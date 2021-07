Lemmikkieläinkaupat kertovat, että ihmiset ostavat koirien viilennys­mattoja itselleen.

Nukkuminen on vaikeaa, kun lämpötilat huitelevat öisinkin trooppisissa lukemissa.

Viilennysnikseihin perehtynyt toimittajana tunnettu Pirkko Arstila kertoi sosiaalisessa mediassa nukkuvansa yönsä koirien viilennys­pedillä, ja nyt lemmikkien patjat viedään käsistä.

Ilmiöstä uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

”Jaoin tämän niksini Facebookissa, ja se lähti heti tunnin sisällä leviämään. Nyt saan jatkuvasti kiitosta ihmisiltä, kuten esimerkiksi vanhuksilta, joilla ei ole kotona mitään tuuletus­systeemiä”, Arstila kertoo.

Arstila on harrastanut jo vuosia erilaisten viilennys­keinojen kehittelyä, ja niksejä on kokeiltu aina kylmä­kalle­pedeistä kasteltuihin pyyhkeisiin. Lemmikkien viilennys­mattoon Arstila törmäsi ollessaan ostamassa kissan­ruokaa.

”Näin pakkauksen, jossa oli koirien viilennyspatja. Ostin sen siltä seisomalta, ja kotona totesin että heureka, tämähän on fantastinen”, hän sanoo.

Mikäli pedit ovat päässeet loppumaan kaupoista, Arstila vinkkaa haalean teen auttavan. Hän itse kertoo juovansa sitä kesällä litrakaupalla.

Arstilan käyttämä peti on valmistajan suurinta mallia. 135 senttimetrinen patja on suunniteltu tanskandogeille, mutta tyynyn kanssa sen pituus riittää monelle ihmisellekin koko vartalon viilentämiseen.

Patja on valmistettu synteettisestä materiaalista, ja sen sisällä on geeliä, joka viilenee. kun patjaa painellaan. Arstilan mukaan viilennysteho on parhaimmillaan alkuillasta, mutta aamu­yöhön mennessä teho laskee. Tästä huolimatta ainoastaan kankaan materiaali on häirinnyt käyttöä.

”Kangas tarvitsee vielä tuote­kehittelyä. Aamuyöstä tuntuu kuin nukkuisi viileässä tuuli­puvussa”, Arstila sanoo.

”Minun kesäni se on muuttanut. Tämä on paljon helpompi kuin kylmä­kallet”, Arstila iloitsee.

Keksintö vaikuttaa pelastaneen myös monen muun kesäyöt.

Helsingin eläin­kaupoissa tunnistetaan ilmiö, ja viilennys­petejä on myyty runsaasti.

Kauppakeskus Kampin Mustista ja Mirristä kerrotaan, että yleensä kuorman tullessa patjat myydään ennen kuin ne saadaan siirrettyä hyllyyn asti. Torstai­aamuna petejä oli kuitenkin vielä jäljellä.

Kauppakeskus Redin Faunattaren verkko­kauppa­työntekijä Jenna Leinonen kertoo, että viilennys­matot myytiin viime viikolla loppuun.

”Viime viikon Iltasanomien uutisen jälkeen ihmiset tulivat ostamaan niitä itselleen. Verkonkin puolelta matot menivät hetkessä”, Leinonen sanoo.

Niksi ei kuitenkaan ole Arstilan oma, vaan viilennys­patjoja on hyödynnetty jo aiempina vuosina.

”Kuulemma ihmiset ovat käyttäneet näitä jo viime vuonna, mutta ehkä he eivät kehdanneet sanoa siitä, kun heille nauretaan”, Arstila sanoo.

Jos koiranpetiä haluaa kokeilla, hän suosittelee laittamaan maton päälle ohuen lakanan tai pyyhkeen. Erityisen hyvän viilennystehon saa, kun laittaa maton hetkeksi jääkaappiin.

Tulevaisuudessa Arstila toivoo yritysten tarttuvan ideaan ja kehittelevän viilennys­tuotteita myös ihmisten tarpeisiin.

”Odotan nyt geelimäisiä housuja, rintaliivejä ja hattuja. Jos Suomen kesä muuttuu tällaiseksi, niin kaikkia viilennys­keinoja tarvitaan.”