Helsingin sijaintia meren äärellä ei ole osattu tarpeeksi hyödyntää. Seuraavaksi uudistusten kohteina ovat muiden muassa itäiset saaret Malkasaari sekä Läntinen, Pohjoinen ja Itäinen Villaluoto.

Meri on olennainen osa Helsinkiä, kaupungin olemusta ja sen asukkaita, joista jokainen asuu alle kymmenen kilometrin säteellä merenrannasta.

Merellisyyttä ei ole aikaisemmin kuitenkaan hyödynnetty riittävästi kaupunkisuunnittelun, matkailun tai tapahtumien parissa.

Helsingin merellinen strategia oli menneen kaupunginvaltuuston kärkihanke, jonka avulla haluttiin tuoda merta lähemmäs kaupunkilaisia ja edistää Helsingin vetovoimaa. Työtä jatketaan edelleen.

HS selvitti, mitä asiassa on viime vuosina saatu aikaan ja mitä tulevaisuus tuo vielä mukanaan.

Paljon on tehty, ja paljon on vielä tekemättä. Näin kertoo hankkeen projektipäällikkö Minttu Perttula toisesta kotikaupungistaan Seattlesta, Yhdysvalloista.

Perttula on toiminut aikaisemmin Metsähallituksen luontopalveluissa pääkaupunkiseudun erikoissuunnittelijana, ja muun muassa hänen ansiostaan esimerkiksi Vallisaari avautui vuonna 2016 kaupunkilaisten käyttöön.

Perttula kertoo saaneensa Seattlesta paljon inspiraatiota. Kaupunki on hänen mukaansa oikea retkeilyn mekka, jossa lähiluontokohteita on hyödynnetty runsaasti kaupunkilaisten iloksi.

Helsingissä merellisen strategian hanke näkyy konkreettisimmin siinä, että merikohteita on nyt paremmin helsinkiläisten käytettävissä.

"Helsingissä on 300 erityyppistä saarta, joista olemme katsoneet luontoarvojen puolesta ne, jotka voidaan ottaa virkistyskäyttöön. Niitä ollaan ryhdytty nyt systemaattisesti avaamaan, ja sitä jatketaan edelleen”, Perttula kertoo.

Vasikkasaari sijaitsee aivan Helsingin keskustan tuntumassa Kruunuvuorenselällä Katajanokan, Laajasalon, Santahaminan ja Suomenlinnan keskellä.

Perttulan mielestä on tärkeää ymmärtää, että Helsingin saaristossa on omat erityspiirteensä, jotka ovat erilaisia kuin esimerkiksi Turun saaristossa. Monet saaret Helsingissä ovat puolustusvoimilta vapautuvia tai helsinkiläisten kesämajasaaria.

”Saarten kehittäminen vaatii niiden historian ymmärtämistä: kalastajakylää on turha viedä saarelle, jossa sellaista perinnettä ei ole koskaan ollut.”

Uudistuksia on tehty paljon esimerkiksi Vasikkasaareen ja Vartiosaareen, joihin on lisätty reittejä, opasteita ja käymälöitä. Niissä on parannettu jätehuoltoa, ja saariin pääsyä on helpotettu tihentämällä vesiliikennettä.

Seuraavaksi vuorossa on Helsingin itäinen saaristo. Tavoitteena on parantaa merellisiä palveluja ja kohteiden saavutettavuutta, edistää merellisiä tapahtumia sekä jatkaa lähisaariston avaamista virkistyskäyttöön.

Uudistusten kohteina ovat muun muassa Malkasaari sekä Läntinen, Pohjoinen ja Itäinen Villaluoto.

”Olemme miettineet paljon sitä, miten Helsingin saaristoa profiloidaan kunnioittamalla sen menneisyyttä mutta ilman, että tehdään liian helppoja ratkaisuja.”

Vallisaaressa Helsinki Biennaali järjestetään nyt ensimmäistä kertaa.

Yksi esimerkki saarten luovasta käyttötarkoituksesta on Vallisaari, jonne aukesi tänä kesänä ulkomaillakin huomiota saavuttanut Helsinki Biennaali. Se on kahden vuoden välein toistuva kuvataidetapahtuma.

Tänä kesänä Biennaalissa on käynyt jo yli 70 000 vierailijaa. Se on Perttulan mielestä ilahduttava ihmismäärä, varsinkin kun kansainväliset vieraat koronaviruspandemian takia ovat puuttuneet.

Muissa uudistettavissa saarissa keskitytään Perttulan mukaan pääasiassa kestävän ja toimivan retkeilyn edistämiseen. Tulevaisuudessa Helsingissä on kymmeniä saaria, joissa voi virkistäytyä entistä helpommin.

Suppaajia Hakaniemen kohdalla.

Ranta-alueilla merellisyyttä on helppo valjastaa tehokkaampaan käyttöön.

Helsingissä on noin 120 kilometriä pitkä julkinen rantareitti, josta muokataan jatkuva kävely- ja pyöräilyreittien verkosto.

Reittiä kehitetään vaiheittain lisäämällä sen varrelle valaistusta ja opasteita. Valmiina on jo kantakaupunginkierros, ja nyt tehdään Seurasaaren selkää, Perttula kertoo.

”Kartoitimme ihmisten toiveita rantareitin varrelle, ja niihin kuului yleisiä saunoja, kahviloita ja sup-lautojen vuokraamot. Niitä on nyt toteutettu ja toteutetaan koko ajan lisää.”

Helsingin kaupunki tarjoaa vuokralle kolme uutta merellistä saunatonttia Seurasaaressa, Hietaniemessä ja Tarvon saaressa.

Yleiseen käyttöön tulevien saunojen yhteyteen vuokralaiset voivat avata myös kahvila- ja ravintolatoimintaa.

Vuokralaisten haku on auki syyskuun loppuun. Se on kaikille avoin, ja vuokrat on ennalta määritelty.

Myös esimerkiksi Skipperin kaupunkiveneet ovat koronakesinä olleet äärimmäisen suosittuja, Perttula kertoo. Kaupunkilainen voi kaupunkipyörän tavoin ostaa esimerkiksi kauden lainattaviin soutuveneisiin.

”Uskomme, että yhteiskäyttöveneet ovat tulleet jäädäkseen. Nyt pohdinnassamme onkin se, millaisia palveluita kaipaavat sellaiset ihmiset, joilla ei ole omaa venettä mutta jotka käyttävät kaupunkiveneitä.”

Saukonpaadenpuisto Jätkäsaaressa.

Perttula kertoo, että uimapaikkoja- ja portaita toivotaan koko ajan valtavasti lisää.

Miksi tällaisia, uimaan pääsyä helpottavia paikkoja ei sitten rakenneta enemmän?

Suurin hidaste on Perttulan mukaan paikkojen turvallisuuden takaaminen.

”Olemme kuulleet ihmisten toiveet, ja selvitämme koko ajan sitä, miten näitä voidaan turvallisesti toteuttaa.”

Esimerkiksi Jätkäsaaren luoteiskärjessä Saukonpaadessa, josta suuret portaat laskeutuvat suoraan Suomenlahteen, on helppo kaupunkilaisen pulahtaa mereen.

Turvallisuussyistä, ohi kulkevan laiva- ja veneliikenteen takia, se ei kuitenkaan ole kaupungin virallinen uimapaikka tai siihen tarkoitukseen tehty. Uiminen tapahtuu omalla vastuulla.

Toinen paljon toivottu asia on Perttulan mukaan venepaikkojen lisääminen rantaravintoloiden läheisyyteen.

Saukonpaadenpuiston portaat Jätkäsaaressa.

Tulevina vuosina Perttula kertoo tiiminsä keskittyvän paljon jo olemassa olevien paikkojen huoltoon ja ylläpitoon.

”Uskon, että urbaaneissa luontokohteissa, missä kävijäpaine on suuri, toimiva huolto ja retkeilyetiketistä viestintä ovat avainasemassa siihen, että käyttö on kestävää ja vastuullista.”