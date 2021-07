Listaan päivitetään arkipäivisin paikkoja, joissa saattanut altistua koronavirukselle viimeisen 14 vuorokauden aikana.

Helsinki on aloittanut listauksen mahdollisista korona-altistuspaikoista ja -ajoista. Listassa kerrotaan julkisia paikkoja, joissa on voinut altistua koronavirukselle viimeisen 14 vuorokauden aikana.

Tiedot mahdollisista altistuspaikoista päivitetään kaupungin ylläpitämälle nettisivulle arkipäivisin. Sivulle listataan ainoastaan ne paikat, joissa kaikkia mahdollisesti altistuneita ei ole tavoitettu.

Tällä hetkellä listalla on esimerkiksi useita ravintoloita ja liikuntapaikkoja.

Kaikille listalla oleville toimijoille on ilmoitettu altistumisesta heti, kun altistuminen on tullut kaupungin epidemiologisen toiminnan tietoon. Listalta poistetaan paikat, joiden altistusajasta on yli 14 vuorokautta.

Mikäli on ollut mahdollisessa altistumispaikassa listattuna ajankohtana, suositellaan tarkkailemaan vointia ja hakeutumaan koronatestiin lievistäkin oireista.