Lääkärin mukaan vakavat vammat saataisiin ehkäistyä, jos sähköpotkulautojen käyttö ei olisi mahdollista öisin ja humalassa.

Sähköpotkulautaonnettomuus potilaita on kirjattu Meilahden yhteispäivystyksessä yli 80, mikä on enemmän kuin alkukesästä.

Sähköpotkulautojen öisiä maksiminopeuksia laskettiin, mutta onnettomuustilastot kertovat karua kieltä.

Viimeisen kuukauden aikana Meilahden yhteispäivystykseen on tuotu yhteensä 82 potilasta, jotka olivat loukkaantuneet sähköpotkulautaonnettomuudessa. Onnettomuuksien kuukausikohtainen määrä on kasvanut alkukesästä.

”Kyllä ne ovat yleisin nuoren aikuisen vammapotilaan vamman aiheuttaja”, kertoo osastonlääkäri Kustaa Lehtonen Helsingin ja Uudenamaan sairaanhoitopiiristä (Hus).

Viime viikonloppuna jopa 70 prosenttia Meilahteen tulleista potilaista olivat saaneet vammansa iltakymmenen ja aamuseitsemän välisenä aikana.

Vaikuttaa siis siltä, että heinäkuussa liikenne- ja viestintäministerin Timo Harakan johdolla tehty päätös laitteiden maksiminopeuksien laskemisesta yöaikaan ei ole vaikuttanut toivotulla tavalla.

Meilahdessa työskentelevän Lehtosen mielipide on, että sähköpotkulautoja ei tulisi voida käyttää yöaikaan, tai vähintäänkin niihin pitäisi saada toimiva alkolukko.

”Se mikä on huolestuttavaa on, että näistä päävammapotilaista päihtyneitä on 80 prosenttia”, Lehtonen kertoo.

Päihtyneenä laitteessa ei Lehtosen mukaan tarvitse olla paljoakaan vauhtia kolhujen syntymiseksi.

”Jos ihminen on reilusti yli promillen humalassa, niin kyllähän hän kaatuu laudalla lähes paikaltaan.”

Nopeuden vähentäminen voi auttaa siinä, että onnettomuudessa saadut vammat jäävät lievemmiksi. Todellinen ongelma kuitenkin piilee humalassa ajamisessa.

”Selvinpäin kun ajetaan niin se vammamäärä ei ole mitenkään erityinen. Vammat ovat myös lievempiä: sormimurtumia ja rannevammoja”, Lehtonen kuvailee.

Humalassa kaatuilevien kohdalla puhutaan esimerkiksi aivoverenvuodoista ja hampaiden katkeamisista. Osa potilaista tarvitsee leikkauksia luiden murtumien korjaamiseksi.

Pahimmillaan onnettomuuksista voi koitua vakavia aivovammoja, joilla on vaikutuksia loppuelämän ajan.

Lehtosen mukaan Meilahden päivystykseen tulleista potilaista yli 90 prosenttia ovat olleet itse ajamassa sähköpotkulautaa.

Loput noin viidestä kymmeneen prosenttia ovat sähköpotkulaudan kyydissä olleita, jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Potkulaudan kyydissä saisi olla kerrallaan vain yksi ihminen, mutta laudan päällä näkee monesti useampia matkustajia.

Loukkaantuneet ovat pääosin 20–30 -vuotiaita. Sukupuolijakauma miesten ja naisten välillä on hyvin tasainen.

Meilahden yhteispäivystyksen lisäksi loukkaantuneita viedään myös Malmin päivystykseen. Alle 16-vuotiaat hoidetaan Lastensairaalassa ja vakavimmin loukkaantuneet Töölön sairaalassa.

