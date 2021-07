Diarra pitää arvokkaana sitä, että Helsingin kaupunginvaltuusto on nyt entistä moniäänisempi.

Keskiviikkona Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittu Fatim Diarra kertoo olevansa valinnastaan liikuttunut. Hän kertoo suhtautuvansa nimitykseensä samanaikaisesti nöyränä ja innoissaan.

”Meinaa tulla kyyneleet silmään, kun mietin, miten hieno juttu tämä on.”

Hän on puolueen varapuheenjohtaja ja toisen kauden kaupunginvaltuutettu.

Diarra toivoo, että puheenjohtajana hän pystyy rakentamaan entistä parempaa keskustelukulttuuria Helsingin valtuustoon. Siellä käydyillä keskusteluilla ja sanavalinnoilla on hänen mukaansa suuri merkitys koko suomalaisen demokratiankin kannalta, sillä politiikassa sanat muokkaavat todellisuutta.

”Tällaisessa kaupungissa, jossa pride-liput liehuvat ja yhä useampi näyttää minulta, on tärkeää käyttää kieltä, jossa kaikki kaupunkilaiset tuntevat olevansa arvostettuja.”

Diarran mukaan politiikan suola on, että ihmiset ovat välillä intohimoisesti eri mieltä asioista. Sillä on kuitenkin eroa, käydäänkö niistä ”sivistynyttä vai vastenmielistä” keskustelua.

Vaalitulos muutti Helsingin valtuuston dynamiikkaa jonkin verran. Kokoomuksen ja vihreiden kannatus väheni, perussuomalaiset saivat lisäpaikkoja ja Liike Nyt kahmi kolme paikkaa itselleen.

Diarra kuitenkin uskoo, että uusi valtuusto tulee löytämään tavan toimia ja tehdä töitä yhdessä. Hän pitää arvokkaana sitä, että valtuusto on nyt moniäänisempi ja toivoo, että pienetkin ryhmät pystyvät osallistumaan keskusteluihin.

Valtuustossa asiakysymyksistä tullaan varmasti käymään vääntöä, mutta se kuuluu hänen mukaansa asiaan.

”Vääntö kuuluu politiikkaan, mutta asioita tullaan kuitenkin ratkomaan yhdessä. Helsinki on moninaisuudessaan mahtava ja kukaan ei täällä onneksi yksin päätä asioista.”

Valtuustokauden tärkeimmiksi asiakysymyksiksi Diarra nostaa ilmastonmuutoksen torjunnan sekä koronan aikana karanneiden hyvinvointierojen kiinni kuromisen. Varsinkin osa nuorista oireilee hänen mukaansa nyt pahasti.

”Syömishäiriöt puskevat pintaan, yksinäisyys on lisääntynyt ja ennätysmäärä on keskeyttänyt opinnot ammattikoulussa”, hän luettelee.

Lisäksi haasteena on Diarran mukaan se, miten yhä useampi kansainvälinen osaaja saadaan valitsemaan asuinpaikaksi juuri Helsinki. Hän nostaa samassa yhteydessä esiin myös koronan kuihduttaman kaupunkikulttuurin.

”Kaikki se ihana, miksi me rakastamme kaupunkeja, on ollut poissa. Nyt alkaa 1920-luvun kaupunkikulttuurin renessanssi, sillä meillä on riemuvajetta paikattavana.”

Valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kokoomuksen Wille Rydman, joka on kansanedustaja ja kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu.

Rydman on ollut julkisuudessa muun muassa tiukkojen maahanmuuttonäkemystensä vuoksi. Diarra taas on puhunut aktiivisesti esimerkiksi monikulttuurisuuden ja feminismin puolesta, ja hän on Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat siis profiileiltaan varsin erilaisia. Diarran mukaan se ei haittaa yhteistyötä.

”Monihan ei tiedä, että minä ja Wille tullaan vallan hyvin toimeen.”

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Helsingin kokoomuksen puheenjohtaja Maarit Vierunen.

Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) hallituksen puheenjohtajaksi kokoomuksen valtuustoryhmä esittää 22-vuotiasta Matias Pajulaa, joka on Helsingin uuden kaupunginvaltuuston nuorin valtuutettu.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajana taas jatkaa Reetta Vanhanen. Sähköyhtiö Helenin hallituksen puheenjohtajan paikka menee jälleen vihreille, mutta nimitystä ei ole vielä tehty.