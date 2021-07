Kartano halutaan myydä yleisölle avoimeen toimintaan, kuten tapahtumatilaksi tai ravintolaksi.

Nordsjön yli 200-vuotiasta kartanoa on yritetty aiemmin myydä tuloksetta.

Helsinki on asettanut myyntiin Nordsjön historiallisen kartanon Vuosaaressa. Tarjouskilpailu on käynnissä syyskuun 13. päivään saakka.

Kartanoa on yritetty myydä aiemminkin vuonna 2016, mutta kaupunki ei silloin saanut kiinteistöstä yhtään tarjousta. Tällä hetkellä tarjoajia on yhdeksän, ja korkein tarjous on 19 000 euroa.

Helsingin kaupungin väliaikainen yritysmyynnin tiimipäällikkö Leena Suikkanen kertoo, että huutokaupalla myytävien kohteiden huudot alkavat aktivoitumaan vasta loppuvaiheessa, jopa ihan huutokaupan viime minuuteilla. Sen vuoksi tulevaa myyntihintaa on vaikea arvioida.

”Tässä on kuitenkin kyseessä vuokratontti, eikä rakennusta saa käyttää asumiseen, niin ei puhuta miljoonista”, Suikkanen sanoo.

Kartanoa ei kuitenkaan myydä vain tarjousten perusteella, vaan myyntipäätöksessä tarkastellaan tarjousta ja toimintasuunnitelmaa kokonaisuutena.

Suikkasen mukaan rakennus halutaan myydä määräysten mukaisesti toimintaan, joka on mahdollisimman avointa yleisölle.

Rakennusta ei siis saa käyttää asumiseen, vaan se myydään palvelutoimintaan, kuten esimerkiksi ravintolaksi, tapahtumatilaksi tai päiväkodiksi.

Nordsjön kartanon päärakennus on peräisin 1800-luvulta, ja Helsingin kaupunki osti sen vuonna 1976. Rakennuksessa toimi päiväkoti vuoteen 2015 asti. Kartano on suojeltu, ja sen ympäristö on Helsingin kulttuurihistorian ja rakennustaiteen kannalta merkittävä alue.

Suikkasen mukaan rakennus on viimeksi remontoitu päiväkotia varten, joten tulevalle ostajalle on luvassa korjaustöitä.

