Koronatilanteesta johtuen perinteinen Pride-kulkue järjestettiin virtuaalisena.

Helsinki Priden lauantain juhlapäivä alkoi hyvin rauhallisissa merkeissä. Koronatilanteesta johtuen perinteinen Pride-kulkue järjestettiin jo toista vuotta peräkkäin virtuaalisena.

Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma alkoi maanantaina.

Poikkeusoloista huolimatta muutamat juhlijat olivat liikkeellä jo aamu­päivästä. Jenny Hellsten ja Nemo Laakkonen juhlivat tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sateenkaaren sävyihin sonnustautuneina Senaatintorilla, josta perinteinen Pride-kulkue on aiempina vuosina lähtenyt liikkeelle.

Hellsten ja Laakkonen kertovat osallistuneensa viikon aikana sekä lähi- että etätapahtumiin sen verran, kun se on ollut mahdollista.

Esimerkiksi virtuaalikulkueeseen on voinut osallistua koko viikon ajan. Osallistuminen on mahdollista vielä sunnuntaihin asti.

"Vähän harmi, ettei perinteistä kulkuetta tänä vuonna ole” Laakkonen sanoo, mutta kertoo iloitsevansa siitä, että on päässyt juhlimaan muiden kanssa epävirallisemmissa merkeissä.

”Joillekin Pride on mielenosoitus siitä, että asioiden on muututtava, ja olen itsekin sitä mieltä, mutta minulle henkilökohtaisesti tämä on juhla siitä, että on jokin paikka, jossa saan olla sitä, mitä olen. Kukaan ei tuomitse. Se merkitsee todella paljon, ja sillä on tärkeä paikka sydämessäni”, Laakkonen sanoo.

Nemo Laakkosella ja Jenny Hellstenillä ei ole tarkkaa suunnitelmaa siitä, miten he viettävät Pridea lauantaina. Menemme sinne, minne tuuli kuljettaa, Laakkonen kertoo.

Argentiinan suurlähettiläs Sergio Baur ja Meksikon suurlähettiläs Ernesto Céspedes osallistuivat Helsinki Priden juhlintaan.

Myös Argentiinan suurlähettiläs Sergio Baur ja Meksikon suurlähettiläs Ernesto Céspedes saapuivat Senaatintorille sateenkaarilippua kantaen. Baur ja Céspedes kokoontuivat muiden suurlähetystöjen edustajien kanssa juhlimaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Itsekin seksuaalivähemmistöön kuuluva Céspedes kertoo olevansa ylpeä voidessaan juhlia Pridea Suomessa.

Se, että voin avoimesti homona edustaa Meksikoa suurlähettiläänä on unelma, joka on käynyt toteen, miehensä kanssa Suomessa asuva Céspedes sanoo.

”Nuoruudessani en voinut edes kuvitella, että voin olla niin avoin, kun nyt olen”.

Parhaillaan vietetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien moninkertaista juhlavuotta.

50 vuotta sitten poistettiin laista homoseksuaalisten tekojen kriminalisointi, 40 vuotta sitten poistettiin homoseksuaalisuus virallisesta tautiluokituksesta ja 30 vuotta sitten perustettiin Helsinki Pride.

20 vuotta sitten eduskunta hyväksyi lain rekisteröidystä parisuhteesta ja 10 vuotta sitten transvestisuus poistettiin sairausluokituksesta.

Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Aaro Horsman mukaan muutosta parempaan ei pidä kuitenkaan ottaa itsestäänselvyytenä.

”Sateenkaarihistoria on Suomessakin aika lyhyt. Kun katsotaan, mitä tapahtuu kansainvälisesti, muutosta ei pidä ottaa annettuna. Ikävä kyllä, suunta voi olla myös toinen”, Horsma kertoi HS:lle aiemmin tällä viikolla.

Esimerkiksi EU-maa Unkarin parlamentti hyväksyi vastikään lain, joka kieltää homoseksuaalisuudesta opettamisen alaikäisille.