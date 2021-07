Helsinkiläiset liikkuvat omassa koti­kaupungissaan kovin eri tavoin.

Korkeasti koulutetut kaupunkilaiset liikkuvat matalasti koulutettuja kaupunkilaisia enemmän eri kaupungin­osissa. Toisin sanoen matalasti koulutetut kaupunkilaiset pysyttelevät korkeasti koulutettuja kaupunkilaisia enemmän omilla asuinalueillaan.

Tutkijat pelkäävät, että ilmiö voi lisätä alueellista eriytymistä ja sen haittavaikutuksia.

Asia selviää Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen tohtorikoulutettava Oskar Rönnbergin maisterin opinnäytetyötä varten keräämästä aineistosta. Rönnberg kirjoitti aiheesta artikkelin kaupunkitutkimusta julkaisevaan Kvartti-lehteen yhdessä kaupunkimaantieteen dosentin Venla Berneliuksen kanssa.

Rönnbergin ja Berneliuksen mukaan alueellinen eriytyminen on syventynyt sekä Helsingissä että muualla Suomessa viime vuosikymmenten aikana.

Alueellisella eriytymisellä eli segregaatiolla tarkoitetaan asuinalueiden väestörakenteen eriytymistä. Eriytymistä tapahtuu asuinalueiden lisäksi kuitenkin myös muilla elämänalueilla, kuten kouluissa, työpaikoilla, palveluissa, harrastuksissa ja liikenteessä. Tutkijat puhuvatkin niin sanotusta ihmisten altistumisesta segregaatiolle.

”Ihmisten erillään eläminen ei tarkoita ainoastaan sitä, missä he asuvat, vaan myös sitä, keitä he tapaavat ja missä he liikkuvat”, Bernelius kertoo.

Siksi myös kaupunkitilan käyttö on keskeisessä asemassa alueellisen eriytymisen kannalta.

Oskar Rönnbergin opinnäytetyötään varten keräämästä aineistosta selviää, että arjen kaupunki on asukkaille hyvin erilainen. Kaikki kaupunkilaiset eivät liiku yhtä paljon kaupungin eri osissa.

Eriytyminen eri elämänalueilla voi johtaa siihen, että kaupunkilaiset tapaavat arjessaan yhä useammin itsensä kaltaisia ihmisiä. Tällöin kohtaamiset erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa vähenevät.

Tämä voi heikentää kokemusta yhteisestä kaupungista.

Muualla maailmassa on kannettu huolta siitä, että erityisesti huono-osaisilla alueilla umpioidutaan hyväosaisia alueita herkemmin. Osaltaan tähän vaikuttaa se, että kaupungeissa liikkuminen aiheuttaa kustannuksia. Siksi pienituloisilla ja matalasti koulutetuilla ei ole välttämättä samanlaisia mahdollisuuksia liikkua kaupungeissa kuin hyvätuloisilla ja korkeasti koulutetuilla.

Tulo- ja koulutustaustan lisäksi myös etninen tausta vaikuttaa eriytymiseen. Berneliuksen mukaan Suomessa onkin havahduttu sosioekonomisen segregaation lisäksi myös etniseen segregaatioon.

”Myös muut tekijät, kuten vammaisuus, voivat vaikuttaa siihen, miten suuret mahdollisuudet helsinkiläisellä on kaupungin monipuoliseen käyttöön”, Bernelius sanoo.

Erityisen huolestuttava tilanne on lasten ja nuorten kannalta, sillä kaupunkitilan käyttö näyttää eriytyvän jo nuorella iällä. Koulutustaustan lisäksi myös perhetaustalla sekä lapsuuden ja nuoruuden kokemuksilla on yhteys kaupunkitilan käyttöön aikuisiällä.

”Jos kaupunki on hyvin eriytynyt ja huono-osaisuus on kasautunut jollekin tietylle alueelle, niin siellä elävien lasten ja nuorten elämä voi olla hyvinkin paikallista”, Oskar Rönnberg kertoo.

Helsingissä on tehty huolestuttavia havaintoja siitä, että osa lapsista ja nuorista arkailee oman asuinalueensa ulkopuolella liikkumista. Esimerkiksi nuoriso-ohjaajat ovat raportoineet nuorista, jotka ovat kertoneet, etteivät he koskaan käy Helsingin keskustassa.

Kansainvälisessä tutkimuksessa on puhuttu niin sanotusta kuplautumisesta. Suomessa se on Berneliuksen mukaan ainakin toistaiseksi liian vahva ilmaus. Kuplautumisen riski on kuitenkin olemassa myös Suomessa.

Rönnberg toteutti opinnäytetyönsä aineistonkeruun tutkimuskyselyn avulla. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 266 yli 15-vuotiasta helsinkiläistä. Tuloksia voi kuitenkin pitää suuntaa-antavina tutkimukseen mukaan valikoituneiden ryhmien osalta, mutta niitä ei voi yleistää koko väestöä koskeviksi.

Aineisto kerättiin keväällä 2020. Koska koronaviruspandemia rajoitti silloin päivittäistä liikkumista, kyselyyn pyydettiin vastaamaan pandemiaa edeltäneen tilanteen mukaan.

Venla Berneliuksen mukaan Suomessa kaivataan lisää tutkimusta siitä, miten fyysinen liikkuvuus vaikuttaa sosiaaliseen liikkuvuuteen.

Kyselyn perusteella erot olivat suurimpia peruskoulun käyneiden tai ammattikoulututkinnon suorittaneiden ja lukio- tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden välillä. Ammattikoulun suorittaneista alle kolmannes kävi Helsingin keskustassa vähintään kerran viikossa ja kaksi viidestä harvemmin kuin kerran kuussa.

Lukion tai korkeakoulutuksen suorittaneista taas noin puolet kävi keskustassa vähintään kerran viikossa ja joka kymmenes harvemmin kuin kerran kuukaudessa.

Helsinki on jaettu kahdeksaan suurpiiriin. Vastaajat liikkuivat säännöllisesti keskimäärin kolmen suurpiirin alueella, mutta ne vastaajat, joiden korkein tutkinto oli ammattikoulusta, liikkuivat vain keskimäärin 2,5 suurpiirin alueella.

Kaupunkitilan eriytyminen vaikuttaa Rönnbergin mukaan siihen, miten lapset ja nuoret näkevät itsensä osana yhteiskuntaa. Omalla asuinalueella pysymisen on uskottu olevan yhteydessä ulkopuolisuuden tunteeseen.

”Jos ei koe, että on osallinen tai kuuluu laajempaan yhteiskuntaan, niin se voi vaikuttaa siihen, millaisia koulutus- ja uramahdollisuuksia näkee itselleen. Kyse on mahdollisuuksien tasa-arvosta”, Rönnberg kertoo.

”Näkeekö esimerkiksi matalasti koulutetun perheen lapsi itsensä korkeakoulussa? Vai näkeekö hän ympärillään esteitä, joiden takia tietyt mahdollisuudet eivät ole häntä varten?”

Helsinkiläisnuorten koulutus- ja uravalinnoilla on paikoitellen suuriakin eroja. Esimerkiksi Lauttasaaressa lähes yhdeksän nuorta kymmenestä jatkaa peruskoulun jälkeen lukioon, kun taas Jakomäessä näin tekee noin neljä nuorta kymmenestä, kertoo Bernelius.

Rönnbergin aineistossa Helsingin keskusta ja Etelä-Helsinki näyttäytyvät jossain määrin korkeasti koulutettujen reviirinä. Erot eivät kuitenkaan ole suurimmillaan kaupunginosien, vaan naapurustojen välillä.

Tämä on tyypillistä alueelliselle eriytymiselle, joka usein muodostaa niin sanottuja taskuja kaupunkien sisälle. Bernelius kuvaileekin Helsinkiä ”mosaiikkimaiseksi” sen paikallisten erojen takia.

Suomessa on kannettu Berneliuksen mukaan viime vuosina huolta sosiaalisen liikkuvuuden vähentymisestä. Sosiaalisella liikkuvuudella tarkoitetaan ihmisten mahdollisuuksia edetä elämässään taustastaan riippumatta.

Esimerkiksi koulutuksen periytyvyys on näyttänyt kääntyneen uudelleen nousuun.

Berneliuksen mukaan Suomessa kaivataankin lisää tutkimusta siitä, miten fyysinen liikkuvuus vaikuttaa sosiaaliseen liikkuvuuteen.

”Tarvitsemme lisää tietoa siitä, missä määrin fyysinen liikkuvuus voi olla sosiaalisen liikkuvuuden edellytys. Miten lapsille ja nuorille syntyy rohkeus ja osaaminen käyttää kaupunkia monipuolisesti?”