Moni HS:n kyselyyn vastannut oli joutunut odottamaan Husin päivystyksessä yli kymmenen tuntia.

Husin alueella koko hoitoketju on ruuhkautunut helteen ja hoitajapulan vuoksi. Vantaalla sijaitseva Peijaksen yhteispäivystys on yksi pahasti ruuhkautuneista toimipisteistä.

Useat Helsingin Sanomien lukijat kertovat tuntikausien tukalasta jonotuksesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) päivystyksessä.

Moni kertoo yli kymmenen tunnin jonotuksesta jo ennen pitkää hellejaksoa. Osa päivystyksessä tuntikausia jonottaneista oli hyvin iäkkäitä.

HS uutisoi tiistaina Husin päivystysten ruuhkautuneen pahoin helteiden vuoksi. Pahimmat ruuhkat ovat Husin mukaan Peijaksen ja Jorvin sairaaloissa.

HS kysyi lukijoiltaan kokemuksia Husin päivystyksen jonoista ja vastauksia tuli yli 70. HS ei julkaise vastaajien nimiä, sillä kyse on heidän terveystiedoistaan. Vastaajien nimet ja yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.

Kokemuksia ruuhkista tuli monesta eri Helsingin ja Uudenmaan päivystyspaikasta, mutta varsinkin Espoon Jorvi korostui vastauksissa.

Eräs vastaaja seurasi tuntien ajan kuinka moni hänen jälkeensä tullut pääsi vastaanotolle ensin.

”Puolenyön jälkeen totesin hoitajalle, että minua ei näköjään aiotakaan ottaa sisään vastaanotolle. Silloin hän kertoi toisen lääkärin sanoneen suoraan, että haluaa vain lyhyitä käyntejä, jotta pääsee yhdeltä lähtemään kotiin”, vastaaja kirjoittaa.

”Puoli kahdelta yöllä soitin pojalle, joka haki minut kotiin.”

Huonovointinen vastaaja ei päässyt lääkärin puheille Jorvissa kahdeksan tunnin jonotuksen aikana.

Eräs vastaaja jonotti kahtena eri päivänä molempina yli 12 tuntia päästäkseen magneettikuvaukseen.

Hän odotti Jorvin päivystyksessä yli 13 tuntia. Sinä aikana magneettikuvaus ei onnistunut.

”Sain seuraavana aamuna soiton tulla heti magneettiin. Sen jälkeen odotin taas 12,5 tuntia, kunnes tultiin sanomaan, että mene Töölöön aamulla”, vastaaja kirjoittaa.

Myös Vantaan Peijaksen ruuhkista on kertynyt kokemuksia. Erään keväällä päivystyksessä asioineen vastaajan mukaan ruuhka oli jo tuolloin valtava ja paikalla ”hirveä hulabaloo”.

”Jonotin päivystyksessä 14 tuntia murtuneen nilkan kanssa, ja se leikattiin vasta 31 tuntia päivystykseen tulon jälkeen”, vastaaja kertoo HS:lle puhelimitse.

Hänen mukaansa moni jonottaja hermostui ja osa ihmisistä huusi ääneen. Mitään ruokaa ei myöskään tarjottu, vaikka vastaaja jonotti aamusta iltaan.

Malmilla 91-vuotias vastaaja oli joutunut odottamaan lähes kahdeksan tuntia täydessä odotustilassa. Vastaaja joutui odottamaan ensimmäisen tunnin omalla rollaattorillaan istuen, sillä odotussalissa ei ollut vapaita istumapaikkoja.

”Kammottavaa, järkyttävää ja uuvuttavaa istuttamista täpötäydessä saluunassa tuntitolkulla.”

Meilahdessa taas huonovointinen vastaaja oli joutunut odottamaan yhteensä kahdeksan tuntia.

”Viikon flunssan jälkeen olo meni todella heikoksi, ripuloin ja voin pahoin. Työterveyshuolto ohjasi uuden koronatestin kautta päivystykseen. Istuin kahdeksan tuntia aulan kovalla tuolilla huonovointisena – enkä ollut ainut.”

Päivystyksen ruuhkia on selitetty pitkäaikaisella helteellä, joka on kuormittanut etenkin vanhuksia ja kroonisesti sairaita. Hus Akuutin toimialajohtajan Maaret Castrénin mukaan ongelmien taustalla on myös kesälomat ja hoitajapula.

Eräs Meilahdessa työskentelevä sairaanhoitaja kuvailee päivystyksen tilannetta näin:

”Osa potilaista on jonottanut jo koko kevään päivystyksessä toista vuorokautta osastolle pääsyä, kun sisään ei vain mahdu”, hoitaja kirjoittaa.

”Osastoilla sulkuja, koska henkilökuntaa irtisanoutunut, koska työ on liian raskasta, ilmapiiri huono ja organisaatiolta ei tule mihinkään tukea. Ei taida olla nyt vain helteen syytä tämä.”