään.

”Moni nuori nainen on sanonut, että tämä paikka on ihan helmi, kun on miehet ja naiset erikseen. Mielestäni tämä on kaupungilta naisia räikeästi sortavaa toimintaa”, Niemiaho toteaa.

Parasta Seurasaaressa on hänen mukaansa juuri se, että miehet ja naiset saavat olla erikseen rauhassa. Toinen Helsingissä toimiva nudistiranta, Pihlajasaari, ei sen sijaan ole ollut turvallisen tuntuinen.

”Meiltä on käynyt siellä naisia jopa kaverin kanssa tutustumassa, mutta he ovat kohdanneet häirintää”, Niemiaho kertoo.

Hänen mukaansa osa Seurasaaren uimareista pelkää, että saunaravintola pilaisi rannan perinteisen toiminnan.

”Kaupungin toiminta on lyhytnäköistä. Tätä elävää ja toimivaa kulttuuriperinnettä ei arvosteta, vaikka sille on tarvetta.”

Uimalan toiminta saa jatkua edelleen, vaikka nudistirannan alue tuleekin saunahankkeen seurauksena kaventumaan, kertoo kaupungin ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg.

Alueen nykyinen kaava määrittää saunan paikan. Fröberg ei usko, että kaavaa lähdetään uimalan takia muuttamaan.

”Kaupungissa ei ole hirveästi saunapaikkoja, mutta saunakulttuuri on vahva ja niitä halutaan koko ajan lisää. Tämä on taiteilua puolin ja toisin”, hän sanoo.

Fröberg ei osaa sanoa, onko Seurasaaren uimareiden mielipidettä otettu huomioon saunatontin valmisteluvaiheessa. Hänen mukaansa nudistirannan uniikkia toimintaa ei kuitenkaan ole unohdettu ja sille halutaan tarjota edellytyksiä myös mahdollisen saunan rakentamisen jälkeen.

Sirkku Saarelan mielestä on surullista, että kaupallisen saunahankkeen alle häviää pala ainutlaatuista kulttuuria. Aidattu Seurasaaren uimala perustettiin jo vuonna 1906.

Saarelan mukaan uimalan jäsenmäärä on koronavuonna kasvanut hurjasti ja siksi tuntuu väärältä, että naisten rannalta häviäisi saunan myötä jopa 1 000 neliömetrin suuruinen alue.

Hän kertoo ymmärtävänsä, että Helsingillä on suuri paine lisätä saunallisia uintipaikkoja mutta toivoisi, että saunaa voitaisiin harkita vielä johonkin muualle.

”Onhan kaavoja muutettu maailman sivu.”