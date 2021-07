Takini on uhanalainen vuohieläimiin kuuluva laji.

Korkeasaaren eläinten lajisto täydentyi, kun entiseen hirvitarhaan muutti heinäkuun puolivälissä neljä nuorta urostakinia.

Metsästys ja elinympäristöjen tuhoutuminen ovat pienentäneet takinien määrää luonnossa, ja niiden määrä on edelleen vähenevä.

Takinit kuuluvat eläintarhojen yhteiseen suojeluohjelmaan, jolla pyritään ylläpitämään lajin elinvoimaista tarhakantaa. Kaikkiaan eurooppalaisissa eläintarhoissa elää reilut 150 takinia.

Korkeasaari kertoo tiedotteessa, että takinit tutkivat saavuttuaan tarhaansa uteliaasti. Mari Lehmonen / Korkeasaari Zoo

Korkeasaaren takinit ovat mishmitakineita, joita elää Bhutanissa, Assamissa, Myanmarissa sekä Kiinan Yunnan-provinssissa.

Helsinkiin saapuneista takineista kaksi uroksista on syntynyt Saksassa Münchenin eläintarhassa ja kaksi Tsekeissä Brnon eläintarhassa.

Korkeasaaressa on asunut takineja edellisen kerran noin seitsemän vuotta sitten. Silloin Korkeasaaressa syntyneitä takinikilejä muutti kasvettuaan muun muassa Ruotsiin ja Belgiaan.

Noin viikko sitten eläintarhaan muuttaneilla urostakineilla on tärkeä rooli lajin suojelussa, vaikka Korkeasaaren tiedotteen mukaan kilejä ei lähivuosina tullakaan näkemään.

“Takineilla, kuten useimmilla märehtijöillä, laumassa on yleensä vain yksi lisääntyvä uros ja useampia naaraita. Syntyvissä kileissä molempia sukupuolia on kuitenkin yhtä paljon. Tämän vuoksi meillä on tarve ylläpitää myös uroslaumoja”, kertoo Korkeasaaren kuraattori Ulla Tuomainen.