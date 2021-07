”Kysy ja kuuntele” on hyvä ohje kaikkeen nuorisotyöhön, Christian Wentzel painottaa.

Viime aikoina useat nuorten tekemät vakavat rikokset ovat nousseet julkiseen keskusteluun. Mistä pahoinvointi oikein johtuu, Aseman lasten toiminnanjohtaja Christian Wentzel?

Yhtä syytä on mahdoton sanoa, mutta osansa on yhteiskunnan nopeassa tempossa, jossa pärjäämisessä kaikilla nuorilla ei ole samoja eväitä, Wentzel sanoo.

”Aina on hyvä muistaa, etteivät nuoret ole mikään homogeeninen joukko. Suurella osalla nuorista menee hyvin, mutta ongelmat tuppaavat kasaantumaan niille, joilla on muutenkin elämässään vaikeuksia.”

Vuonna 1990 perustetun Aseman lasten pyrkimyksenä on tuoda turvallisia aikuisia ja nuorisotyötä sinne, missä nuoret ovat. Yhtenä järjestön keskeisenä tehtävänä on myös toimia ymmärtäjänä ja näkökulmien avaajana julkisessa keskustelussa.

”Ymmärtäminen on kuitenkin eri asia kuin hyväksyminen. Itseänikin vaivaa raaimmissa keisseissä tekijöiden totaalinen empatian puute. Valitettavasti kaikki eivät opi empatiaa kotona. Silloin on yhteiskunnan, koulun, järjestöjen, kunnallisen nuorisotyön ja seurakuntien tehtävä opettaa sitä.”

Sekin on ymmärrettävä, ettei Suomi ole eristäytynyt saareke, Wentzel sanoo. Kun tieto kulkee valon nopeudella, myös ikävät ilmiöt saattavat rantautua meille nopeasti. Näin on tietysti nuortenkin todellisuudessa.

”Viimeisin esimerkki on tämä roadman-ilmiö, joka on lähtöisin Briteistä. Siksi asioita on tarkasteltava globaalilla katseella. Mitä uusia juttuja ja virtauksia on, jotka saatavat nostaa päätään meilläkin?”

Nuorisotyön ytimessä pitäisi aina olla kysymys ”mitä sinulle kuuluu”, Wentzel painottaa.

”Se ei ole rakettitiedettä. Mutta sitten pitäisi vielä ottaa aika kuulla se vastaus. Vasta silloin alkaa tapahtua asioita.”

Millaista viestiä nuorten keskuudesta sitten kantautuu?

”Paljon on sitä, että ei tunneta itseään tervetulleeksi. Juhlapuheissa puhutaan paljon, että julkinen tila kuuluu kaikille, mutta todellisuus on erilainen.”

Hyvä esimerkki on Aseman lasten ylläpitämä Walkers-talo, joka on nuorille tarkoitettu matalan kynnyksen tila. Kun aiemmat tilat Kampin ostoskeskusta vastapäätä Narinkkatorilla menivät kiinteistökauppojen jälkeen alta, uusien löytäminen kesti peräti kaksi vuotta.

”Usealta potentiaalisesta vuokranantajalta kuultiin, että teette kyllä tärkeää työtä, mutta... Iso kiitos Hämäläisten osakunnalle ja sen säätiölle, että pääsimme lopulta vuokralaisiksi samaan kiinteistöön kuin Tavastia.”

Sijainti Helsingin keskustassa on välttämätön, jos halutaan tosissaan olla nuoria varten. Aina tulee olemaan nuoria, jotka hakeutuvat keskustaan, Wentzel sanoo.

”Aikuisten on turha nillittää, jos nuoret kokoontuvat rautatieasemalle tai kauppakeskuksiin, jos ei ole osoittaa heille mitään muuta paikkaan. Nyt on kesä ja lämmintä, mutta pitää muistaa, että Suomessa on viisi kuukautta vuodessa kylmää, märkää ja pimeää. Missä nuoret voivat kokoontua silloin?”

Wentzel päätyi itse mukaan Aseman lasten toimintaan vuosia sitten ”monien mutkien kautta”. Yksi tärkeä syy oli hyvän ystävän menehtyminen huumeiden yliannostukseen.

”Hänen äitinsä järkkäsi silloisen Aseman lasten toiminnanjohtajan Hannu Penttisen kanssa muistokonserttia. Koska olin jonkun verran tehnyt musiikkia tämän ystäväni kanssa, olin pienen pienessä osassa produktiossa. Jossain vaiheessa minua kysyttiin järjestön hallitukseen mukaan.”

Nykyisessä tehtävässään hän on toiminut viimeiset kahdeksan vuotta.

Sinä aikana Aseman lapset on vahvistanut rooliaan ruohonjuuritason työtä tekevänä tahona sekä asiantuntijaorganisaationa, joka toimii valtakunnallisesti. Työntekijöiden määräkin on kasvanut viidestätoista neljäänkymmeneen.

”Aseman lapsissa minua viehättää se, että matka ideasta toteutukseen ei ole välttämättä pitkä. Toiminta-ajatukseen kuuluu, että meillä on jatkuvasti antennit ulkona; tarkkaillaan yhteiskuntaa, ja kun huomataan, että jollekin asialle pitäisi tehdä jotain, lähdetään synnyttämään uutta toimintaa.”

Nopeaa reagointia tarvittiin esimerkiksi viime vuonna, kun korona ja sen mukanaan tuomat rajoitustoimet vaikuttivat myös Aseman lasten toimintaan.

”Kävimme kriittistä keskustelua siitä, voimmeko ylipäätään toteuttaa jalkautuvaa työtä.”

Lopulta sitä päädyttiin lisäämään.

”Totesimme, että kun ne aikuiset, jotka pystyivät siirtymään etätöihin, lakkasivat olemasta julkisessa tilassa, marginaalissa elävien aikuisten osuus julkisessa tilassa kasvoi prosentuaalisesti. Samalla kuitenkin nuoret hakeutuvat kaupungin keskustaan edelleen. Totesimme, etteivät vartijat ja virkavallan edustajat voi olla ainoat nuorten aikuiskontaktit.”

Kaiken takana on kiinnostus ja uteliaisuus nuorten maailmaa kohtaan, Wentzel sanoo.

”Osa työstämme on sitä, että rakennetaan luottamusta nuorten kanssa, ja se vie aikaa. On samaan aikaan kova ja lämmittävä viesti, kun nuoret kysyvät, että oletteko oikeasti täällä meitä varten.”