Nasima Razmyar jatkaa Helsingin apulais­pormestarina, vastuualue vaihtuu: ”Koulujen ja alueiden eriytymisessä on paljon töitä tehtävänä”

Razmyar saa vastuulleen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan.

Helsingin uusi kasvatuksen ja koulutuksen apulais­pormestari on Nasima Razmyar.

Sdp valitsi apulais­pormestarinsa piiri­kokouksessa torstaina illalla.

Razmyaria pidettiin todennäköisenä valintana apulaispormestariksi. Tällä hetkellä hän on kulttuurista ja vapaa-ajasta vastaava apulaispormestari.

”Onhan tämä käsittämättömän hienoa, kun saa vankan tuen. Se merkitsee paljon ja antaa uskoa tulevaan”, Razmyar kommentoi HS:lle tuoreeltaan kokouksesta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa hän pitää tärkeänä ja myös itselleen läheisenä kahden pienen lapsen äitinä.

”Se on yksi merkittävimmistä palveluista, joita helsinkiläiset perheet käyttävät joka päivä. Suurella ylpeydellä lähden työtä tekemään ja olen mukana helsinkiläisten arjessa. Intoa on luvassa.”

Toimivan järjestelmän perustana Razmyar näkee riittävän ja hyvinvoivan henkilöstön.

”Toimialalla on myös tosi merkittävä rooli eriarvoistumisen ehkäisemisessä. Kaikilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet. Koulujen ja alueiden eriytymisessä on paljon töitä tehtävänä.”

Mitä aiot tehdä ensimmäisenä?

”Minulla on pitkä lista ihmisiä, joita täytyy tavata. On pidettävä huolta kaikesta hyvästä, mitä on jo tehty.”

Muut valitut apulaispormestarit ovat vihreiden Anni Sinnemäki ja kokoomuksen Daniel Sazonov. Vasemmistoliitto esittää omaksi apulaispormestarikseen Paavo Arhinmäkeä.