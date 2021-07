Työskentely helteessä voi olla tukalaa, mutta viileänä pysyminen on mahdollista. Helsinkiläiset jakavat parhaat vinkkinsä jäähdyttelyyn.

Jalat kylmässä vesisaavissa ja päällä kasteltu kaftaani. Etätyöt helteellä vaativat toisinaan luovia ratkaisuja, sillä lämpötilat kohoavat sisätiloissa monesti hälyttävän korkeiksi.

”Hei, nyt on 28,9 astetta mittarissa, tämä on ennätyslukema”, Töölöläinen maisema-arkkitehti Maria Jaakkola huudahtaa.

Hän on etätyösuosituksen vuoksi työskennellyt kotikonttorista käsin koko korona-ajan, ja kärsii nyt pitkään jatkuneista helteistä. Jaakkola kuvailee, kuinka kuumuus aiheuttaa ”aivosumua”, heikotusta, pyörryttävää oloa ja ärtyneisyyttä.

”Väsyttää, kun nukkuu jatkuvasti huonosti. Yöllä tulee vain niin kuuma, että siihen herää. Koko ajan pitäisi myös juoda, mutta se unohtuu”, hän sanoo.

Jaakkola ei kuitenkaan ole jäänyt kuumuuden edessä neuvottomaksi. Hän on ratkaissut tilanteen seisomalla päivisin kylmällä vedellä täytetyssä vesisangossa, märkä kauhtana päällä.

”Sangossa seisominen on uusi juttu, jota olen kokeillut tänään. En vielä osaa sanoa kuinka hyvin tämä toimii, ainakin asentoa vaihtaessa pitää olla varovainen, ettei kaadu”, hän kertoo.

Kasteltu kaftaani on kuitenkin toimivaksi todettu niksi, jota Jaakkola hyödynsi jo viime kesän helteillä. Lomareissulta Marokosta mukaan tarttunut musta, kokopitkä kauhtana viilentää kasteltuna noin tunnin ajan.

Jaakkola arvelee kaftaanin olevan kuivanakin paras asu hellesäille, sillä ilma pääsee vapaasti kiertämään löysän vaatteen läpi.

”Ei tämä ehkä ihan perinteistä toimistotyyliä ole, mutta kyllä tämä päällä voi esiintyä julkisesti. Olen esimerkiksi käynyt hakemassa aamukahvit tämä päällä, vaikka siitä tuleekin boheemi fiilis”, hän sanoo.

Muita Jaakkolan suosittelemia keinoja kuumuuden selättämiseksi ovat kylmän juominen, tauot ja ulkona käyminen.

Helteistä huolimatta Jaakkola näkee etätyöskentelyssä myös paljon hyvää. Hänen mukaansa kotikonttori on mutkaton, sillä aikaa ei kulu vapaan työpisteen etsimiseen toimistolta.

”Eikä tarvitse miettiä mitä laittaa päälle! Välillä olenkin ilman vaatteita jos ei ole kokouksia.”

Myös projektimyyjä Jussi Jaala kärvistelee tukalissa lämpötiloissa kotonaan. Lauttasaaressa sijaitsevan kerrostalon ylimpään kerrokseen paistaa aurinko koko päivän, ja Jaalan mukaan hiki valuu jatkuvasti.

”Maanantait ovat erityisen tuskaisia, sillä ne ovat tiukkoja palaveripäiviä eikä pöydän äärestä pääse mihinkään”, hän kertoo.

Jussi Jaala työskentelee kotonaan Lauttasaaressa. Aurinko paistaa koko päivän ikkunasta, joten verhot on hyvä pitää kiinni. Päivät kuluvat siis kuumassa ja pimeässä.

Kuumuuden vuoksi hänen keskittymisensä vaikeutuu ja vettä kuluu monta pulloa päivässä. Jaala on viilentynyt käymällä kylmissä suihkuissa ja ulkona varjossa istuskelemalla.

”Aivoihin se vaikuttaa, ja keskittyminen häiriintyy. Silloin pitää lähteä varjoisaan paikkaan ulos.”

Katja Ahopelto tekee töitä kotonaan Vuosaaressa.

Vuosaaressa asuvan Katja Ahopellon loma opinnoista kuluu kesätöissä logistiikkakoordinaattorina. Etätyöt ovat kuumuutta lukuun ottamatta sopineet hänelle hyvin.

Ahopelto pystyy vaihtamaan asunnossaan työhuonetta lämpötilan mukaan. Päivän aikana hän siirtyy aina viileimpään huoneeseen ja sulkee verhot ja sälekaihtimet visusti. Lisäksi hän on todennut aamulenkkien ja kylmän suihkun helpottavan työntekoa.

”Jatkuvasti on hiki, vaikka koetan pukeutua kevyesti. Keskittyminenkin on vaikeampaa kun on kuuma”, hän sanoo.

Viilennystä sään puolesta ei ole luvassa vielä lähiviikkoina, ja näin ollen etätyöläisten taistelu hellettä vastaan jatkuu. Keinoja on kuitenkin kehitelty jo pitkään, joten ehkä väsytystaktiikka lopulta tehoaa.

Media-alan yrittäjä Arthur Kallisen kotitoimiston lämpötilaa nostattavat useat laitteet. Kallinen on asettanut huoneeseen pieniä tuulettimia, jotka helpottavat työskentelyä kuumuudessa.

Finnairin viestinnässä työskentelevä Peter Seenan viilentää oloaan sumutepullon ja tuulettimen avulla kotikonttorillaan Töölössä.