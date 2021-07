”Deltavariantin saanut potilas tartuttaa keskimäärin neljä ihmistä”, sanoo apulaisylilääkäri Husista.

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen on huolestunut siitä, miten ihmiset ovat alkaneet lipsua maskien käytöstä. ”Etenkin perustason alueilla maskia käyttävät harvat”, Ruotsalainen sanoo.

Koronaviruksen herkästi leviävä deltamuunnos on siirtänyt Suomen uuteen tautivaiheeseen kesken toiveikkaasti alkanutta kesäkautta.

Kun koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa oli kesäkuun lopulla koko Suomessa 24 henkilöä, heitä on nyt osastoilla 42.

”Sairaalahoidon tarve on siis kaksinkertaistunut kuukaudessa. Potilaita on osastoilla aikaisempia epidemia-aaltoja vähemmän, mutta suunta on huolestuttava”, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien klinikan apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

”Ikäjakauman perusteella sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat painottuvat niihin ikäluokkiin, joilla ei ole rokotetta tai he ovat saaneet vain ensimmäisen annoksen.”

Ruotsalainen muistuttaa, että kesäaika on sairaalan kannalta aikaa, jolloin henkilöstömäärä on lomien takia rajallinen ja normaalitoiminta on tiukoilla.

Husin sairaaloissa oli maanantaina 13 koronapotilasta, jotka ovat iältään 22–54-vuotiaita.

Ruotsalainen ei tässä tilanteessa pidä järkevänä rajoitusten purkamista, ja tietyillä alueilla olisi hänen mielestään jopa syytä kiristää rajoituksia.

”Alueilla on nyt lukkiuduttu katsomaan sairaalahoidon vähäistä kuormitusta, vaikka ilmaantuvuus ja tapausmäärät ovat nousseet, tartunnanjäljitys sinnittelee ja yrittää pysyä perässä. Niin kauan kuin me noudatamme valittua kansallista koronahybridistrategiaa, meillä pitää olla kyky reagoida pahenevaan tilanteeseen”, Ruotsalainen sanoo.

Hän pitää Britannian toimia varoittavana esimerkkinä pandemian hoidossa. Brittilääkärit ovat jo varoitelleet, että yhä enemmän tehohoidon potilaista on 20–30-vuotiaita. Siitä huolimatta Britanniassa on päätetty jatkaa koronarajoitusten purkua.

”Mitä enemmän ihmiset pääsevät tapaamaan toisiaan ilman rajoituksia, sairastuvat ja tartuttavat, sitä suurempi todennäköisyys on sille, että virus pääsee muuntumaan vielä tartuttavampaan tai vaarallisempaan muotoon. Virusvariantit ovat ne, jotka luovat epävarmuutta tulevaan”, Ruotsalainen sanoo.

Puolitoista vuotta pandemian kanssa työskennellyt Ruotsalainen on jo aikaa sitten päätellyt, ettei virus noudata kausivaihtelua.

”Koronavirus ei selkeästi tunnista kausivaihtelua, se tunnistaa ihmisen. Deltavariantin saanut potilas tartuttaa keskimäärin neljä ihmistä.”

Viime kesään verrattuna tämä kesä on erilainen, koska nyt on järjestetty festivaaleja ja yleisötapahtumia. On ollut yksityistilaisuuksia ja EM-kisaturisteja.

Rokotukset eivät vielä tarjoa ulospääsyä epidemiasta, koska rokottamattomien nuorten ja vain yhden rokoteannoksen saaneiden työikäisten määrä on yhä suuri. Suomessa on vielä liki kaksi miljoonaa täysin rokottamatonta kansalaista.

Jos elokuun alussa hallitus antaa asetuksen 12–15-vuotiaiden rokottamisesta, opetus kouluissa ehtii alkaa ennen kuin tätä ryhmää edes aletaan rokottaa.

”Tällä vauhdilla meillä voisi olla mahdollisuuksia päästä 90 prosentin rokotekattavuuteen yli 12-vuotiaissa vasta vuoden lopulla”, sanoo Ruotsalainen.

Mitä sitten tässä tilanteessa voidaan tehdä?

Ruotsalaisen resepti on pääosin tuttua toimintaa. Maskien käyttöä yleisissä tiloissa ja liikennevälineissä pitää jatkaa, ja turvaväleistä on pidettävä huolta. Koronapassia hän kannattaa osana torjuntatoimia.

”Jos esimerkiksi Tanska ja monet Euroopan maat siihen pystyvät, miksi emme me. Kun puhutaan yhdenvertaisuudesta tai tasa-arvosta, niin kyllä niidenkin ihmisten yhdenvertaisuutta pitää huomioida, jotka eivät halua sairastua julkisissa tiloissa”, Ruotsalainen sanoo.

Muun muassa Ranska ja Italia ovat alkaneet edellyttää koronapassia esimerkiksi ravintoloissa ja tapahtumissa. Koronapassin saa, jos on saanut molemmat rokoteannokset, sairastanut covid-19-taudin tai jos on todistus alle 72 tuntia vanhasta negatiivisesta koronatestistä.

Myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ilmoitti maanantaina STT:n haastattelussa, että ”kansanterveyden näkökulmasta koronapassissa olisi suuri järki”.

Ravintoloiden lisärajoitukset eivät Ruotsalaisen mukaan ole ainoa mahdollinen keino taudin leviämisen ehkäisemisessä. Tauti leviää myös festivaaleilla, yksityistilaisuuksissa ja yleisötapahtumissa.

Tällä hetkellä terveydenhuollon jäljitystoiminta on erittäin kuormittunutta, mikä käytännössä hidastaa tartuntaketjujen kiinnisaantia ja sitä, että altistuneet saataisiin karanteeniin.

Kun jäljitykseen lisätään henkilöstöä, perusterveydenhoidon kiireetön hoito sakkaa. Ihmiset eivät pääse ajoissa lääkäriin tai hammaslääkäriin.

”Ihan liian vähän on puhuttu myös siitä, että nuorissa ikäryhmissä on yhtä lailla riski sairastua pitkäkestoiseen koronatautiin. Jos viidennes sairastuneista saa taudin pitkäkestoisen muodon, se tarkoittaa 100 000 sairastuneesta 20 000:ta ihmistä. Työkykyinen väestöhän tässä nyt ottaa vastaan tuntematonta sairastumisriskiä.”

Ruotsalaisen mielestä Suomi lähti purkamaan koronarajoituksia liian varhain, mikä osaltaan antoi kansalaisille virheellisen signaalin, että esimerkiksi maskien käytöstä tai turvaväleistä voitaisiin luopua.

Tulevaa kouluvuotta monet vanhemmat odottavat jo pelonsekaisin tuntein. Ruotsalaisen mukaan Euroopan tautikeskus on antanut päivitettyjä suosituksia opetustilojen ilmanvaihdon tehostamisesta, turvaväleistä, maskien käytöstä, tartunnanjäljityksen tehostamisesta ja altistuneiden karanteenista.

”Ei vanhempien pelkoa lastensa puolesta pidä väheksyä. Myös opettajien huoli on syytä ottaa huomioon”, Ruotsalainen sanoo.

