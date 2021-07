Kuubassa syttyi sunnuntaina laajoja mielen­osoituksia, joissa kansalaiset vaativat vapautusta kommunisti­hallinnosta.

SUOMESSA asuvat kuubalaiset järjestivät tiistaina Helsingin pää­rauta­tieaseman edessä tukimielen­osoituksen kannanottona Kuuban tilanteeseen. Mielenosoittajan vaativat vapautta Kuuban kommunisti­hallinnosta.

Noin kello 17 aseman eteen oli kerääntynyt kymmeniä ihmisiä, mutta mielen­osoituksen järjestäjä­taho ennakoi paikalle saapuvan noin 150 henkeä tiistai-illan aikana.

Protestin järjestäneen Norma Espinosa mukaan hetki on historiallinen, sillä nyt koko Kuuba on ensimmäistä kertaa noussut yhdessä hallintoaan vastaan.

”Kuubalaiset haluaisivat vaihtaa järjestelmää ja irtautua kommunismista, mutta heitä ei kuunnella”, hän tiivistää mielenosoituksen syyn.

Norma Espinosa on Helsingissä järjestetyn mielenosoituksen järjestäjä. Hän on itse kuubalainen, ja häne perhettään asuu yhä Kuubasssa.

Kuubassa puhkesivat sunnuntaina maan laajimmat mielenosoitukset sitten 1990-luvun, ja tuhannet kuubalaiset marssivat kaupunkien läpi vaatien vapautta ja loppua diktatuurille.

”Kuuban nykyinen tilanne on raaka ja uskomaton. Kansa on lähtenyt kaduille, ja presidentti on käskenyt tukijoitaan kadulle sortamaan ja hakkaamaan mielenosoittajia”, sanoo Norma Espinosa, Helsingin mielenosoituksen järjestänyt kuubalainen.

Espinosa on asunut Suomessa 20 vuotta mutta vieraillut Kuubassa joka vuosi. Tilanne on hänen mukaansa muuttunut kerta kerralta pahemmaksi.

”Minulla on perhettä Kuubassa, joten tietysti tämä koskettaa minua, sillä perheeni kärsii. Tämän jälkeen en ehkä pääse enää Kuubaan, tai jos pääsen, minut vangitaan”, hän sanoo.

Siina Siukola piti rautatieaseman edessä puhetta Kuuban tilanteesta. Hän osallistui mielenosoitukseen tukeakseen kuubalaisia ystäviään.

Suomalainen Siina Siukola on mukana mielenosoituksessa, sillä hän haluaa osoittaa tukensa kuubalaisille. Hänellä on useita kuubalaisia ystäviä Suomessa ja Kuubassa, ja heidän kohtalonsa huolestuttaa Siukolaa.

Hän toivoo, että suomalaiset havahtuisivat Kuuba heikkoihin olosuhteisiin, sillä moni yhä kuvittelee maan olevan vain kauniita hiekkarantoja.

”Diktaattorit ja presidentti tulisi saada pois vallasta. Kuubalaisten täytyisi saada maa haltuunsa, sillä nyt kaikki on vain muutaman diktaattorin ja sotilaiden käsissä”, Siukola sanoo.

Mielenosoittajien kylteissä todettiin, ettei Kuuba ole paratiisi.

Kuubassa on tällä hetkellä käynnissä talouskriisi, eikä ihmisille riitä esimerkiksi ruokaa tai lääkkeitä. Espinosa kuvailee, kuinka korona­pandemia on pahentanut tilannetta huomattavasti.

”Ihmiset kuolevat kodeissaan terveydenhuolto­järjestelmän romahdettua. Ne tietysti syyttävät siitä Yhdysvaltoja, mutta oikeasti kyse on siitä, että valtio ei pidä huolta kansalaisistaan”, Espinosa kertoo.

Suomessa 10 vuotta asunut kuubalainen Victor Grinan on saapunut mielenosoitukseen perheineen. Hän toivoo, että ihmiset ymmärtäisivät tilanteen vakavuuden.

”Haluan kaikkien eurooppalaisten ymmärtävän, että emme tarvitse lisää kanaa tai Buranaa, vaan tarvitsemme vapautta”, Grinan sanoo.

Victor Grinan osoitti mieltään kuubalaisten puolesta.

Hän toteaa, ettei kuubalaisilla tällä hetkellä ole aseita tai armeijaa, joilla vapaus voitaisiin saavuttaa.

”Suomen hallinnon täytyisi ymmärtää, että me emme halua kommunismia, sillä se ei toimi. Haluamme olla tavallinen maa, kuten Suomi tai Ruotsi.”

Mielenosoittajien kylteissä vaadittiin murhien ja julmuuksien lopettamista.

