Kaivohuoneen joukko­altistumisista yli kolme­kymmentä korona­tartuntaa: ”Todennäköisesti siellä on ollut useampia virusta kantavia”

Kaivohuoneelta tartunnat saaneita on ainakin Husin alueella sekä Keski-Uudella­maalla.

Ravintola Kaivohuoneella on tapahtunut kaksi joukkoaltistumista.

Helsingissä ravintola Kaivohuoneella tapahtuneet joukko­altistumiset 25.–26. kesäkuuta ja 2–.4. heinäkuuta ovat johtaneet kymmeniin korona­virus­tartuntoihin.

Altistumiset ovat aiheuttaneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella ainakin 20 tartuntaa. Keski-Uudellamaalla on todettu ainakin 14 Kaivo­huoneelta lähtenyttä tartuntaa.

Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan infektiolääkäri Terhi Heinäsmäki kertoo, että altistuneiden kokonais­määrä ei ole tiedossa.

Viimeisimmän tiedon mukaan Husin alueella on todettu 20 tartuntaa Kaivo­huoneelta. Yhdeksän näistä on tartunnan saaneista on helsinkiläisiä, loput Helsingin viereisistä kunnista

”Todennäköisesti siellä on ollut useampia virusta kantavia henkilöitä, koska virus on levinnyt näin tehokkaasti”, Heinäsmäki sanoo.

Kaivohuoneen tartuntaryppään lisäksi torstaina on todettu useita Helsingin baareista lähteneitä yksittäisiä tartuntoja, mutta ne eivät ainakaan vielä ole johtaneet laajempiin tartunta­ryppäisiin.

Heinäsmäen mukaan vielä ei tiedetä, ovatko Kaivohuoneen tartunnat virusvarianttia.

”Selvästi näistä ”tiheistä” illanistujaisista voi tulla isokin ryväs, jos sattuu muutamakin tartuttaja tai super­tartuttava paikalle. Variantista ei välttämättä tarvitse olla kyse.”

Heinäsmäki kertoo, että torstaina on jostain syystä raportoitu viime päivinä useampia ravintoloista lähteneitä tartuntoja. Hän muistuttaa, että ihmisten tulisi jälleen huomioida baarien ja ravintoloiden epävirallisten kokoontumisten mahdollisista seurauksista.

”On toki todella hyvä, että ihmiset ovat menneet testeihin.”

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (Keusote) tiedotti torstaina, että alueella on todettu jo 14 Kaivohuoneelta lähtenyttä korona­tartuntaa.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan yhteinen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava kunta­yhtymä.

Tartunnat ovat myös aiheuttaneet jatkotartuntoja altistuneiden perhepiirissä.

Muutaman nuoren koronatartunnat ovat lisäksi vielä Keusoten selvityksen alla.

Ravintola Kaivohuone kertoi keskiviikkona Facebook-sivuillaan, että ravintolan yhteisissä ulkotiloissa ja terassi­alueella 2.–4. heinäkuuta useammalla olleella ihmisellä on myöhemmin todettu korona­virus­tartunta. Altistuminen on tapahtunut iltaisin kello 19–01 välillä.

Kaivohuoneen tiloissa olleiden kehotetaan tarkkailemaan vointiaan tarkasti 14 päivän ajan.

Kaivohuoneen omistavan Night People Groupin mediavastaava Antti Raunio ei osaa sanoa ravintolassa altistuneiden määrää.

Kaivohuoneelle saa ottaa sisään tällä hetkellä 500 ihmistä, koska kaikille on oltava istuma­paikka sisä­tiloissa.

”Täyttä ei siis ole voinut olla.”

Kaivohuoneella noudatetaan Raunion mukaan kaikkia voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia. Altistumisen tultua tietoon Kaivo­huoneen henkilö­kunta on testattu varo­toimena.