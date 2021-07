Ensimmäiset jalkapallon EM-kisojen aikana Venäjän rajalla testattujen korona­virus­näytteiden sekvensoinnit ovat valmistuneet. Jokainen näyte on pystytty todentamaan deltamuunnokseksi.

Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu perjantaina seitsemän uutta koronavirustartuntaa ja kymmenen jatkotartuntaa liittyen Venäjältä palanneisiin EM-kisa­turisteihin, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Yhteensä Husin alueella on todettu nyt 316 Pietarin matkailijoihin liittyvää tartuntaa. Jatkotartuntoja on todettu yhteensä 50.

Vaikka tartuntoja on tullut jonkin verran lisää, Mäkijärvi näkee tilanteen rauhoittuneen.

”Jatkotartuntoja kuitenkin tulee, eli tartunnat näyttävät ainakin jonkin verran vaikuttavan vielä lähipiirissä”, hän toteaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti perjantaina, että ensimmäiset jalkapallon EM-kisojen aikana Venäjän rajalla testattujen koronavirusnäytteiden sekvensoinnit ovat valmistuneet.

Jokainen näyte on pystytty todentamaan deltamuunnokseksi.

Myös terveyspalveluja tuottava Mehiläinen tiedotti torstaina, että EM-kisaturistien koronatartunnat ovat pääosin deltavariantin aiheuttamia.

Deltavarianttia on kutsuttu myös intialaiseksi muunnokseksi. Se tarttuu herkemmin kuin alfa- eli brittivariantti ja on yleistynyt Venäjällä.

THL saa lisää tuloksia näytteistä ensi viikolla.

Tartuntojen jäljitys on Mäkijärven mukaan hyvällä mallilla, mikä antaa toivoa jatkotartuntojen hillitsemisestä. Tällä hetkellä noin 70 prosenttia kisaturistien tartunnoista on selvillä. Joissain kunnissa jäljitysprosentti on Mäkijärven mukaan jopa 80 prosenttia.

”Joitain altistustilanteita selvitellään pidempään eri syistä, mutta tilanne on tällä hetkellä aika hyvin tiedossa”.

Husin alueella on tällä viikolla otettu päivittäin noin 8 000–8 500 koronatestiä. Näytteiden positiivisuusprosentti on laskenut 1,6 prosentista 1,3 prosenttiin.

Mäkijärvi kehottaa edelleen ihmisiä hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä ja rajaamaan kontakteja.

THL raportoi perjantaina Suomessa 216 uutta koronavirustartuntaa. Eniten tartuntoja raportoitiin Helsingissä (83 tartuntaa), Lahdessa (19) ja Turussa (15).