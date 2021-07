Helsingin Sanomien haastattelemien matkustajien mukaan liikenne on sujunut metroa korvaavilla busseilla hyvin, vaikkakin hitaammin.

Rautatientorin bussilaitureilla on tiistai-iltapäivänä keskimääräistä ruuhkaisempi tunnelma, kun normaalisti metrolla kulkevat matkustajat odottavat Itä-Helsinkiin vieviä busseja.

Metrot eivät kulje tällä viikolla Kulosaaresta itään Kipparlahden metrosillan uusimisen vuoksi. Myös metroasemat Kulosaaren itäpuolella ovat suljettuja.

Poikkeusjärjestelyt alkoivat lauantaina 17. heinäkuuta ja ne kestävät sunnuntaihin 25. heinäkuuta saakka.

Katkon ajan Itä-Helsinkiin kulkevat korvaavat bussilinjat 99B, 99V ja 99M pääasiassa viiden minuutin välein metron liikennöintiaikojen mukaisesti.

Laiturilla korvaavaa bussia odottava Tiia Pitkänen kertoo, ettei hän ole joutunut odottamaan busseja sen kauempaa kuin metroakaan. Itse matkat sen sijaan sujuvat hitaammin.

”Onhan tämä ollut vähän hitaampaa. Viikon tämä vielä menee, mutta ei pidempään. Kontulasta keskustaan menee metrolla 20 minuuttia, mutta bussilla ainakin puoli tuntia.”

Kontulan ja keskustan välillä kulkeva Tiia Pitkänen kertoo matka-aikansa pidenneen poikkeusjärjestelyjen seurauksena.

Laiturilla ihmisiä opastaa HSL:n liikennetarkastaja Timo Vahde. Hänen mukaansa poikkeusjärjestelyt ovat sujuneet hyvin, vaikkakin yksittäisissä busseissa on ollut ruuhkaa.

”Tämä on mennyt todella hyvin, ja meillä on hyvin tilaa busseissa. Myös turvavälit ovat pysyneet hyvin. Aina on joitain epätietoisia, mutta varsin mallikkaasti on mennyt”

HSL:n työntekijät opastavat matkustajia oikeisiin busseihin Vahteen mukaan Rautatientorilla, Kalasatamassa, Herttoniemessä ja Itäkeskuksessa. Lisäksi asemilla on opastekylttejä, jotka kertovat muutoksista.

Vähän ennen neljää iltapäivällä busseille on Rautatientoreilla kysyntää, mutta ajoittaista hämmennystä lukuun ottamatta ihmiset löytävät busseihinsa.

Matkan aikana itään mentäessä matkustajia tulee lisää, mutta varsinaista tungosta ei pääse syntymään.

Herttoniemen asemalla bussista jäänyt Sari Jusslin kertoo, että busseja on kulkenut nopealla tahdilla.

”Se on ihan hyvä, ettei mennä suomalaisittain minuuttiaikataulun mukaan, vaan vähän enemmän keskieurooppalaiseen tyyliin”, hän toteaa.

Herttoniemessä suljetun metroaseman edessä ihmisiä vastassa on useampi opastaja, jotka HSL on palkannut poikkeusjärjestelyn ajaksi.

HSL:n liikennetarkastaja Timo Vahde opasti ihmisiä oikeisiin busseihin Rautatientorilla.

Korvaavien bussilinjojen päätepysäkki on Itäkeskuksessa. Bussista nouseva Aino Heikkilä kulkee normaalisti töihin metrolla tai autolla. Hän ei ole kokenut poikkeusjärjestelyjä ongelmalliseksi.

”Lähdin kuudelta aamulla, eikä silloin ollut ruuhkaa. Eikä myöskään, kun viideltä lähdin takaisin rautatieasemalta”

Hän on kuitenkin huolestunut huomiostaan maskien käytön vähenemisestä julkisessa liikenteessä.

Samaa mieltä on keskustasta töistä palaava Jouni Kapiainen. Järjestelyt ovat hänen mukaansa toimineet hyvin ja busseja on sukkuloinut jatkuvasti.

Poikkeuksena metroon on hänen havaintojensa mukaan matkan hitaus.

”Ei ole tarvinnut kauaa odottaa ja hyvin on päässyt perille. Tietysti se on hitaampaa kuin metrolla matkustaminen. Duunimatkaan menee parikymmentä minuuttia enemmän aikaa kuin ennen”

Myös hän on huomannut, että maskeja käytetään nyt vähemmän julkisissa liikennevälineissä.

”Ihmiset ovat varmaan väsyneet siihen maskien käyttöön”