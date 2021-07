Huolta ovat aiheuttaneet EM-kisamatkailijoiden Venäjältä tuomat koronavirustartunnat.

Helsingin pormestari ja pääkaupunkiseudun korona­koordinaatio­ryhmän puheenjohtaja Jan Vapaavuori (kok) kertoo koronavirustilanteesta kello 16 alkaen.

HS näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä.

Vapaavuori kertoi HS:lle maanantaina, että huonontuneen koronavirustilanteen takia siirtyminen epidemiavaiheen kiihtymisvaiheesta perustasolle ei toteudu lähitulevaisuudessa.

Lue lisää: Pormestari Vapaavuoren mukaan nyt voidaan unohtaa perustasolle siirtyminen: ”Tilanne on selkeästi toinen kuin vielä viikko sitten”

Muu Uusimaa on perustasolla. Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä ei tiistaisessa kokouksessa päättänyt kiristää eikä höllätä rajoituksia.

Lue lisää: Uudenmaan korona­rajoitukset pysyvät samana, kiristyksiä ei ole luvassa: ”Tilannearvio on nyt rauhoittavampi”

Huolta ovat viime päivinä herättäneet etenkin jalkapallon EM-kisoista Pietarista matkailijoiden mukana tulleet koronavirustartunnat.

Venäjältä palanneilla kisaturisteilla on todettu nyt kaikkiaan 386 koronavirustartuntaa. Jatkotartuntoja on todettu 50. Suurin osa tapauksista on raportoitu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, joissa on yhteensä 264 tartuntaa ja 17 jatkotartuntaa.

Terveyspalveluja tuottava Mehiläinen kertoi torstaina, että koronavirusnäytteiden sekvensointitulosten perusteella valtaosa kisamatkailijoiden tartunnoista on odotetusti deltavariantin aiheuttamia.

Deltavarianttia on kutsuttu myös intialaiseksi muunnokseksi. Se tarttuu herkemmin kuin alfa- eli brittivariantti ja on yleistynyt Venäjällä.

Lue lisää: Husin Mäkijärvi uskoo, että suurin osa kisa­turistien tartunnoista on delta­varianttia: ”Pitäisin aika vakavana tilanteena"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on raportoitu torstaina 222 uutta koronavirustartuntaa. Eniten raportoituja tartuntoja on Helsingissä (65), Turussa (19) ja Vantaalla (12). Espoossa tartuntoja on raportoitu 11.