Espoossa syttyi lauantai-iltana tuleen noin sataneliöinen rakennus. Kun pelastuslaitos saapui paikalle, kaksikerroksinen rakennus oli ilmiliekeissä.

Tässä vaiheessa palo oli ehtinyt Länsi-Uudenmaan palopäällikön Tuukka Tuulin mukaan levitä jo viereiseen asuinrakennukseen. Palokunta sai viereisen rakennuksen sammutettua ja esti leviämisen muihin rakennuksiin.

Palopäällikkö Tuuli kertoo alkujaan palaneen sataneliöisen rakennuksen tuhoutuvan täysin tulipalossa.

Kaksi savua hengittänyttä ihmistä vietiin tarkastettavaksi, mutta heillä ei uskota palopäällikön mukaan olevan hengenvaaraa.

Länsi-Uudenmaan poliisin tilannekeskuksen mukaan lieskat keräsivät paikalle myös paljon sivullisia paloa seuraamaan.

”Siinä on paikan päälle tullut ihmisiä katsomaan, kun se roihu on ollut niin iso”, kerrotaan poliisin tilannekeskuksesta alkuyöstä.

Poliisilla ei ole tietoa siitä, olivatko savua hengittäneet ja hoitoon viedyt henkilöt tulipaloa seuraamaan saapuneita sivullisia.

Poliisin mukaan ainakaan tässä vaiheessa ei ole syytä epäillä, että tulipalossa olisi kyse rikoksesta.

Pelastuslaitoksellakaan ei ollut sunnuntaina alkuyöstä tietoa syttymissyystä.

Jokseenkin epäselväksi on jäänyt myös se, millainen rakennus tarkalleen on ollut kyseessä. Palopäällikön mukaan alkutietojen perusteella kyse olisi ollut saunarakennuksesta, mutta rakennus on ollut kuitenkin varsin iso. Palopäällikkö kertoo kuitenkin puhuttaneen, että kyseessä olisi asuttava rakennus.

Sammutustyöt Espoon Pitkäjärvellä kestävät aamuun asti. Palopäällikön mukaan paikalla oli vielä alkuyöstä puoli yhden aikoihin paljon yksiköitä.

Ilmoitus suuresta rakennuspalosta Pitkäjärvenrannassa tuli lauantaina iltakymmenen jälkeen.