Lauttasaaressa sijaitsevaan Länsi­ulapanniemeen aletaan rakentaa kivi­tuhkalla päällystettyä ulkoilu­reittiä. Työt alkavat elokuussa ja valmistuvat vuoden lopussa.

Rantareitin tarkoituksena on ohjata alueen ulkoilijat yhdelle reitille, jotta suosittu luonto­kohde ei kuluisi enempää. Uusi reitti on sovitettu maaston muotoihin ja sen suunnittelussa on hyödynnetty olemassa olevia polkuja, kertoo kaupunki tiedotteessaan.

Reitistä on suunniteltu 1,5-2 metriä leveää. Kaupungin tiedotteen mukaan alueen runko­puut ja suuret kivet pyritään säilyttämään paikoillaan.

Reittiä ei rakenneta avokallioille, mutta kallion jyrkkiin kohtiin rakennetaan portaat.

Suunnitelman mukaan reittiä ohjataan pois herkiltä ranta- ja muinaismuistoalueilta. Ulkoilijoiden reitti­valintoja pyritään ohjailemaan maisemoimalla nykyisiä polkuja ja asettamalla alueelle kulku­esteitä, kuten puiden runkoja.