Metroliikenne Kulosaaresta itään katkeaa lauantaina viikoksi. Metroliikennettä korvaavat bussit.

Itäväylän ja Herttoniemen siirtolapuutarhan välimaastossa on lauantaina alkamassa mittava siirto-operaatio, jota on valmisteltu viime tammikuusta lähtien.

Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL ja urakoitsija Kreate siirtävät 2 400 tonnin uuden metrosillan hitaasti paikalleen.

Uusi silta on rakennettu aivan vanhan metrosillan viereen, joten sivusuunnassa siirtomatka tunkkien avulla ei ole pitkä.

Manööveri edellyttää kuitenkin kaiken metroliikenteen katkaisemista Kulosaaren itäpuolella viikoksi ensi lauantaista seuraavan viikon sunnuntaihin saakka, 17.–25. heinäkuuta. Metroasemat lippuhalleineen suljetaan.

Kulosaaren ja Matinkylän välillä metroliikenne kulkee normaalisti.

Kun metroliikenne lauantaina päättyy, vanha metrosilta puretaan ensin pois. Silta on valmistunut vuonna 1972.

Vanhan sillan jännerakenne on nykymittapuun mukaan riskitekijä, ja Kipparlahdessa on katsottu parhaimmaksi vaihtaa koko silta uuteen. Uutta siltaa varten on valettu enemmän tukipylväitä kuin vanhalla sillalla oli.

Uuden siltakannen ujuttaminen vanhan sillan paikalle on verrattain nopea operaatio verrattuna paikan päällä tapahtuvaan rakentamiseen.

Jos Kipparlahden silmukassa olisi ryhdytty rakentamaan uutta siltaa vanhan sillan paikalla, metroliikenteen katko olisi kestänyt HKL:n projektipäällikkö Eero Valkaman mukaan jopa kolme kuukautta.

Kipparlahden sillan kaltaisia rakenneongelmia on myös Siilitien ja Sahaajankadun metrosilloissa, mutta näiden siltojen alla riittää tilaa rakentaa lisätukia. Siltakansia vahvistetaan liikennekatkon aikana betonivaluilla.

Metrosillan työmaa on vallannut Itäväylälle nousevan ajorampin. Uusi silta työnnetään vanhan sillan paikalle.

Liki 60-metrisen metrosillan siirtoon kuluu noin 24 tuntia. Uuden sillan pitäisi olla oikealla paikallaan tiistaina.

Sen jälkeen alkaa kiivas vaihe, jossa uutta siltaa rakennetaan valmiiksi metrokäyttöön.

”Sillan molempiin päihin asennetaan siirtymälaatat. Sitten kannelle ajetaan pohjamursketta ja raidesepeliä. Sitten asentajat rakentavat pöllit ja raiteet paikalleen”, luettelee työnjohtoharjoittelija Aino Maanselkä Kreatesta.

Sillan ympäristössä riittää maanrakennustöitä ja kaapeleiden siirtoa aina lokakuulle saakka.

Siltaurakka maksaa liki neljä miljoonaa euroa.

Aino Maanselkä Kreatesta ja Eero Valkama HKL:stä johtavat siirto-operaatiota.

Liikennekatkon aikana metroasemilla ja metroradalla tehdään muitakin kunnostustöitä. Esimerkiksi kymmenen elinkaarensa päähän tullutta vaihdetta ja raideristeystä Itäkeskuksen alueella kunnostetaan.

Kontulan ja Itäkeskuksen asemien valaistusta vaihdetaan led-valoiksi.

Myös metroradan alittava Mustapuron rumpuputki vaihdetaan Varikkotien ja Itäväylän välisellä osuudella.

Liikennejärjestelyt metroliikenteen katkon aikana

Itä-Helsingin metroasemia palvelevat korvaavat bussilinjat 99B, 99V ja 99M Rautatientorilta. Bussit ajavat suorinta reittiä Itä-Helsinkiin Sörnäisten rantatien ja Itäväylän kautta.

Tarkemmat tiedot korvaavasta bussiliikenteestä löytyvät Helsingin seudun liikenteen (HSL) sivuilta.

Kipparlahdensilmukka suljetaan autoliikenteeltä kokonaan siirtourakan aikana. Esimerkiksi Korkeasaareen idän suunnasta pyrkiville autoilijoille kiertoreitti kulkee Kalasataman kautta. Korvaavan reitin kartta löytyy HKL:n sivuilta.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kiertoreitti kulkee sulun aikana Itäväylän eteläpuolta sekä Hitsaajankatua pitkin.