Kuivuus koettelee pääkaupunki­seutua: Helteiden näännyttämiä siilin­poikaisia on pelastettu Korkeasaareen

Eläimiä voi nyt auttaa asettamalla pihamaalle vettä juoma-astiaan. Pelastuslaitos neuvoo kuivuuden takia varovaisuuteen tulen käsittelyssä.

Kuivuus on koetellut myös kasveja pääkaupunkiseudulla.

Helteinen sääjakso on koetellut monen ihmisen jaksamista, mutta myös eläimet luonnossa voivat olla ahtaalla. Korkeasaaren villieläinsairaalaan tuodaan eläintenhoitaja Laura Pullin mukaan jonkin verran siilinpoikasia, jotka ovat kärsineet helteistä.

Hän selostaa, että juhannuksen aikoihin syntyvien siilien pitäisi olla emon mukana syksyyn asti, eli yksin aloillaan kyhjöttävät siilinpoikaset tarvitsevat ihmisen apua.

Villieläinsairaalassa on hoidossa myös noin 40 tervapääskyä. Ne ovat pudonneet pesästä yrittäessään pakoon kuumuutta. Kaikki maasta löytyvät nuoret tervapääskyt ovat Pullin mukaan avun tarpeessa.

Siilit ovat kärsineet kovista helteistä.

Ihmiset voivat auttaa kuivuuden ja kuumuuden ahdistamia villieläimiä. Niille voi tarjota janojuomaa asettamalla pihamaalle matalan vesiastian.

Pulli kehottaa kuitenkin panemaan vesiastiaan kepin tai kiven, jotta pienimmät otukset pääsevät kiposta pois eivätkä huku siihen.

Veden hygieniasta olisi myös huolehdittava ja se pitäisi vaihtaa päivittäin.

Eläimet hyötyvät myös siitä, jos pihalla on varjopaikkoja. Jos puutarhaa kastelee, maa säilyy muhevana ja matoisena, mikä on eduksi linnuille, sillä hyönteisiä voi olla niukalti lintujen ruuaksi.

Lampaat olivat lähteneet vilvoittavalle aamukävelylle naapurin puutarhaan Oulun Kiimingissä helteisenä sunnuntaiaamuna heinäkuussa.

Pitkään jatkunut kuivuus on tehnyt maastosta hyvin kuivaa, ja siksi Uudellamaallakin on voimassa metsäpalovaroitus eli avotulen teko on kielletty.

Helsingin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Petri Korhonen kehottaa ihmisiä huolellisuuteen tulen kanssa, sillä ”maasto on kuivaa.”

”Ehkä on ollut onnea, mutta maastopaloja ei vaikuta olleen pääkaupunkiseudulla mitenkään poikkeuksellisen paljon."

”Ollaan tavallisissa kesäajan määrissä.”

Jos tulta käsittelee nyt, täytyy Korhosen mukaan olla erityisen varovainen. Tupakoitsijoilta esimerkiksi edellytetään huolellisuutta, ettei kyteviä natsoja päädy maastoon.

Palot syttyvät nyt herkästi. Esimerkiksi Espoossa Knapperskärin saarella syttyi maanantaina iltapäivällä maastopalo, joka oli lähtöisin ”huolimattomasta tulenkäsittelystä”, kertoo viransijaisena toimiva paloesimies Anssi Luoma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Maastoa paloi alueelta, joka oli kooltaan noin 50 metriä kertaa 20 metriä. Yksiköitä oli paikalla sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta että Suomen Meripelastusseuralta.

Saaressa oli palon syttyessä paikalla telttailijoita. Luoman mukaan palon leviäminen saatiin estettyä, sillä yksiköt olivat nopeasti paikalla.

Uudellamaalla on voimassa metsäpalovaroitus, eli avotulta ei saa tehdä alueella.

Pelastustoimen mukaan myös kevytrakenteisen grillin käyttäminen katsotaan avotulen tekemiseksi.

”Esimerkiksi nuotio on avotuli. Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi”, Pelastustoimen verkkosivuilla kerrotaan.

Tukevampien grillien käyttäminen sen sijaan on Pelastustoimen mukaan turvallisempaa.

”Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä. (Tai) tiilisiä tai kivisiä tulisijoja, joista tuli ei pääse leviämään myöskään kipinöinnin vuoksi.”

Koko Suomessa on ollut Hätäkeskuslaitoksen mukaan heinäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana yhteensä 412 maastopaloihin liittyvää hälytystehtävää. STT:n mukaan määrä on yli nelinkertainen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tehtäviä oli tuolloin 92.

Välitetty tehtävä ei vielä tarkoita, että kohteessa olisi varmuudella ollut tulipalo.

Kasvu näkyy myös savuhavainnoissa, joita on ollut 101, kun viime vuonna määrä oli ollut 53. Turvatuotantoalueiden palohälytyksiä puolestaan on ollut 12, kun vuosi sitten niitä oli ollut kaksi.