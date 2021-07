Sähköpotkulautojen turvallisuus on noussut viime aikoina yleiseen keskusteluun.

Sähköpotkulautayhtiö Voi aikoo rajoittaa tänä viikonloppuna sähköpotkulautojensa nopeutta Helsingissä. Nopeutta rajoitetaan yöaikaan kello 23–06 alueilla, joissa on suuria ravintolakeskittymiä, yhtiö tiedottaa.

Kyseessä on ainakin alkuun yhden viikonlopun kestävä kokeilu, jonka tarkoituksena on tutkia, voidaanko öisten onnettomuuksien määrä vähentää nopeutta alentamalla. Helsingin ravintola-alueiden maksiminopeus on tulevina öinä 15 kilometriä tunnissa. Ravintola-alueisiin lukeutuvat muun muassa Mannerheimintie, Bulevardi ja Helsinginkatu.

Sähköpotkulautojen turvallisuus on noussut viime aikoina yleiseen keskusteluun. HS uutisoi viime viikolla sähköpotkulaudoilla sattuneen alkukesästä ennätysmäärä onnettomuuksia pääkaupunkiseudulla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) mukaan tavallinen sähköpotkulautaonnettomuus oli kovassa vauhdissa kaatuminen. Kaikkein todennäköisemmin onnettomuuteen joutuu 20-vuotias päihtynyt nuori, joka on matkalla kotiin illanvietosta.

”Vaikka humalassa ajo on käyttöehtojemme vastaista, emme voi sitä täysin estää”, Voin operatiivinen johtaja Reetta Alastalo kertoo yhtiön tiedotteessa.

”Siksi kokeilemme nyt pilottina Helsingissä nopeuksien rajoittamista viikonloppuöisin.”

Myös poliitikot ovat viime aikoina vaatineet toimia sähköpotkulautojen ongelmiin. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) ilmoitti Demokraatti-lehden mukaan kutsuvansa koolle kokouksen, jossa käsitellään sähköpotkulautojen turvallisuutta.

Keskiviikkona järjestettävään kokoukseen osallistuvat muun muassa sähkö­potku­lautayritysten ja ministeriön edustajia.

Sähköpotkulautayhtiö Tierin kaupallinen johtaja Elina Burkland kertoo yhtiön odottavan keskiviikon kokousta innolla.

”Pidämme erittäin tärkeänä, että asiasta keskustellaan.”

Burkland kertoo, että sähköpotkulautojen nopeuksien rajoittamisesta yöaikaan on keskusteltu jo aiemmin muun muassa eri viranomaisten ja muiden operaattorien kanssa. Yrityksen toiveena on säätää kaikille operaattoreille yhteiset rajoitukset yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tällä hetkellä Tierin ei ole teknisistä syistä mahdollista rajoittaa potkulautojensa nopeutta automaattisesti tietyn kellonajan mukaan. Tähän on kuitenkin mahdollisesti tulossa muutos, Burkland kertoo.

”Olemme vahvasti sitä mieltä, että lähdemme tekemään rajoituksia, kun saamme yhteisen linjan niistä.”