Poliisi on joutunut kesällä usein viikonloppuisin puuttumaan ulkobileisiin, jotka aiheuttavat häiriöitä ja meteliä.

Sunnuntain vastainen yö oli Helsingin poliisille tavanomaisen vilkas kesäyö. Poliisilla oli jonkin verran tehtäviä. Suurimmaksi osaksi ne koskivat yöllistä meteliä tai järjestyshäiriöitä. Jonkin verran poliisia hälytettiin paikalle myös tappeluiden takia.

Hernesaaressa poliisi joutui puuttumaan teknobileiden juhlintaan, sillä sieltä kantautuneesta metelistä tuli poliisille useita ilmoituksia.

”Järjestäjä on laittanut musiikit pois kello 01.45 poliisin kehotuksesta ja käskystä. Poliisipartioiden avulla alue tyhjennettiin juhlijoista, jotka ymmärsivät poistua”, kertoo yleisjohtaja Outi Säilä-Saartenoja Helsingin poliisista.

Nyt lämpimänä kesänä ja koronarajoitusten aikaan poliisi on joutunut usein viikonloppuisin puuttumaan ulkobileisiin, jotka aiheuttavat häiriöitä ja meteliä.

Useina viikonloppuina poliisi on tyhjentänyt myös Sinebrychoffin puiston juhlijoista. Puistossa on aiheutunut järjestyshäiriöitä, koska sinne on kokoontunut satoja ihmisiä viettämään kesäiltaa ja -yötä.

Kuluneena viikonloppuna poliisi ei joutunut häätämään suuria joukkoja puistoista.

”Ehkä nyt on ollut jo sen verran viileämpää illalla, ettei jengi ole siellä enää viihtynyt. Voi olla, että siellä on ollut jotain yksittäisiä tehtäviä, mutta ei mitään erityistä”, Säilä-Saartenoja sanoo.