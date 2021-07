HS:n kyselyyn vastannut lääkäri on havainnut lipsumista karanteeneista. Helsingin epidemiologisen toiminnan infektiolääkärin mukaan ihmiset noudattavat karanteenia pääosin vastuullisesti.

Koronaviruksen testausta Meilahden Kolmiosairaalan drive in -näytteenottopisteessä Helsingissä viime vuoden heinäkuussa.

Kesälomakausi on parhaimmillaan, mutta osa suomalaisista on joutunut perumaan lomasuunnitelmansa koronakaranteenin takia. Loman kynnyksellä tullut tieto altistumisesta on aiheuttanut turhautumista ja harmia.

HS kysyi lukijoiltaan, onko altistuminen pilannut heidän kesälomasuunnitelmiaan. Useampi kyselyyn vastanneista kertoi vähintäänkin alkuloman menneen pilalle altistumisen takia.

”Koko alkuloman suunnitelmat menivät altistumisen vuoksi uusiksi. Niin mökkivierailut, Hesa Cupit, Suomi-matkailut kuin muutkin kuviot”, kertoi eräs kyselyyn vastannut lukija.

”Karanteeni alkoi toukokuun lopussa. Itselläni oli 50-vuotispäivä, ja meillä piti olla kahden lapsemme yhteislakkiaisjuhlat. Lisäksi minun oli tarkoitus jakaa omille oppilailleni päättötodistukset. Kaikki tämä meni karanteenissa, ja myös lomani sekä mieheni loma alkoi karanteenissa”, toinen vastaaja kertoi karanteenin aiheuttamasta harmista.

Myös kyselyyn vastannut helsinkiläinen lääkäri kertoi viettäneensä loman ensimmäiset puolitoista viikkoa eristäytyneenä omasta avopuolisostaan ja muista läheisistään. Kauan odotetut kesälomasuunnitelmat saivat väistyä karanteenin tieltä.

Tieto altistumisesta tuli samana päivänä, kun hän oli jäämässä lomalle. Järkytys oli suuri.

”Se osui juuri pahimpaan paikkaan”, lääkäri kertoo HS:lle puhelimitse.

”Työskentelen terveydenhuollossa. Tämän ja perheessä olevan vakavalle koronataudille altistavan tilanteen vuoksi olemme avopuolisoni kanssa eläneet hyvin rajatusti ja varovaisesti koko korona-ajan. Emme ole käyneet edes ruokakaupassa, saati ravintoloissa, terasseilla, tapahtumissa tai juhlissa. Kauan odotettu kesäloma sai ikävän käänteen, kun viimeisellä työviikolla altistuin töissä Hangon Regatassa juhlineen henkilön myötä ja sain altistumisen tietooni loman alkamispäivänä.”

Lääkäri ei halua nimeään julkisuuteen altistumiseen johtaneen potilaskontaktin yksityisyyden suojelemisen vuoksi.

Lue lisää: Helsingissä on todettu jo 20 koronavirustapausta Hangon Regattaan osallistuneilla – Tartuntoja lähinnä nuorilla

Nyt lomapäivät ovat kuluneet äänikirjoja kuunnellen ja sarjoja katsoen yksin eristyksissä.

Karanteeniin joutunut lääkäri kertoo huomanneensa, että osa helsinkiläisistä suhtautuu altistumiseen ja karanteeniin aiempaa löyhemmin.

”Suhtautuminen on höllennyt, mitä pidemmälle kevät ja kesä on edennyt. Myös omalle vastaanotolleni tulee yhä enemmän oireisia ja jopa karanteenissa olevia ihmisiä,” hän kertoo.

Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan infektiolääkärin Terhi Heinäsmäen mukaan ihmiset noudattavat karanteenia pääosin vastuullisesti. Tästä huolimatta myös Heinäsmäki on kuullut jonkin verran tapauksista, joissa karanteenia on rikottu.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ylilääkärin Asko Järvisen mukaan suhtautuminen altistumiseen ja karanteeniin on aiempaa jakautuneempaa.

”Suuri osa väestöstä noudattaa edelleen ohjeita ja rajoituksia sangen kunnioitettavasti. Osa ei kuitenkaan enää samalla tavalla välitä, vaan tapaa ihmisiä ja käy juhlissa.”

Järvisen mukaan ilahduttavaa on kuitenkin se, että testeissä käydään yhä edelleenkin ahkerasti.

”Testimäärät ovat pysyneet vakaina jopa nyt, kun iso osa ihmisistä kesälomilla.”

Jos omassa lähipiirissä on henkilö, joka ei noudata viranomaisen määräämää karanteenia, Järvinen suosittelee keskustelemaan asiasta kyseisen henkilön kanssa. Tällöin voi perustella, miksi karanteenia tulee noudattaa.

Jos tämä ei kuitenkaan tehoa, toinen vaihtoehto on ilmoittaa asiasta tartuntatautiviranomaisille tai poliisille.

Virallisen karanteenin määräysten rikkomisessa on kyse terveydensuojelurikkomuksesta, josta voidaan tuomita sakkoja tai enintään kolme kuukautta vankeutta.

Lue lisää: Karanteeni­määräysten rikkomisesta voi olla seurauksena jopa vankeutta

Tartuntatautilääkäri voi määrätä oireettoman henkilön karanteeniin, jos tämä on altistunut koronalle. Heinäsmäki kuitenkin kertoo, että kaksi rokoteannosta saanut henkilö voi joutua karanteeniin ainoastaan jos toisesta rokoteannoksesta on vähemmän kuin yksi viikko.

Virallista karanteenia kestää yleensä 14 päivää eikä karanteenia voi lyhentää koronatesteillä. Virallisessa karanteenissa olevan henkilön tulee välttää lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin ihmisiin.

Ulos voi kuitenkin mennä, kunhan pitää yli kahden metrin välin muihin ihmisiin. Sen sijaan esimerkiksi työhön, kauppaan, apteekkiin, harrastuksiin tai yleisötilaisuuksiin ei saa mennä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeistaa.