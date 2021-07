Varaosien toimitusaika on vähintään kolme kuukautta. Sillä välin aikataulutiedot näkee varmimmin muun muassa verkosta.

Helle on hajottanut Helsingin päärautatieaseman asemahallin päänäytöt.

Junien aikataulu- ja raidetiedoista kertovat päänäytöt Helsingin päärautatieaseman asemahallissa ovat vilkkuneet ja välkkyneet jo useita päiviä.

Osa näytöistä on täysin pimeänä.

Vika johtuu helteestä, joka on rikkonut laitteita, kertoo matkustajainformaatiopäällikkö Tuomas Lehteinen Fintrafficistä.

Fintraffic on valtion omistama yritys, joka tuottaa liikenteenohjauspalveluja ja vastaa asemien näytöistä.

”Näyttölaitteet ovat käyneet liian kuumana. Nähtävästi teknologia ei ole sovelias asennusympäristöön, kun lämpötila nousee.”

Osa näytöistä voidaan korjata, osa täytyy vaihtaa kokonaan. Vikaan ei kuitenkaan ole odotettavissa pikaista ratkaisua.

”Ongelma on, ettei varaosia ole Suomessa. Kaikki on tilauskamaa, ja toimitusaika on kolmisen kuukautta, ehkä pitempikin.”

Näytöt ovat olleet käytössä kuusi vuotta. Lehteisen mukaan laitteiden elinkaari on noin kymmenen vuotta.

Helsingin päärautatieaseman näyttöjen korjaus kestää arviolta ainakin kolme kuukautta.

Vastaavia näyttöjä on myös Pasilan uudella juna-asemalla. Siellä ongelmia ei ole ollut.

Lehteisen mukaan syynä on se, että Pasilan juna-asema on uusi rakennus, jossa on parempi ilmanvaihto kuin päärautatieaseman vanhassa asemahallissa.

Näyttöjä on sammuteltu yöaikaan, jotta ne ehtisivät jäähtyä.

Mistä matkustajat nyt tietävät, mistä juna lähtee, jos näytöt eivät toimi niin kuin pitää?

”Ulkoalueella on iso led-näyttö. Se on katoksen alla, ettei tarvitse sateen armoille mennä. Pienempiä näyttöjä on laitureilla”, Lehteinen sanoo.

Helpoiten junien aikataulu- ja raidetiedot näkee verkosta osoitteesta junalahdot.fi.

Viime talvena häiriöitä oli raidenäytöissä Helsingin Ilmalan ja Espoon Leppävaaran välillä. Näytöt ilmoittivat vääriä tietoja junien aikatauluista.

Tuolloin ongelmat johtuivat uusitun järjestelmän alkukankeudesta.

”Ne on nyt korjattu, eivätkä ongelmat enää vaivaa.”