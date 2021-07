Helsingissä toimivat vuokraus­yritykset ovat sitoutuneet vapaa­ehtoisesti rajoittamaan nopeuksia yöllä koko kaupungin alueella ja keskustassa myös päivällä.

Justus Mustonen kertoo käyttävänsä sähköpotkulautoja usein. Hän tietää yhden tutun, jolle on käynyt onnettomuus laudalla.

Sähköpotkulautojen yölliset nopeus­rajoitukset saavat Helsingin keskustassa haastatelluilta sähkö­potku­lautailijoilta myönteisen vastaanoton.

”Ihan hyvä juttu, se lisää turvallisuutta”, sanoo sähkö­potku­laudan Elielin­aukiolta napannut Justus Mustonen.

Mustonen kertoo käyttävänsä sähkö­potku­lautoja jonkun verran myös yöllä. Mustosta ei haittaa voimaan tuleva alhaisempi maksimi­nopeus, ja hän arvioi, että se ei ainakaan hänen kohdallaan vähennä sähkö­potku­lautojen käyttöä.

”Käytän varmasti ihan yhtä paljon, vaikka nopeus on pienempi.”

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi keskiviikkona, että sähkö­potku­lautojen nopeuksia lasketaan.

Helsingissä toimivat vuokraus­yritykset Voi, Tier ja Lime sitoutuvat vapaaehtoisesti rajoittamaan nopeuksia yöllä koko kaupungin alueella ja keskustassa myös päivällä.

Sopimus syntyi, kun liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) tapasi keskiviikkona Suomessa toimivia sähköpotkulautayrityksiä.

Harakan mukaan nopeuksia rajoitetaan todennäköisesti 25 kilometrin tunti­nopeudesta 15 kilometriin tunnissa.

”Keskustelussa oli nopeuden lasku 25 kilometristä 15 kilometriin tunnissa. Se, miten tämä aivan konkreettisesti tapahtuu, on Helsingin kaupungin vastuulla ja varsinainen sääntely tulee vasta lomien jälkeen”, Harakka kertoi HS:lle.

Rajoitusten taustalla ovat lukuisat onnettomuudet, joita sähkö­potku­lautoja käyttäessä on tapahtunut.

Rautatieasemalle sähköpotkulautaa palauttaneen Tero Lehtimäen mielestä 15 kilo­metrin tunti­nopeus kuulostaa järkevältä. Lehtimäki kertoo olevansa hyvin aktiivinen sähkö­potku­lautojen käyttäjä.

”Korona-aikaan olen halunnut vältellä julkisia, joten käytän sähkö­potku­lautoja todella paljon. Minulla on myös kotona oma lauta.”

Lehtimäen mukaan vaarallisia tilanteita syntyy melko usein.

”Usein käy esimerkiksi niin, että ihmiset kävelevät pyöräkaistalla. Jos sieltä tulee kovalla nopeudella takaa, niin se voi olla vaarallista.”

Tero Lehtimäki kertoo kannattavansa lämpimästi nopeusrajoituksia. ”Se on sovelluksen avulla vielä niin helppo tehdäkin”, hän sanoo.

Lehtimäki kertoo käyttävänsä sähköpotkulautoja paljon myös yöaikaan. Hänestä olisi silti perusteltua, vaikka käyttö öiseen aikaan kiellettäisiin kokonaan.

”Kyllä senkin ymmärtäisin. Väärinkäyttöä on ollut niin paljon.”

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan osa vuokraus­yrityksistä olisi valmis estämään kokonaan sähkö­potku­laudan käytön yöaikaan tai rajoittamaan saatavuutta suosituimmilla ravintola-alueilla. Sähkö­potku­lauta­operaattori Voi kertoo tiedotteessaan, että yhtiö ei kannata yökieltoa.

Kouvolalaiset Ella Makkonen ja Aatu Suutari eivät myöskään toivo, että käyttö kiellettäisiin öisin kokonaan. Makkonen ja Suutari kertovat käyttävänsä potku­lautoja aina ollessaan Helsingissä käymässä.

Suutari kertoo, että hänelle sähkö­potku­laudat ovat tuoneet myös turvaa.

”Helsingissä on paljon roadmaneja, minut on yritetty ryöstää kaksikin kertaa. Sähköpotkulaudalla on päässyt nopeasti pakoon.”

Roadman-termi viittaa pukeutumistyyliin ja kulttuuriin, jossa ihannoidaan ”katujen elämää”. Ilmiöön kuuluu joidenkin kohdalla teräaseen pitäminen mukana.

Kouvolalaisten Ella Makkosen ja Aatu Suutarin kotikaupungissa ei ole vielä sähköpotkulautoja, mutta Makkonen ja Suutari kertovat käyttävänsä lautoja Helsingissä käydessään paljon.

Makkonen on Suutarin kanssa samaa mieltä.

”Sähkö­potku­laudalla pääsee liikkeelle sellaisessakin paikassa, jossa ei ole lähellä bussia tai metroa. Sovelluksesta näkee aina, missä on lähin lauta.”

Sekä Makkonen että Suutari kertovat kuitenkin kannattavansa nopeuksien rajoittamista.

”On siinä järkeä. Varsinkin jos ajaa sata lasissa vielä päihtyneenä, vaikka tietenkään päihtyneenä ei oikeasti saisi ajaa. Usein näkee myös, että ajetaan kaksi ihmistä samalla laudalla.”