Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja toivoo, että Hämeentietä kehitettäisiin lisää vielä tämän kesän aikana. Kadulta löytyy silti lopputulokseen tyytyväisiäkin yrittäjiä.

Uudistunutta Hämeentietä on moitittu tyhjäksi.

Harriet Aryenda ja Topi Nakari ovat helpottuneita. Heidän elämäänsä yli kaksi vuotta varjostanut jättiremontti on vihdoin ohi.

Ayrenda ja Nakari omistavat Helsingin Sörnäisissä Hämeentien varrella sijaitsevan, luonnonkosmetiikkaa myyvän Natural Beauty Shop -liikkeen. Heidän yritystoimintansa on kärsinyt viime vuodet paitsi korona­epidemiasta myös Hämeentien suururakasta.

Hämeentien osuus Hakaniementorin ja Kurvin välillä muutettiin yli kaksi vuotta kestäneessä remontissa pääosin joukko­liikenteen ja kevyen liikenteen väyläksi. Remontti valmistui lopullisesti viime viikolla.

Nyt autoille on yksi kaista molempiin suuntiin. Läpiajo on kielletty, mutta tonteille saa ajaa. Uudet pyörätiet on rakennettu, raitovaunukiskot uusittu ja tsaarinaikainen vesiputki vaihdettu. Muun muassa.

Aryendalta ja Nakarilta remontti vei asiakkaita, ja katutöistä aiheutuva pöly pilasi Aryendan käsin valmistamia tuotteita. Viime kesän helteiden aikana yrittäjillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin pitää ovea kiinni, jotta pölyä ei pääsisi sisään.

Remontin lopputulokseen yrittäjät ovat kuitenkin tyytyväisiä.

”Nythän tässä on vähemmän liikennettä ja ilmansaasteita, ja ihmiset kävelevät ja pyöräilevät enemmän. Se on tosi hyvä juttu”, Nakari sanoo.

Toisaalta Nakari ja Aryenda ovat huomanneet, että monet kadunvarren liikkeet ovat lopettaneet. On kuitenkin vaikea arvioida, mikä tilanne olisi, jos koronaepidemiaa ei olisi ollut.

Yrittäjien mukaan vielä on vaikea sanoa, miten läpiajon kieltäminen vaikuttaa asiakasmääriin. He kertovat, että Natural Beauty Shopiin tullaan niin joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen kuin autollakin.

”Kävelijöitä ja pyöräilijöitä pitäisi olla nykyistä enemmän. Mutta vallitsevan tilanteen takia on vaikea ennustaa, miten käy”, Aryenda sanoo.

Yrittäjät eivät kuitenkaan vaihtaisi Hämeentietä enää vanhaan versioon.

”Kyllä minä tämän muutoksen kannalla olin. Loppujen lopuksi se oli hyvä juttu”, Nakari arvioi.

Natural Beauty Shopin toinen pitäjä Harriet Aryenda kertoo olevansa onnellinen remontin päättymisestä.

Hämeentien remonttia vastustettiin suunnitteluvaiheessa autoilun hankaloitumisen vuoksi.

Vastaavaa keskustelua on käyty ja käydään todennäköisesti tulevalla valtuustokaudella Pohjoisesplanadista. Autoilun tulevaisuutta kadulla selvitetään luultavasti lähivuosina.

Ajatusta autoilun rajoittamisesta ovat vastustaneet esimerkiksi yrittäjät. Helsingin Yrittäjien toiminnanjohtajan Tiina Oksalan mukaan Hämeentien remontin lopputulos ei palvele paikallisia yrittäjiä.

”Juuri valmistunut Hämeentie on epäviihtyisän ja tyhjän näköinen, leveä joukkoliikenneväylä, joka ei houkuttele asioimaan tai oleskelemaan.”

Oksala kertoo, että osa Hämeentien yrityksistä joutui lopettamaan remontin aikana. Hänen mielestään kadulle tarvitaan nyt ”vetovoimatekijöitä”, jotta jäljelle jääneet yritykset menestyisivät siellä.

”Jo tänä kesänä katua olisi tarpeen muuttaa viihtyisämmäksi esimerkiksi istutuksilla ja valoilla ja edistää yritysten levittäytymistä ulkotiloihin jalkakäytäville esimerkiksi terassein ja tapahtumin. Myös kadun elävyyden ylläpitämistä talviaikaan kannattaa alkaa suunnitella hyvissä ajoin.”

Hämeentien remontin taustalla oli vanhentunut infrastruktuuri. Remontissa kunnostettiin kadun alla kulkevia putkia, viemäreitä ja kaapeleita.

Vanhin Hämeentien alla kulkenut toimiva vesijohto oli vuodelta 1889.

Lopputuloksena myös liikennejärjestelyt mullistuivat täysin. Muutosta on arvosteltu pyöräilijöiden asettamisesta yksityis­autoilijoiden edelle.

Vanhan Hämeentien aikaan pyöräilijöille ei ollut omaa kaistaa vaan he ajoivat autotiellä, joka oli usein erittäin ruuhkainen.

”Se oli kuumottavaa”, sanoo Elle Mäkinen.

Hän kertoo asuneensa lähistöllä vuosia ja pyöräilleensä Hämeentietä usein, vaikka se oli epämukavaa.

”Piti joko ajaa bussien seassa autotiellä tai sitten jalkakäytävällä, jossa kävelijät jatkuvasti huomauttivat asiasta, minkä kyllä ymmärrän.”

Mäkinen käyttää edelleen Hämeentietä viikoittain, ja nyt pyöräilystä voi myös nauttia.

”Ihan superhyvä uudistus. Paljon turvallisempaa.”

Ennen remonttia Hämeentiellä ajaminen oli Elle Mäkisen mielestä pelottavaa.

Monia autoilijoita muutos sen sijaan on kismittänyt. Taksit saavat edelleen ajaa Hämeentietä, mutta Helsingin Taksiautoilijat ry:n puheenjohtajan Jukka Koivusen mukaan ongelmia on silti.

”Ongelmaksi on tullut nouto ja jättö Hämeentien osoitteisiin, koska laillisia pysäyttämispaikkoja on niin vähän. Väistämättä joutuu ajamaan pyöräteiden yli, mistä voi aiheutua vaaratilanteita, kun pyöräilijöiden nopeudet ovat kovia.”

Täysin normaalia arkipäivän liikennettä ei kuitenkaan ole vielä remontin jälkeen koettu kesän ja koronaepidemian vuoksi.

”Sittenhän sen näkee, millaiseksi ne ruuhkat muodostuvat”, Koivunen sanoo.

Hän olisi kuitenkin pitänyt autojen läpiajon ennallaan.

”Vanha Hämeentie oli sujuvampi ja selkeämpi. Pyörät ajoivat sujuvasti bussien kanssa.”

Kaikkia autoilijoita muutos ei kuitenkaan harmita. Joel Nyberg kertoo asuvansa Hämeentiellä ja käyttävänsä liikkumiseen usein autoa.

”Ihan hyvä juttu, että läpiajo on kielletty. Ei ole iso vaiva kiertää.”

Joel Nybergin mielestä Hämeentie uudistui parempaan suuntaan.

Entä mitä mieltä suururakan lopputuloksesta on kaupunkikehittämisen asiantuntija?

Aalto-yliopiston professorin Anssi Joutsiniemen mielestä Hämeentien uudistuksen ensisijainen tavoite ei ole ollut viihtyisä kaupunkiympäristö.

”Suunnitelma on tehty sataprosenttisesti liikenteen ehdoin.”

Liikenteen ehdoilla kehittäminen näkyy Joutsiniemen mukaan lopputuloksessa.

”Vaikka joukkoliikenne ja pyöräily ovatkin tärkeitä näkökulmia, harva niistä mitään viihtyisyyselementtiä löytää. Tehtiin läpiajokatu, mutta nyt vain vähäisemmälle määrälle liikennettä. Ei sellainen houkuta pysähtymään tai oleilemaan.”

Kadulle olisi voitu suunnitella vehreyttä, Joutsiniemi sanoo. Hän ottaa esimerkiksi Barcelonan La Rambla -pääkadun: sen varrella on terasseja ja myyntikojuja, ja sitä reunustavat puut.

”La Rambla on viihtyisä, mutta siinä liikenteen suunnittelu on muulle kadun toiminnalle alisteinen. Kaiken tämän Helsingin bulevardikeskustelun lomassa hämmästyttää, ettei edes puuistutuksia ole saatu aikaan.”

Helsinki on selittänyt puiden vähäisyyttä niiden juurien tarvitsemalla tilalla.

Joutsiniemi sanoo odottavansa kiinnostuneena, minkälaisia yrityksiä Hämeentien varrelle syntyy.

”Läpiajon kategorinen kieltäminen ei monelle toiminnalle ole ihanteellista. Kallion ostovoima ei riitä kohtuuttomaan määrään uusia ravintoloitakaan. Mutta odotetaan nyt, että tilan käyttö vakiintuu.”