Aluehallinto­virasto on jatkamassa pääkaupunki­seudun kokoontumis­rajoituksia elokuun 10. päivään asti

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee päätöstä, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia jatketaan pääkaupunkiseudulla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtaman koronakoordinaatioryhmän tilannekuvan perusteella epidemia on pääkaupunkiseudun alueella edelleen kiihtymisvaiheessa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) tiedottaa.

Tämän takia avi katsoo kokoontumisrajoitukset välttämättömiksi myös lähiviikkoina. Avi jatkaa suosituksen mukaisesti kokoontumisrajoituksia pääkaupunkiseudulla.

Avi valmistelee päätöstä, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia jatketaan Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla 10. elokuuta asti. Päätös on tulossa voimaan edellisen päätöksen päättymisen jälkeen 15. heinäkuuta, ja se julkaistaneen ensi viikolla.

Avin päätös kiihtymisvaiheen kokoontumisrajoituksista noudattelee sosiaali- ja terveysministeriön (STM) uusinta ohjausta, joka antaa suuntaviivat eri epidemiatilanteiden rajoitustoimille tämän vuoden heinä- ja elokuussa.

Suositeltaviin toimenpiteisiin epidemian kiihtymisvaiheessa ei tullut muutoksia yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osalta.

Aluehallintoylilääkäri Laura Nikusen mukaan päätös ei johdu ainoastaan itärajan takaa kisamatkalta tulleista tartunnoista.

HS uutisoi viime viikolla muun muassa, että jo 167:llä Pietarista palanneella helsinkiläisellä kisa­turistilla on todettu korona­virus­tartunta. Viime sunnuntaina ainakin 28 helsinkiläisellä ilmeni Pietarin-matkalla saatu koronatartunta.

”Kiihtymisvaiheen päätös oli voimassa jo ennen Pietarin-matkoja. Jotta rajoituksista voitaisiin luopua, tartuntojen pitäisi laskea. Tähän ei ole päästy”, Nikunen sanoo.

Hän muistuttaa, että tilannetta seurataan jatkuvasti.

”Päätöksiä tarkastellaan koko ajan, ja jos ne eivät ole välttämättömiä, niin niitä kumotaan.”

Periaatteessa on siis mahdollista, että rajoituksia puretaan jo ennen elokuuta, jos koronatilanne sen sallii. Toisaalta on myös mahdollista, että rajoituksia tiukennetaan, jos koronatilanne niin vaatii.

Avin määräämien rajoitusten mukaan sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta. Sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen ihmisen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa eli säilyttää turvaväli.

Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa asiakkaiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan, tai fyysistä kontaktia.

Yli 50 ihmisen ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen ihmistä ja ulkotiloissa yli 50 ihmistä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 31. toukokuuta julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia, eli asiakkaille on muun muassa tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.