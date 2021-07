15–19-vuotiaiden tautitapaukset kasvoivat Husin mukaan viime viikolla yli nelin­kertaiseksi edellisviikkoon verrattuna.

Vantaan apulais­kaupungin­johtajan mukaan nuoret ovat melko rokotusmyönteisiä, mutta ongelmana on nyt pikemminkin rokotteiden saatavuus.

Koronavirus leviää nyt kiivaasti nuorten keskuudessa Uudellamaalla. Tauti­tapaukset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) ovat kasvaneet jyrkästi viime viikkoina.

Nuorten, 15–19-vuotiaiden, tautitapaukset kasvoivat Husin mukaan viime viikolla yli nelin­kertaiseksi edellisviikkoon verrattuna. Yhtä paljon tartuntoja todettiin viime viikolla myös 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä. Tässä ikäryhmässä tartuntamäärät eivät kuitenkaan ole nousseet merkittävästi viimeisen kolmen viikon aikana.

Viruksen leviämistahti oli viime viikolla huomattava: tautitapaukset kasvoivat kaikkiaan 35 prosenttia.

Nuorten keskuudessa leviävässä epidemiassa on huolestuttavia ja huojentavia piirteitä, sanoo Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen.

Huojentavaa on se, että etenkin 19-vuotiaiden ja tätä nuorempien keskuudessa tauti näyttäisi juuri nyt leviävän pääasiassa nuorilta muille nuorille.

Virus ei siis näytä nyt samassa määrin leviävän samassa taloudessa tai lähipiirissä eläville vanhemmille ikäluokille. Huojentavaa on Järvisen mukaan myös se, että koronavirus johtaa nuorilla hyvin harvoin sairaalahoitoon.

”Aina on olemassa yksilötasolla se riski, että saa vakavan tautimuodon. Riski on aika pieni, mutta se on olemassa”, Järvinen sanoo.

Huolestuttavaa sen sijaan on se, että nuorten tautitapauksissa on runsaasti delta­muunnosta, joka leviää herkästi.

Jonkin verran on myös näyttöä siitä, että virus leviää jossain tapauksissa myös rokotettuihin.

Virus leviää nuorten keskuudessa etenkin siksi, että he ovat pääosin edelleen rokottamattomia. Esimerkiksi 20–30-vuotiaista noin puolet on saanut Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen.

Lisäksi tautitapaukset näyttävät liittyvän Järvisen mukaan myös nuorten käyttäytymiseen.

Virus leviää nyt ravintoloissa ja baareissa sekä yksityisjuhlissa. Ravintolat ja baarit ovat viime viikolla olleet yleisin tartuntapaikka lähipiirin tartuntojen jälkeen, ja 17 prosenttia tartunnoista on liittynyt ravintoloihin. Yksityiset juhlat ovat myös olleet merkittävä tartunnanlähde noin 7 prosentissa tapauksista.

Viikonloppuna uutisoitiin lisäksi asiakkaiden altistuneen koronavirukselle useina ajankohtina kesä–heinäkuussa Helsingin Uimastadionilla.

Nuorten keskuudessa leviävä koronavirus tulee Järvisen mukaan erityisen harmillisena ajankohtana, sillä nuoria rokotetaan juuri nyt kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa.

Nuorten rokotusintoa on jouduttu nostattamaan laajalla mainoskampanjalla, sillä nuoret eivät ainakaan rokotusten alkaessa hakeutuneet koronarokotuksiin kovin ahkerasti.

Nuoret ovat kuitenkin melko rokotusmyönteisiä, arvioi Vantaan apulais­kaupungin­johtaja Timo Aronkytö. Hänen mukaansa rokotusten etenemisen suurin pullonkaula on tällä hetkellä enemmän rokotusten saatavuus.

”Nuorten parissa ollaan aika rokotus­myönteisiä. Rokotustahti määräytyy enemmän sen mukaan kuinka rokotetta saadaan.”

Erityisen tärkeää olisi nyt hakeutua mahdollisimman matalalla kynnyksellä korona­testeihin, sanovat Järvinen ja Aronkytö.