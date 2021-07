”Jos haluaa, että saunat on lämpimänä, niin sitten otetaan vettä mukaan ja tehdään puut”, sanoo sauna­seuran perustaja­jäsen Jani Lindqvist.

”Siis niin, niin upeeta.”

Näin kuvailee tunnelmiaan Sompasauna­seuran aktiivi ja perustajajäsen Jani Lindqvist.

Sompasauna avautui tällä viikolla uuteen sijaintiinsa Hermannin­rannassa. Takana on Lindqvistin mukaan iso määrä asioiden lupa­selvittelyä ja järjestämistä, mutta loppu­tulos on hänen mielestään hyvä.

Samaa mieltä on Keijo Lehikoinen, joka kuuluu myös seuran hallitukseen.

”Meillä oli sellainen peruslähtökohta, että ajateltiin, että mihin tahansa mennään, niin se on huonompi kuin edellinen paikka”, Lehikoinen sanoo.

Jani Lindqvist on ollut mukana saunan toiminnassa alusta asti.

Lopulta Sompasaunan uudeksi sijainniksi valikoitui pieni kaistale Hermanninrantaa.

Paikka on Kyläsaaren ja Verkkosaaren välissä. Ympäristö on käytännössä teollisuus­aluetta ja rakennus­työmaata, mutta uusi Sompa­sauna lymyilee suojassa koivujen ympäröimänä.

”Tämä on tosi hieno ja mahtava paikka”, Lehikoinen sanoo.

Keijo Lehikoinen on tyytyväinen saunan uuteen sijaintiin.

Sompasauna sai lähtöpassit edelliseltä paikaltaan Sompasaaresta kesäkuussa. Syynä oli se, että Sompasaaren etelä­kärkeen Nihtiin aletaan rakentaa asuntoja.

Lindqvist kertoo, että uudeksi paikaksi pohdittiin myös esimerkiksi Jätkäsaarta. Hänen mielestään Hermanninranta on kuitenkin luonnon­läheisempi, eikä vanhaan sijaintiinkaan tule matkaa kuin reilu pari kilometriä.

Sompasauna rakennettiin vuonna 2011 silloin autiolle Sompasaaren satama-alueelle.

Saunasta on muodostunut näkyvä osa helsinkiläistä kaupunki­kulttuuria. Vuonna 2015 se palkittiin Helsingin kulttuuri­tekona, ja paikasta on kirjoittanut myös esimerkiksi britti­lehti The Guardian.

Toimintaa rahoitetaan lahjoituksilla ja jäsen­maksuilla, ja saunan ylläpito on hoidettu alusta asti talkootyöllä.

Lindqvistin ja Lehikoisen mukaan talkoo­henkisyyttä alkoi jossain vaiheessa murentamaan saunan suosion valtava kasvu. Nyt he toivovat, että uudessa paikassa otettaisiin jälleen yhteisöllisempi ote saunan ylläpitoon. Sompasaunalla se tarkoittaa esimerkiksi osallistumista klapien tekoon.

”Toivomme, että tänne ei tultaisi sillä asenteella, että muut hoitavat asiat. Vaan ymmärrettäisiin se, että tämä on yhteisöllistä toimintaa. Jos haluaa, että saunat on lämpimänä, niin sitten otetaan vettä mukaan ja tehdään puut”, sanoo Lindqvist.

Sauna-aktiivien mukaan tavoite on myös se, että uudessa paikassa saunan ympäristö pysyisi rauhallisempana kuin Sompasaaressa.

”Sinne tuli usein ylimääräistä porukkaa, ja ympärillä saattoi olla nuotioita. Nyt kaupungin kanssa on sovittu, että nuotion sytyttäminen täällä on kielletty”, Lehikoinen sanoo.

Sompasaunan edustalla on opastekyltti, jossa nuotion sytyttämisen lisäksi kielletyksi on merkitty kaiuttimet.

Lehikoisen ja Lindqvistin mukaan musiikin soittaminen ei ollut aikaisemmassa paikassa varsinainen ongelma. Sompa­saaressa ja sen lähettyvillä järjestettiin kuitenkin usein underground-bileitä, joista lähtenyt melu yhdistettiin Sompasaunaan, vaikka kyse ei olisi ollut saunojien musiikinkuuntelusta.

Akustista musisointia saa Lehikoisen mukaan Hermannin­rannassa harrastaa, ja pihalla onkin valmiina jo akustinen piano.

”Mutta ei sellaista, että tuodaan iso kaiutin ja siitä soitetaan.”

Saunomiseen kuuluu vahvasti saunarauha, ja sen aktiivit toivovat säilyvän.

”Sellainen epämääräinen oheistoiminta, se toivotaan että saataisiin loppumaan”, Lehikoinen sanoo.

Tobiksi ja Aleksiksi esittäytyneet saunojat nauttivat meressä kuumana torstai-iltapäivänä.

Tiia Virtanen kävi pulahtamassa mereen moneen kertaan. Hän on käynyt uudella sompasaunalla muutaman kerran.