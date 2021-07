Vuoristorata on saanut kansain­välistä tunnustusta, sillä yhdysvaltalainen vuoristo­rata­järjestö on julistanut sen klassikko­radaksi.

Linnanmäen Vuoristorata on suosittu niin helsinkiläisten kuin kauempaakin tulevien huvipuistovieraiden keskuudessa. Kuva on heinäkuulta 2011, kun vuoristoradan vaunut jäivät jumiin kesken matkan.

Linnanmäen legendaarinen Vuoristorata täyttää tänään 70 vuotta. Monelle tuttu puuvuoristorata on avajaisistaan lähtien ollut huvipuisto­kävijöiden suosikki.

Vuoristoradan vuosipäivää juhlitaan tiistaina Linnanmäellä 1950-luvun hengessä, sillä laite avattiin ensimmäistä kertaa 13. heinäkuuta vuonna 1951. Vuoristorata maksoi aikanaan 48 miljoonaa markkaa, joka on nykyrahassa noin 1,5 miljoonaa euroa.

Vuoristorata on saanut myös kansainvälistä tunnustusta, sillä yhdysvaltalainen vuoristoratajärjestö ACE, eli American Coaster Enthusiasts, on julistanut sen klassikkoradaksi. Linnanmäen tiedotteen mukaan vain muutama kymmenen laitetta maailmassa on saavuttanut saman arvonimen

Linnanmäen puuvuoristoradan avajaisia vietettiin 13. heinäkuuta 1951. Kuva on radan ensiajelusta 70 vuotta sitten.

Rakennusvaiheessa Vuoristoradan esikuvana oli Kööpenhaminan Tivolin vuoristorata. Laitteen valmistuttua sitä pidettiin niin hurjana, että jarrumestareilta vaadittiin hävittäjä­lentäjän koulutus.

Jarrumestarit ovat edelleen tärkeä osa vuoristorata­kokemusta, vaikka hävittäjä­lentäjän koulutusta ei enää vaaditakaan. Jarrumestarit ovat nykyään harvinaisia maailman mittakaavassa, sillä suurimmassa osassa vuoristoradoista on automaattijarrut.

Linnanmäen tiedotteen mukaan jarrumestareina on ollut myös naisia vuodesta 1999 lähtien. Tänä vuonna jarrumiehen työnimike muutettiin jarrumestariksi.

Alun perin Vuoristoradan arvioitiin kestävän vain 15 vuotta. Toisin kuitenkin kävi, sillä ahkeran huoltamisen ansiosta laite on käytössä vielä 70 vuoden jälkeenkin.

