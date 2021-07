Ravintola­rajoitukset eivät saa kaikilta kannatusta Helsingin terasseilla: ”Kunhan ei mene sinne, missä on hirveää tungosta, niin pärjää”

Kesäillassa koronavirus jää taka-alalle, mutta ihmiset tietävät tarkkaan, mikä tilanne on.

Tommi Nyberg ja Miikka Rissanen olivat valinneet kohtaamispaikakseen Kasarmitorin kesäterassin, jota he kehuivat väljäksi.

Perjantaina alkuillasta Helsingin kanta­kaupungin terasseilla on vielä väljää, mutta tasainen virta ihmisiä kulkee etsimässä paikkaa, mihin sijoittua.

HS kiersi Katajanokan Kanavarannan terasseilta, Esplanadin kautta Kasarmitorille, mistä kello kuuden aikaan löytyi suurin määrä samaan paikkaan kokoontuneita ihmisiä.

Niin suosittu Kasarmitorin kesäterassi on, että ihmiset joutuvat odottelemaan vapautuvia pöytiä. Pöydät on kuitenkin aseteltu väljästi, mikä miellyttää espoolaista Tommi Nybergiä ja vihtiläistä Miikka Rissasta.

Miehet tietävät tuoreimmat koronaluvut, mutta tartuntamäärien kasvu yli 300 tapauksen ei ole saanut heitä huolestumaan.

”En nyt hirveästi ole huolissani. Rokotus on saatu. Kunhan ei mene sinne, missä on hirveää tungosta, niin pärjää. Täällä on sopivan väljää”, sanoo Nyberg.

Rissanen kehottaa kurkistamaan Esplanadille, missä ihmiset kyhnyttävät kylki kyljessä. Hän ei pidä ravintolarajoitusten tiukennuksia perusteltuina, kun kauniissa kesä­säässä ihmiset ryhmittyvät kaupungin puistoihin.

Ravintolarajoitusten tiukennuksia pohti torstaina myös terveysturvallisuus­osaston johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Salminen sanoi Ylen Aamun haastattelussa, että tartuntojen määrän kasvu voi johtaa ravintoloiden aukioloaikojen rajoittamiseen.

Puhe ravintolarajoitusten tiukentamisesta on kuitenkin Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok) sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimialajohtaja Jarkko Pajarisen mielestä ennenaikaista.

Pajarisen mukaan jatkossa onkin syytä keskustella siitä, miten rajoitusten tarpeellisuutta arvioidaan.

Torstaina ilmeni, että helsinkiläisravintola Kaivohuoneella on tapahtunut kaksikin joukkoaltistumista. Toinen joukkoaltistuminen tapahtui juhannuksena ja toinen viime viikonvaihteessa.

Tartuntoja on näistä altistumisista todettu jo yli 20.

Kaivohuoneen tartuntaryppään lisäksi torstaina todettiin useita Helsingin baareista lähteneitä yksittäisiä tartuntoja, mutta ne eivät ainakaan vielä ole johtaneet laajempiin tartunta­ryppäisiin.

Gia Pitkäjärvi ja Ronja Lehtojuuri tapasivat toisiaan pitkästä aikaa, koska Lehtojuuri oli juuri palannut Hollannista. ”Klubille sisätiloihin en korona-aikana menisi, mutta ulos terassille kyllä”, Pitkäjärvi pohti.

Helsinkiläinen Gia Pitkäjärvi ja vantaalainen Ronja Lehtojuuri jonottivat perjantaina vapautuvaa pöytää Kasarmitorin kesäterassilla.

Lehtojuuri on juuri palannut Hollannista, jossa koronarajoituksia alettiin purkaa, vaikka päiväkohtaisia tartunta­tapauksia oli tuhansia.

Hän sanoo suhtautuvansa skeptisesti suomalaiseen koronakeskusteluun nähtyään, miten Hollannissa hoidettiin paljon suurempia tartuntamääriä. Koronakuri on ollut sikäläisissä ravintoloissa tiukkaa.

”Maski pitää olla. Ei tietenkään silloin, kun syö tai juo, mutta jos lähtee vessaan ilman maskia, tarjoilijat kyllä pitävät huolen siitä, että maski laitetaan.”

Pitkäjärvi sanoo, ettei hän enää jaksa olla koronaviruksesta huolissaan. Hän on saanut yhden koronarokotteen kuten Lehtojuurikin, ja molemmat odottavat toista rokote­annosta.

”Järki päässä pitää tietenkin olla. Klubille sisätiloihin en menisi, mutta ulos terassille kyllä.”

Kumpikin epäilee ravintolarajoitusten kiristämistä kovin tehottomaksi keinoksi, kun suuret ihmismäärät kerääntyvät kuitenkin ulos rannoille ja puistoihin.

Nopea kierros Sinebrychoffin puistossa ja Vanhassa Kirkkopuistossa kertoo, että ne ovat myös tänä viikonloppuna suosittuja kohtaamispaikkoja. Molempiin puistoihin oli kokoontunut jo alkuillasta jonkin verran isohkoja seurueita.

Alueellisissa koronarajoituksissa taudin ilmaantuvuus on yksi neljästä tunnus­luvusta, joita viranomaiset seuraavat. Seurannassa ovat myös positiivisten näytteiden osuus testatuista, tartuntaketjujen jäljitys ja sairaalahoidon kuormitus.

Päiväkohtaiset testimäärät ovat heinäkuussakin pysytelleet yli 10 000:ssa. Hyppäys ylöspäin tapahtui sen jälkeen, kun julkisuudessa kerrottiin Pietarin EM-kisaturistien tartunta­ketjuista.

Erikoissairaanhoidossa oli perjantaina Suomessa 27 koronapotilasta. Teho-osastolla oli kahdeksan ihmistä.

Eniten tehohoidossa oli koronapotilaita viime maaliskuussa, 64 potilasta.