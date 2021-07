Luonnossa uimahyppyjä on vaikea estää vaarallisissa paikoissakaan, sillä lain mukaan se ei ole kiellettyä.

Nuoret hyppivät veteen vaarallisilta paikoilta Helsingin Pikkukosken kallioilta ja Vantaan Ruskeasannan montuilta. Ilmiö ei ole uusi ja se on ollut tänäkin kesänä esillä esimerkiksi Vantaan ja Helsingin Facebook-ryhmissä.

Poliisi ja Helsingin kaupunki vahvistavat olevansa tietoisia asiasta.

”Hyppiminen on ihan silkkaa hulluutta. Siellä on ihan järkyttävän kokoisia puunrunkoja ja uppotukkeja”, kertoo kaupungin uimarannoista vastaava tiimiesihenkilö Jukka Lundgren.

Uppotukit voivat ajelehtia veden pinnan ja pohjan välillä. Niitä on mahdoton havaita muuten kuin sukeltamalla. Vantaanjoen voimakkaat virtaukset voivat myös kuljettaa pinnan alla alueelle esineitä.

Lundgrenin mukaan hyppimistä on vaikea estää, sillä rannalla ei ole valvojia paikalla kello kuuden jälkeen. Ainoaksi keinoksi jää ihmisten valistaminen.

”Jos oma henki on kullan kallis niin kannattaa jättää hyppäämättä”, Lundgren toteaa.

Pikkukosken uimarannalla oli aiemmin Helsingin kaupungin ylläpitämä hyppyteline. Kaupunki kuitenkin poisti hyppytelineen vuonna 2017 joen voimakkaan virtauksen vuoksi.

Hyppääjien turvallisuutta ei pystytty takaamaan, sillä virtauksen voivat tuoda paikalle esimerkiksi polkupyöriä tai puunrunkoja.

Helsingin poliisi kehottaa välttämään uimahyppyjä tuntemattomiin vesiin.

”Kaikki, joka ei ole kiellettyä, ei välttämättä ole sallittua. Ehdottomasti ei pidä hypätä”, komisario Katja Nissinen Helsingin poliisista sanoo.

”Vammat voivat olla luun murtumasta ihmisen menehtymiseen. Seuraukset voivat olla hengenvaaralliset paitsi itselle, myös muille”, Nissinen sanoo.

Myös Vantaan Ruskeasannan montuilla hypitään. Suosituin hyppypaikka on jyrkkien kallioseinämien reunustama entinen kaivoskuoppa, joka on tullut tunnetuksi myös epävirallisena kaatopaikkana.

”Tuollahan voi olla pohjassa mitä vaan, käsittääkseni metallijätettä ja jopa autonromuja”, sanoo Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario Jarmo Ojala.

Ilmiö on poliisin tiedossa, ja Ojala on siitä huolissaan. Alue ei ole valvottu, eikä entiseen kaivokseen syntyneen lammen pohjan kunnosta ole tietoa. Pudotus veteen on korkeimmillaan 15 metriä.

”On aina riski hypätä tuntemattomasta paikasta, sillä veden alla voi olla kaikennäköistä. Jos vahinko sattuu, apu ei välttämättä ole lähellä.”

