Villa Wuorion rannassa Laajasalossa pääsee nyt muun muassa saunomaan avoimilla vuoroilla.

Helsingin Laajasalossa sijaitseva, kaupungin omistama 120-vuotias hirsihuvila on saanut uuden elämän seistyään ainakin viisi vuotta tyhjillään.

Hevossalmessa sijaitseva Villa Wuorio vuokrattiin kesäkuun alusta eteenpäin tarjouskilpailulla, jonka voitti yrittäjäpariskunta Kati Stenman ja Samu Härkönen.

Stenman kertoo olleensa hieman yllättynyt, ettei huutokaupassa päädytty lopulta ”komeaan kilpahuutoon”, vaan pariskunnan tarjouksen jälkeen ei muita tarjouksia enää kuulunut.

Alkuperäisen kipinän tarjouksen tekemiseen laajasalolainen Stenman sai siitä, että alueella on monia huonoon kuntoon päästettyjä tai tyhjillään seisovia huviloita.

”Se on sellainen paikallisten yhteinen surun aihe. Mutta nyt tuli tilaisuus kohdalle, ja pääsimme herättämään yhtä huvilaa henkiin”, hän kertoo.

Ja henkiin huvila on todella herännyt.

Villa Wuorion huvilan toimintaa pyörittävät nyt Samu Härkönen ja Kati Stenman.

Meri on lähellä Villa Wuoriossa.

Huvilasta voi vuokrata tilaa yksityistilaisuuksiin.

Villa Wuorio oli pitkään vuokrattuna kaupungin nuorisoasiain­keskukselle, ja se on ollut myös edustuskäytössä. Viimeksi kuluneet vuodet vuonna 1901 valmistunut huvila on seissyt tyhjillään.

Nyt huvilaa voi vuokrata yksityistilaisuuksiin. Viikonloppuna siellä järjestettiin jo ensimmäiset hääjuhlat. Tulossa on lisäksi niin työpaikan virkistyspäiviä, syntymäpäiviä, polttareita kuin kastejuhliakin.

Rantasaunasta voi yksityistilaisuuksien lisäksi nauttia avoimilla saunavuoroilla, joita on tiistaisin ja keskiviikkoisin. Toistaiseksi uimaan pääsee vain rannasta, mutta laituri pyritään hankkimaan vielä tänä kesänä.

”Saunassa on kyllä ollut kehutut löylyt, sillä siellä on puukiuas”, Stenman kertoo.

Rannan vierastalo on muutettu kesäkahvila- ja terassikäyttöön. Kahvila toimii toistaiseksi pop up -periaatteella, mutta tarkoituksena on saada se pian jokapäiväiseen käyttöön. Alueella on järjestetty myös erilaisia tapahtumia kuten kirpputoria.

Helsingin kaupunginmuseon mukaan 300-neliöinen Villa Wuorio valmistui koristemaalari ja teollisuusneuvos Salomo Wuorion perheen kesäasunnoksi vuonna 1901.

Hirsinen päärakennus edustaa kansallisromanttista tyylisuuntaa, ja sen suunnittelivat Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen. Alueella on myös aiemmin valmistunut 90-neliöinen vierastalo Bergvik.

Vuonna 1964 Helsingin kaupunki osti rakennukset 20 000 markalla. Huvila ja vierastalo kunnostettiin 1990-luvun alussa. Niitä on käytetty lähinnä kesäisin.

Stenmanin mukaan päärakennus on sisätiloiltaan ”yllättävän hyvässä” kunnossa mutta ulkopuolelta pahasti rapistunut. Kaupungin onkin tarkoitus maalauttaa rakennus jossain vaiheessa.

Kati Stenmanin mukaan lähialueen asukkaat ovat vaikuttaneet tyytyväisiltä siihen, että huvila on jälleen käytössä.

Hirsinen päärakennus edustaa kansallisromanttista tyylisuuntaa.

Yrittäjillä ei ole aiempaa kokemusta esimerkiksi vanhoista rakennuksista tai tapahtuma-alalta, joten aluevaltaus on molemmille melko uusi. Vastaanotto on kuitenkin ollut todella lämmin, Stenman kertoo.

Kesän alussa järjestetyissä pihatalkoissa oli useita kymmeniä henkilöitä auttamassa. Juhannuksena saunomassa ja grillijuhlissa oli toistasataa ihmistä, mikä tuli yrittäjille yllätyksenä.

”Ajateltiin, että ehkä muutama kymmenen ihmistä tulee, ja olikin pihapiiri ihan täynnä. Se oli hauska huomata, sillä tännehän ei ihan sattumalta voi eksyä”, Stenman sanoo.

Hänen mukaansa tarkoituksena on, että mahdollisimman moni helsinkiläinen pääsisi nauttimaan huvilasta, joka on hienolla paikalla niemenkärjessä Helsingin edustalla. Vaikka toiminnan pyörittämisessä riittää hommaa, on työ myös palkitsevaa.

Laajasalolainen Maija Tuhkanen piipahti ystävänsä Annen kanssa terassilla Hevossalmessa.

