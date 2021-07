Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginjohtajat eivät jaa tutkijoiden näkemyksiä epäviihtyisistä asuinalueista.

Asunnot ovat pienentyneet ja radanvarret täyttyneet kerrostalo­kasaumista. Kaupungeista on tullut tylsiä.

Tutkijoiden havainnot pääkaupunkiseudun asuntorakentamisesta ja sen vaikutuksesta asumisen laatuun eivät ole kovin mairittelevia.

Mitä kritiikistä ajattelee Helsingin, Espoon ja Vantaan johto?

Ensin puhelimeen vastaa lomaltaan Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (kok).

”Yhdyn professoreiden näkemykseen siinä, että on hyvä kyseenalaistaa, tuottaako [Helsingin seudun ja valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen] mal-sopimus tuloksia, joita sen pitäisi tuottaa.”

Toisaalta hän muistuttaa, että mal-sopimus on luotu, jotta koko Helsingin seudun kestävä kasvu olisi mahdollista. Seutu tavoittelee noin kahta miljoonaa asukasta vuonna 2050.

”Moni on ollut huolissaan asuntojen määrästä tällä seudulla. Mal-sopimuksella sitä on yritetty edistää. Lähtökohtana pitäisi kuitenkin olla myös asukaslähtöinen ja viihtyisä asuinympäristö.”

” "Sitä emme kysy professoreilta vaan asukkailta.”

Mäkelä puhuu kuin startup-yrityksen toimitusjohtaja kertoessaan tavoitteista, joihin Espoo on sitoutunut.

”Nopealla matematiikalla se tarkoittaa sitä, että Espoon vastuulla on noin 400 000 asukasta vuonna 2050. Kasvutarinamme jatkuu.”

Espoolaisten asuntojen kutistumista hän selittää sillä, että pienille asunnoille on kysyntää.

”Markkina ohjaa asuntorakentamista. Tietenkin meillä on tarkoitus palvella kaikkia espoolaisia. Tiiviiden kaupunkikeskusten ympärillä on väljempää pientalovaltaista asutusta. Tällä rakenteella on mahdollista tarjota asukkaille valinnanmahdollisuus. Juuri hyväksytty Espoon pohjois- ja keskiosien osayleiskaava lisää pientalovaltaisuutta.”

Entä mitä Mäkelä ajattelee väitteestä, että asuinalueista on tullut epäviihtyisiä?

”Jos on signaaleja, että viihtyvyys heikkenisi, varmasti siihen puututaan. Mutta sitä emme kysy professoreilta vaan asukkailta. Esimerkiksi viime vuonna saimme kautta aikojen parhaat arvosanat, kun kysyimme asukkailta Espoon palveluista ja viihtymisestä.”

” ”Joka toisen oven takana asuu vain yksi ihminen.”

Seuraavaksi puhelimen ruudulla lukee Ritva Viljanen (sd), Vantaan kaupunginjohtaja. Hänkään ei allekirjoita väitettä epäviihtyisistä kaupungeista.

”Vantaalla vastaanotetaan Suomen suurinta muuttoliikettä. Vaikka kaupunki kasvaa, kasvamme sisäänpäin. Tiivistämme nykyisiä kaupunkikeskuksia. Tällä voimme säilyttää lähiluonnon.”

Viljasen mukaan jokaisella vantaalaisella on enintään 300 metriä lähimpään luontokohteeseen.

”Ja niin on tulevaisuudessakin siitä huolimatta, että odotamme Vantaalle muuttavan kymmenen vuoden aikana noin 50 000 uutta vantaalaista.”

Hän huomauttaa, että kerrostalojen lisäksi Vantaallakin on Suomen suurimpiin kuuluvia pientaloalueita.

”Haluamme tarjota nykyistä enemmän myös pientaloja ja erilaisia asumisvaihtoehtoja. Asumiskoko on pienentynyt, se on totta ja asia, joka meitäkin huolettaa. Mutta pienille asunnoille on suuri kysyntä. Joka toisen oven takana asuu vain yksi ihminen.”

Kaavoituksella Vantaa pyrkii siihen, että jokainen voi rakentaa Vantaalle koko asumisuransa.

”Kun perhekoko kasvaa, meiltä löytyy vaihtoehtoja.”

” ”Kaupungeissa pitää rakentaa kerrostaloja.”

Martinlaaksoon rakennettiin taloa jonka asunnot ovat 15 neliometriä.

Lopuksi vielä lyhyet kommentit Helsingin pormestarilta Jan Vapaavuorelta (kok), joka kiiruhtaa jo seuraavaan tapaamiseen.

”Aina voi tehdä parempaa, en sitä sano. Totta kai on onnistuneempia ja vähemmän onnistuneita hankkeita. Nämä ovat mielipidekysymyksiä pitkälti.”

Pienien asuntojen rakentamisen määrittelee markkinatalous: kasvua on paitsi yhden ja kahden hengen talouksien lukumäärässä myös asuntojen hintatasossa, hän sanoo.

”Pitää ymmärtää, mikä on seurausta mistäkin.”

Kerrostaloja Vapaavuori puolustaa.

”Kaupungeissa pitää rakentaa kerrostaloja. Ne kuuluvat sinne. Ja mitä tiiviimmin rakennetaan, sitä vähemmän täytyy vallata rakentamatonta maata ja mennä puistoihin tai viheralueille.”