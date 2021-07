Kampanjan tavoitteena on edistää ydinaseriisuntaa.

Helsinki on allekirjoittanut kaupunkivetoomuksen, jolla se tukee YK:n ydinasekieltosopimusta.

Vetoomus on osa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons -kampanjaa (ICAN). Kampanjan tavoitteena on edistää ydinaseriisuntaa ja YK:n ydinasekieltosopimuksen toimeenpanoa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen kaupunkivetoomuksen allekirjoittamista kokouksessaan toukokuussa.

Pormestari Jan Vapaavuori allekirjoitti vetoomuksen kesäkuussa.

ICAN-kampanjan taustalla on kansalaisjärjestöjen liittouma, joka sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2017.

Kaupunkivetoomuksen on allekirjoittanut lähes 400 kaupunkia, muun muassa Amsterdam, Berliini, Los Angeles, Oslo, Pariisi, Sydney, Toronto ja Washington.

YK:n ydinasekieltosopimus astui voimaan viime tammikuussa. Sopimus kieltää ydinaseiden valmistuksen, hallussapidon ja käyttämisen. Suomi ei ole allekirjoittanut sopimusta.