”Lämpötila työpisteelläni on päivittäin 35–57 astetta” – Suomalaiset kertovat, millaiseksi työ on muuttunut loputtomalta tuntuvassa helleputkessa

Työnantajan tulisi ryhtyä parantamaan työoloja, kun työpaikan ilman lämpötila ylittää 28 astetta. HS:n kyselyn perusteella tästä saa monessa työpaikassa vain haaveilla.

Helle on jatkunut jo viikkoja, ja pääkaupunki­seudulla mitataan yhä lähes päivittäin yli 25 asteen lämpötiloja.

Osassa työpaikkoja poikkeuksellinen kuumuus on huonontanut työoloja merkittävästi. Tämä selvisi, kun HS kysyi lukijoiltaan kokemuksia kuumuudesta työpaikoilla.

Vastauksia oli yli 120. Eniten vastauksia tuli ravintola-alalta, terveyden­huollosta ja varhais­kasvatuksesta. Myös monet etätöitä tekevät ja toimistoissa työskentelevät kertoivat ahdistavasta kuumuudesta, johon ei tunnu löytyvän ratkaisua.

HS ei julkaise vastaajien nimiä, sillä kyse on heidän työpaikoistaan. Vastaajien nimet ja yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.

Työsuojeluhallinnon mukaan lämpötila­suositus kevyeen istumatyöhön on 21–25 astetta. Työn raskaudesta riippumatta työnantajan tulisi ryhtyä parantamaan työoloja, kun työpaikan ilman lämpötila ylittää 28 astetta.

Rikhardinkadun kirjastossa työskentelevä Jani Miettinen kertoo, että vanhassa rakennuksessa alakerrokset ovat siedettäviä, mutta kirjaston ylimässä kerroksessa on usein kuumaa. Työpaikan pöytätuulettimet tuovat pientä helpotusta.

Eräs HS:n kyselyyn vastannut ravintola-alan työntekijä kirjoittaa, että hänen työpaikallaan nämä ehdot eivät ole lähelläkään toteutumista.

”Lämpötila työpaikalla on 30–40 astetta joka puolella. Taukoja ei ole. Olen erittäin väsynyt, ja kaikki vaatteet ovat koko ajan hiestä märkiä. Hengitän syvään, juon vettä ja suunnittelen jatkuvasti alan vaihtoa. Liikun hitaasti, jotta ei tulisi turhaan kuuma. Juon suolavettä.”

” ”Keittiössä ei ole muuta ilmastointia kuin ulko-oven avaus.”

Vastaavia kokemuksia oli ravintola-alalta paljon.

”Olen kokki. Keittiössä on järkyttävän kuuma! Vuorossa menee useita litroja vettä sekä soodaa. Ajatus katkeilee, ja on todella nuutunut olo. Keittiössä ei ole muuta ilmastointia kuin ulko-oven avaus”, kirjoittaa eräs ravintola-alan ammattilainen.

Toinen ravintolakokki kertoi lämpötilan kohonneen paikoin jopa yli 50 asteeseen.

”Lämpötila työpisteelläni on päivittäin 35–57 astetta. Juon vettä ja elektrolyytti­juomia koko ajan. Tauolle ei ole mahdollista siirtyä.”

Kuumuus oli aiheuttanut monille kyselyyn vastaajille fyysisiä oireita, kuten huonovointisuutta.

”Töissä on tukalan kuuma, joten juomisen unohtuessa alkaa päänsärky ja huono­vointisuus, jolloin työn tekeminen hidastuu”, kertoi palvelutalon keittiössä työskentelevä HS:n lukija.

” ”En ole päässyt kuumuutta pakoon paitsi käymällä töistä tauolla ruokakaupan kylmähyllyillä viilentymässä.”

Erikoisliikkeessä työskentelevälle myyjälle oli tullut helteestä vakavia oireita, joiden vuoksi hän oli joutunut olemaan sairauslomalla.

”Ilmastointi rikki. Lämpöä töissä pahimmillaan 31 astetta. Olen kärsinyt kuivumisesta ja joutunut nestehukan takia sairaslomalle. Seisomatyötä, kuumuudessa alkaa huojumaan ja voimaan pahoin. Aamulla herään täysin voimattomana. On aiheuttanut oksentelua kerran. Kotona myös 28 astetta, joten en ole päässyt kuumuutta pakoon paitsi käymällä töistä tauolla ruokakaupan kylmähyllyillä viilentymässä.”

Vastauksissa toistui kokemus, että työnantaja ei ole tehnyt juuri mitään lämpötilan laskemiseksi tai toimet eivät ole olleet riittäviä. Huomattavan moni vastaaja kertoi, että työnantaja on tarjonnut kivennäisvettä mutta ei ole muuten puuttunut helleoloihin.

”Vichyä kustantanut, mutta ei muuta”, kertoi eräs terveyskeskuksen vuodeosaston työntekijä.

Saman työntekijän mukaan taukoja helteen takia saisi periaatteessa pitää mutta se ei ole mahdollista jatkuvan henkilöstöpulan vuoksi.

Vastaavia kokemuksia taukojen olemattomuudesta oli etenkin sosiaali- ja terveysalalla sekä varhaiskasvatuksessa. Eräs varhaiskasvatuksen työntekijä kertoi kokemuksistaan näin:

”Työnantaja on antanut ohjeistuksen: jos lämpötila sisällä tai ulkona on yli 28 astetta, on pidettävä 10 minuutin tauko tunnissa. Jos yli 32 astetta, on taukoni oltava 15 minuuttia per tunti. Varhaiskasvatus ei selviä. Henkilökunta ei voi toteuttaa ohjetta vaarantamatta lasten turvallisuutta, sillä mitään ’tauottajaa’ ei ole järjestetty.”

Sama varhaiskasvattaja kertoi, että maskipakko lisää tukaluutta hellepäivinä.

”Joudumme koronan vuoksi käyttämään maskia koko työpäivän ajan, aina, helteestä huolimatta.”

Maskin käytön ahdistavuudesta mainitsi moni muukin vastaaja. Joillain työpaikoilla oli helteen vuoksi myös luovuttu maskipakosta.

”Lämpötila 28–32 työpisteellä. Tukalaa on maski kasvoilla”, kirjoitti aulapalvelijana työskentelevä lukija.

” ”Onneksi on kesällä hitaampaa myös töissä lomien vuoksi. En tiedä, miten pystyisin suoriutumaan isommasta työkuormasta.”

Toisaalta moni etätyöntekijäkin kertoi tuskastuttavista työoloista. Suomessa asunnot eivät usein ole ilmastoituja, eikä kaikilla ole ilma­lämpö­pumppujakaan.

Suurin osa etätyötä tekevistä vastaajista on siis joutunut turvautumaan kaupan tuulettimiin, kylmiin suihkuihin ja runsaaseen nesteytykseen.

Nämäkään keinot eivät silti aina viilennä tarpeeksi. Tilanne söi monien vastaajien mielestä työtehoa selvästi.

”Työskentely on hitaampaa, kun on niin uupunut kuumuudesta. Onneksi on kesällä hitaampaa myös töissä lomien vuoksi. En tiedä, miten pystyisin suoriutumaan isommasta työkuormasta”, kirjoitti eräs vastaaja, joka kertoi tekevänsä etätöitä.

Yleistyneistä etätöistä tulisi hänen mielestään käydä keskustelua.

”Teen etänä töitä kotona. Tämä on keskustelu, joka tulisi käydä: mikä on työnantajan vastuu kotitoimistojen työoloista? Pitäisikö työnantajan jotenkin helpottaa tilannetta?”