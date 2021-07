Inkoossa iltapäivällä alkaneen maasto­palon savua on levinnyt laajalle alueelle Uudella­maalla, ihmisiä kehotetaan pysymään sisä­tiloissa

Päivystävän palomestarin mukaan maastopalo on hallinnassa.

Inkoossa Degerbyssä on käynnissä maastopalo, jonka seurauksena on levinnyt savua laajalle alueelle. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan savua leviää tällä hetkellä Nurmijärvelle saakka, mutta tarkkaa arviota savun leviämisalueesta on vaikea tehdä.

Maastopalo syttyi lauantaina iltapäivällä, ja pelastuslaitoksen mukaan paloalue on useamman hehtaarin kokoinen. Päivystävän palomestari kertoo, että maasto on vaikeakulkuista ja siten vaikeasti sammutettavaa. Varsinaista leviämisvaaraa ei kuitenkaan ole. Paloalueen kerrotaan olevan hallinnassa.

Pelastuslaitos kehottaa alueella olevia ihmisiä pysymään sisätiloissa.

Pelastuslaitoksen mukaan paloa on sammuttamassa useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Sammutustöiden arvioidaan kestävän vielä useita tunteja.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos twiittasi lauantaina illalla, että savuhavaintoja on tehty myös Vantaalla.