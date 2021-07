Mielenosoituksella halutaan havahduttaa suomalaiset Kuuban tilanteeseen.

Suomessa asuvat kuubalaiset järjestävät tiistaina Helsingin Rautatientorilla tukimielen­osoituksen kannanottona Kuuban tilanteeseen.

Kuubassa tuhannet ihmiset ovat lähteneet kaduille harvinaisiin kommunistihallinnon vastaisiin mielenosoituksiin. Mielenosoittajien joukot ovat marssineet useiden kaupunkien läpi vaatien vapautta sekä loppua diktatuurille.

Lue lisää: ”Verkko on avannut silmämme näkemään, että hallinto valehtelee ja on aina valehdellut”, sanoo suomen­kuubalainen aktivisti

”Kuubassa on diktaattori, joka on kirjaimellisesti tappamassa maan kansaa”, sanoo Helsingin mielenosoitusta järjestävä Norma Espinosa STT:lle.

Kuuban presidentti Miguel Diaz-Canel on kehottanut tukijoitaan uhmaamaan mielenosoittajia.

Maa kärvistelee talouskriisin keskellä, ja kansalaiset ovat tuohtuneet muun muassa pitkistä ruokajonoista ja pahentuvista sähkökatkoista.

”Ihmiset jonottavat tuntikausia peruselintarvikkeita ja ruokaa. Kyse on ihan sokerista ja riisistä, eikä niitä saa ostettua”, Espinosa kertoo.

Yhdysvaltain kauppasaarron ja pakotteiden alla olevassa Kuubassa on ollut pulaa myös lääkkeistä koko koronapandemian ajan.

”Virus on siellä todella paha. Ihmiset ovat kuolleet koteihinsa. Tilanne on kaoottinen”, Espinosa kuvailee.

Tilanne on ollut raskas myös Suomessa asuville kuubalaisille, joilla on perhettä Kuubassa.

Suomessa lähes kaksikymmentä vuotta asunut Espinosa on hyvin huolissaan Kuuban tilanteesta.

”Totta kai huoli on suuri, perheeni on siellä. Veljenikin on lähtenyt kaduille, ja olen hyvin huolissani hänestä.”

” ”Täällä on aika väärä kuva Kuuban tilanteesta.”

Espinosa kertoo, että Helsingin mielenosoituksella halutaan havahduttaa suomalaiset Kuuban tilanteeseen.

”Täällä on aika väärä kuva Kuuban tilanteesta. Monesti luullaan, että Kuuba on paratiisisaari, jonne mennään turisteina pitämään hauskaa. Mutta eivät paikalliset saa nauttia vastaavanlaisesta elämästä.”

Rautatientorille odotetaan useita kymmeniä ihmisiä osoittamaan mieltään. Mielenosoitus alkaa viideltä iltapäivällä.