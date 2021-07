Koronavirus­rokotteen tehoste­annoksen aikaistaminen sähköisellä ajan­varauksella aiheuttaa pääkaupunki­seudulla harmaita hiuksia – ”Tämä on kyllä ihan todellinen ongelma”

Koronavirusrokotteen sähköinen ajanvarausjärjestelmä ei välttämättä näytä käyttäjille kaikkia todellisuudessa vapaita aikoja.

Koronavirusrokotteen toisen tehosteannoksen ajankohtaa voi nyt pääkaupunkiseudulla aikaistaa, mutta ajan vaihtaminen sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä on tuottanut hankaluuksia.

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla voi tällä hetkellä halutessaan aikaistaa tehosterokotteensa ajankohtaa. Aikaisemmin toisen rokoteannoksen sai vasta 12 viikon päästä ensimmäisestä, nyt sen voi ottaa jo kahdeksannen viikon kohdalla.

Sähköinen ajanvarausjärjestelmä saattaa kuitenkin asettaa aikaa varaavat ihmiset erilaiseen asemaan.

Helsingin Sanomiin yhteyttä ottanut Helsingissä asuva mies oli kertomansa mukaan vastikään aikaistamassa alkuperäistä ajanvaraustaan toiseen koronarokote­annokseen sähköisessä ajanvarauspalvelussa yhdessä siskonsa kanssa.

Hän kuitenkin huomasi, että hänen siskolleen oli tarjolla runsaasti rokotusaikoja heti kahdeksan viikon kynnyksen ylittyessä, mutta hänelle itselleen ensimmäisen ajan sai varattua vasta noin kymmenen viikon päähän. Aikoja oli tuolloinkin hajanaisesti.

Mies oli ottanut siskonsa kanssa ensimmäisen rokotteen samassa rokotuspaikassa vain muutamien päivien erolla.

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen tunnistaa ajanvarausjärjestelmän ongelmat ja toivoo asiaan ratkaisua.

Hänen mukaansa ongelmana on sähköisen ajanvarauksen tekninen ominaisuus, ei niinkään se, etteikö aikoja olisi saatavilla.

”Tämä on kyllä ihan todellinen ongelma. Kun ihmiset eivät saa sähköisesti vaihdettua aikaansa siinä määrin kun niitä olisi tarjolla, he tukeutuvat puhelinpalveluumme. Tämä on aiheuttanut meille huomattavan paljon puheluita jo aikaisemminkin.”

Myös Espoon kaupungin perusturvajohtajaa sijaistava Roope Leppänen kertoo, että palautetta järjestelmän ominaisuuksista on tullut. Hän toivoo, että ajanvarausjärjestelmään tulisi muutoksia.

”Tämä tietysti aiheuttaa harmia ihmisissä, kun he eivät näe kaikkia aikoja, jotka mahdollisesti olisivat vapaana. Hyvä, että tuli mahdollisuus ylipäänsä muuttaa rokoteaikaa, mutta nyt tämä järjestelmä ei ihan tältä osin palvele kuntalaisia.”

Ongelman voi kiertää kunnan järjestämän puhelinajanvarauksen kautta, mutta sieltä ajan saaminen on huomattavasti hitaampaa.

Sähköisen ajanvarausjärjestelmän Uudenmaan kuntien käyttöön on tuottanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus).

Vastuualuejohtaja Sirpa Arvonen Husin tietohallinnosta kertoo sähköpostitse, että sekä ensimmäisen rokotteen ajankohta että käytetty rokote määrittävät tehosterokotuksen ajankohdan, paikan ja käytettävän rokoteaineen.

Itsepalveluna verkossa muutos onnistuu ainakin toistaiseksi vain rokotetyyppi­kohtaisesti samaan paikkaan ja ”linjastoon”, missä asiakas on saanut ensimmäisen rokotteensa.

Näin ollen toisilla ”linjastoilla” voi olla huomattavasti enemmän vapaita aikoja kuin toisilla.

Arvosen mukaan ominaisuus on alun perin laadittu järjestelmään, koska on haluttu varmistaa, että ensimmäinen ja toinen rokote ovat samoja valmisteita.

Husin mukaan ajanvarausjärjestelmään ollaan tekemässä muutoksia toiveiden mukaisesti.

Jatkossa ensimmäisen ja toisen rokotteen aikaväliä sekä rokotuspistettä ja ”linjastoa” voidaan Husin mukaan muokata joustavammin myös verkkopalvelussa, sillä näillä näkymin uusia rokotevalmisteita ei lähiaikoina aiota ottaa käyttöön.

Ohjelmiston muutostyöt ovat Arvosen mukaan käynnissä ja niiden arvioidaan alustavasti valmistuvan elokuun alussa.