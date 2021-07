Asukkaat tilasivat arkkitehtitoimistolta vaihtoehtoisen suunnitelman rannan kehittämisestä.

Miltä kuulostaisi uusi meriuimala Hietalahdenrannassa? Lisää ravintoloita huoltoaseman ja Hampton Bayn tontilla, pyöräbaana vanhalla satamaradan sillalla, Bulevardin jatkaminen rantaan asti?

Kaikki tämä ja paljon muuta sisältyvät Hietalahdenrannan lähialueen asukkaiden tilaamaan vaihtoehtosuunnitelmaan, jonka ovat laatineet arkkitehtitoimisto Soini & Horto ja suunnittelutoimisto Ramboll.

Asukkaiden yhteenliittymä syntyi spontaanisti siitä järkytyksestä, jonka aiheutti alueen ideointikisan sato. Massiivinen rakennus­massa nykyisen huolto­aseman tontilla sotii monien paikallisten mielestä alueen historiaa ja avaria näkymiä vastaan.

”Tässä on mukana kolmisenkymmentä asukasta. Emme aiemmin edes tunteneet toisiamme. Löysimme toisemme pihoilla ja rappukäytävillä käytyjen keskustelujen kautta”, kertoo Mikko Laine, yksi asukkaista.

Yksi aiemmista ehdotuksista on arkkitehtitoimisto JKMM:n tekemä. Se on sijoittanut yhden uudisrakennuksen Hietalahden altaan reunaan ja ohjannut autoliikenteen vanhan satamaradan penkereelle.

Keskinäistä urputtamista ei koettu rakentavaksi tai järkeväksi tavaksi toimia. Aktiiviset asukkaat halusivat siksi teettää vaihtoehtoisen suunnitelman, jolla voitaisiin paremmin huomioida kaupunkilaisten tarpeet unohtamatta alueen kaupallista potentiaalia.

”Jokainen asukasryhmäläinen laittoi pienen rahapanoksen, jolla saatiin tilattua vaihtoehtoinen suunnitelma hyvältä toimistolta”, Laine kertoo.

Mukaan saatiin myös kiinteistöalan ammattilainen Heikki Kallio, jonka BC Real Estate omistaa rannassa sijaitsevan nykyisen huoltoasema- ja ravintolarakennuksen.

Suunnitelmaa on jo esitelty suurimpien valtuustoryhmien avainhenkilöille sekä kiinteistökehitysyhtiö HRG Property Partnersille, jonka aloitteesta Hietalahden suunnittelu on käynnistynyt. HRG kehittää parhaillaan Kaartin lasaretin korttelia Hietalahdentorin laidalla.

”Vastaanotto on ollut varsin myönteistä”, Laine ja Kallio arvioivat.

Tässä vaiheessa Hietalahdentorille hotellin ja kaupan tarpeisiin suunniteltu lisärakennus on se, jota on palautteessa kritisoitu.

Keskusteluja on käyty myös asunto­sijoitus­yhtiö Kojamon kanssa, jonka omistama Lumo Kodit on suunnittelemassa Metropolian entiseen koulu­kiinteistöön hotellia ja kortteliin asuntoja. Samalla on kartoitettu kaupallisten toimijoiden kiinnostusta uusia toimi­tiloja varten.

”Esimerkiksi Hampton Bayn ravintola­toimintaa pyörittävät yrittäjät tervehtivät ilolla, jos alueelle tulisi lisää ravintoloita. Toiminnat eivät niinkään kilpaile keskenään vaan tukevat toisiaan”, Kallio kertoo.

Uutta rakennusalaa ei ole vaihto­ehto­suunnitelmassa aivan niin paljon kuin ideointi­kilpailun tuloksissa, joissa Hieta­lahden altaan reunalle nousi noin 35 000 neliötä toimitilaa ja liiketilaa.

Asukkaiden teettämässä vaihtoehtosuunnitelmassa rakentamista on hajautettu eri paikkoihin.

Vajaan 30 000 neliön rakentaminen on vaihtoehtosuunnitelmassa hajautettu useisiin paikkoihin satama-altaan lähettyvillä. Noin 30 000 kerrosneliötä on Kallion mukaan sellainen rakennusmäärä, jota pidetään järkevänä vuokralaisten ja heidän tarvitsemiensa palveluntuottajien houkuttelemiseksi.

Uusista neliöistä lähes puolet sijoittuisi uuteen kymmenkerroksiseen toimitaloon hotelli Clarionin ja hotelli Seasiden välimaastoon. Kaupungilta saadun tiedon mukaan vuokralaiset suosivat nimenomaan moderneja toimitiloja, jotka sijoittuvat hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

”Tuolla sijainnilla matka metroasemalle on lyhyt”, Kallio huomauttaa.

Hietalahden altaan ympärille on soviteltu matalia yksi- tai kaksikerroksisia rakennuksia, joissa on viistot viherkatot. Ne sopisivat kahviloille ja ravintoloille.

Pyörätie kulkisi vanhan satamaradan pengertä pitkin, mutta yhteys säilyisi myös Bulevardin suuntaan. Bulevardin ja Hietalahdenrantakadun risteys oikaistaisiin, jolloin Bulevardin päähän avautuisi mahdollisuus rakentaa kolmikerroksinen asuintalo.

Heikki Kallion mukaan ajatuksena on, että Telakkarannan viistosti madaltuva asuintalojen rivistö saisi matalaa jatkumoa Hietalahden altaan tuntumassa.

Maisemaa täydentävät kävelyyn sopivat viherkatot, nurmialueet, puukujanteet ja puiset laiturirakenteet.

Bulevardin päästä avautuisi tässä suunnitelmassa avoin näkymä Jätkäsaareen.

Mitä sitten tapahtuisi autoliikenteelle? Hietalahdenranta on tässäkin suunnitelmassa kaksisuuntainen sisääntuloväylä kanta­kaupunkiin.

Kaupungista poistuvaa menoliikennettä voisi sujuvoittaa yksisuuntainen ajotunneli Lönnrotinkadun päästä Mechelininkadun alkupäähän. Muutamaa muutakin katuosuutta on hahmoteltu yksisuuntaiseksi.

Vaihtoehtosuunnitelman aktiivit korostavat, että suunnitelman eri kohteita voi toteuttaa vaiheittain.

Toiveissa on, että päättäjät tarttuisivat asukkaiden visioon siinä vaiheessa, kun Hietalahdenrantaa todella aletaan kaavoittaa uusiksi.