Tehoste­rokotuksia siirtävät lomailijat ovat ruuhkauttaneet korona­rokotusten puhelin­neuvonnan Espoossa ja Helsingissä.

16-vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien on ollut mahdollista varata aikoja koronavirusrokotukseen kesäkuusta lähtien pääkaupunkiseudulla.

Pääkaupunkiseudun nuorten rokotusinto näyttää laahaavan takamatkalla.

Sekä Helsinki, Espoo että Vantaa avasivat korona­rokotuksen ajan­varauksen 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille kesä­kuussa.

”Alle 18-vuotiaiden koronarokotevarauksia on tehty koko heinäkuulle melko vähän”, kertoo Espoon terveys­palvelujen johtava ylilääkäri Anu Mustakari.

Espoossa alle 20-vuotiaiden rokotekattavuus on tällä hetkellä vain noin 13 prosenttia. 20–24-vuotiaiden kohdalla tilanne on parempi ja kattavuus on noussut muutaman viikon aikana yli 50 prosenttiin.

Tilastosta on kuitenkin huomattava se, että kaikkia alle 20-vuotiaita ei vielä rokoteta. 12–15-vuotiaista ainoastaan riski­ryhmäläiset voivat tällä hetkellä varata ajan rokotukseen.

”Nuoremmissa ikäryhmissä näyttää olevan tyypillistä, että rokotus­aika varataan lyhyemmällä varoitus­ajalla”, Mustakari kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronavirustartuntojen määrä kasvoi viime viikolla kaksinkertaiseksi edellisviikkoihin nähden. Suurin osa tartunnoista on todettu 20–29-vuotiaiden keskuudessa.

Helsingissä tilanne näyttää hieman paremmalta, mutta mistään loistavista luvuista ei voida Helsingissäkään puhua.

”Se näkyy selkeästi, että rokotekattavuus alenee sitä mukaan kun mennään nuorempiin. Ikäryhmittäin katsottaessa 45-vuotiaista ylöspäin rokote­kattavuus on ensimmäisessä rokotteessa jo yli 80 prosenttia”, kertoo Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

Helsinkiläisten 15–19-vuotiaiden rokotuskattavuus on tällä hetkellä 26 prosenttia. Sen sijaan 20–24-vuotiaista jo lähes 52 prosenttia on ottanut ensimmäisen rokotteen.

Ikäryhmien välillä oleva ero on suuri, sillä rokotusten ajanvaraus avautui koko ryhmälle melkein samaan aikaan.

Selkeää syytä teini-ikäisten nuivalle rokotusinnolle ei Turpeisen mukaan ole nähty.

”Voi tietysti olla niin, että nuoret ajattelevat, ettei tauti olisi omalla kohdalla niin vakava, mikä myös pitää paikkansa. Täytyisi kuitenkin ajatella vähän isommin. Oma rokotus ei ole vain itseä varten, vaan se vaikuttaa koko yhteis­kuntaan.”

Pääkaupunkiseudun kunnat lanseerasivat torstaina yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) kanssa mainos­kampanjan, jonka avulla tietoa korona­rokotteista pyritään saamaan nuorten käyttämille sosiaalisen median alustoille.

”Nuoret ovat hyvin valveutuneita ja haluamme tuoda heille tiedoksi, että tämä on yksi tapa kantaa yhteistä vastuuta”, Mustakari kommentoi.

Helsingissä ja Espoossa annetaan tällä hetkellä myös runsaasti tehoste­rokotteita. Rokote­ajat ovatkin tehneet hyvin kauppansa molemmissa kunnissa.

Mustakarin mukaan Espoossa on riittänyt rokotettavia siinä määrin, ettei rokotus­pisteillä ole tarvinnut peukaloita pyöritellä.

Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut tehosteaikojen siirtämisestä koituvat ruuhkat. Useat kesä­lomalaiset ovat viime viikkoina päättäneet siirtää tehoste­aikojaan, ja tämä on ruuhkauttanut puhelin­palvelut sekä Espoossa että Helsingissä.

”Toivomme, että ajan muuttaminen tehtäisiin harkiten ja hallitusti. Ei ole kyse minkä vain palvelu­ajan varaamisesta”, Mustakari muistuttaa.

”Tämä on edelleen iso ponnistus koko terveyden­huolto­järjestelmälle, että saadaan koko väestö rokotettua.”

Helsingissä ajanvaraus on päässyt toisinaan ruuhkautumaan niin pahasti, että joitain rokote­aikoja on jäänyt käyttämättä.

”Ihmisiä on jonossa odottamassa takaisin­soittoa, mutta purkaminen ei ole onnistunut tarpeeksi nopeasti”, Turpeinen kertoo.

Helsinkiin on tällä viikolla siirretty lisää henkilö­kuntaa puhelin­palvelun jonoja purkamaan. Lisäksi ihmisiä on ohjattu käyttämään netti­ajan­varausta, missä ajan saa varattua tai siirrettyä ajan­varaus­muistutuksen mukana tulleilla tunnuksilla.