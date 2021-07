Tartuntamäärien kasvu ei ole ainakaan toistaiseksi vaarantanut terveyden­huollon kapasiteettia, sillä nuoremmilla ikäluokilla viruksen aiheuttama tauti on vanhempia ikäluokkia toden­näköisemmin lieväoireinen.

Viimeaikainen koronaviruksen tartuntamäärien kasvu on herättänyt keskustelua siitä, pitäisikö rajoituksia kiristää uudelleen eteläisessä Suomessa.

Samaan aikaan toiveet rajoitusten purkamisesta ovat olleet esillä, kun yhä useampi suomalainen on saanut koronarokotteen.

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) mukaan tartuntamäärien kasvu ei yksinään tarkoita sitä, että rajoituksia täytyy kiristää.

”Meidän pitää seurata useita eri kriteerejä samanaikaisesti. Pelkästään se, että tartuntamäärät ovat kasvaneet ei vielä tarkoita sitä, että rajoituksia tulisi kiristää. Ei ainakaan sellaisia rajoituksia, jotka ovat kaupungin vastuulla.”

Tartuntamäärien lisäksi on seurattava muun muassa sairaala- ja tehohoidon tarvetta sekä variantteihin liittyviä kysymyksiä, Vapaavuori huomauttaa.

Jan Vapaavuori

Vapaavuoren mukaan nyt on syytä katsoa rauhassa, mihin tilanne kehittyy seuraavien muutaman viikon aikana.

”Tämä on osin seurausta EM-kisaturismista, vaikka toki tartuntamäärät ovat muutoinkin kasvaneet. Jos tässä vielä viikon tai pari katselee, mihin tilanne kehittyy, niin olemme sitten viisaampia”, Vapaavuori kertoo.

Hän kuitenkin huomauttaa, että koronatilanteen pahentuessa merkittävästi, tilannetta arvioitaisiin uudelleen.

Lue lisää: Koronavirus on levinnyt baareissa, THL:n Mika Salminen pitää ravintola­rajoitusten tiukentamista mahdollisena

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäriä sijaistavan tukielin- ja plastiikkakirurgian toimialajohtajan Jarkko Pajarisen mukaan tällä hetkellä on liian aikaista tehdä päätöksiä suuntaan tai toiseen.

”Juuri nyt on ennenaikaista tehdä mitään merkittäviä päätöksiä rajoitusten suhteen, koska tilanne on lähtenyt vasta viimeisten viikkojen aikana elämään.”

Uusia tartuntoja on todettu erityisesti nuoremmissa ikäluokissa. Koska heillä viruksen aiheuttama tauti on vanhempia ikäluokkia todennäköisemmin lieväoireinen, ei tartuntamäärien kasvu ole ainakaan toistaiseksi vaarantanut terveydenhuollon kapasiteettia.

Pajarisen mukaan jatkossa onkin syytä keskustella siitä, miten rajoitusten tarpeellisuutta arvioidaan.

Jarkko Pajarinen

”Aiemmin rajoitusten tarpeellisuutta on arvioitu nimenomaan tartuntojen leviämisen perusteella, mikä on ollut täysin perusteltua, kun on haluttu varjella vanhempia ikäluokkia ja vaalia terveydenhuollon kantokykyä”, Pajarinen sanoo.

”Voi kuitenkin olla, että tarkastelukantaa joudutaan jatkossa muuttamaan, ja pohdittavaksi tulee, onko mittaristoa syytä arvioida uudelleen.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi perjantaina, että uusimmat sekvensointien tulokset Venäjän ja Suomen rajalla positiiviseksi todettujen ihmisten ja myöhemmin altistuneiden näytteistä ovat valmistuneet.

Tuolloin näytteitä oli analysoitu virusmuunnosten varalta yhteensä 78. Näytteistä 71 eli 91 prosenttia varmistui koronaviruksen deltamuunnokseksi.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tiedotti perjantaina, että etenkin deltamuunnoksen osuus on vahvassa kasvussa Uudellamaalla. Todettujen koronavirustartuntojen määrä on kasvanut Husin alueella jo kolmen viikon ajan ajan.

Deltamuunnoksen osuus todetuista tartunnoista on tällä hetkellä noin 60–80 prosenttia.