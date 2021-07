Helsingissä on päässyt ensimmäiseen rokotukseen ilman ajanvarausta jo runsaan viikon ajan.

Sairaanhoitajat Milla Närhi ja Antti Laitinen työskentelivät keskustakirjasto Oodin pop up -rokotuspisteellä tiistaina.

Mahdollisuus ensimmäiseen koronarokotukseen ilman ajanvarausta ei ole kerryttänyt jonoja Helsingin rokotuspisteillä.

”Ilman ajanvarausta kaikilla rokotuspisteillä on käynyt yhteensä muutamia satoja ihmisiä päivässä. Toivomme ajanvarauksettoman koronarokotteen hakemisen madaltavan entisestään kynnystä hakea rokote”, johtava ylilääkäri Timo Carpén vastaa sähköpostitse.

Ensimmäisen rokotteen saa ilman ajanvarausta arkisin kello 10–15.15 ja lauantaisin kello 11–16.15 kaikilta rokotuspisteiltä.

Espoo on tarjonnut koronarokotusten ensimmäistä annosta ilman ajanvarausta Ison Omenan rokotuspisteellä ja Vantaa Jokiniemessä Varian rokotuspisteellä tiistaista lähtien.

Helsingissä on neljä rokotuspistettä, jotka sijaitsevat Jätkäsaaressa, Malmilla, Messukeskuksessa ja Myllypurossa. Messukeskuksesta kerrotaan, että ilman ajanvarausta rokotuksessa on käynyt noin kymmenen ihmistä tunnissa.

Helsinkiläinen Nsar Sori saapui Messukeskukseen ensimmäiseen koronarokotteeseen ilman ajanvarausta tiistaina puolen päivän aikaan.

”Nyt oli helppo tulla, kun en ole töissä tähän aikaan. Myös kasvaneet tartuntamäärät vaikuttivat siihen, että halusin tulla rokotukseen”, Sori kertoo.

Koronaviruksen herkästi leviävä deltamuunnos siirsi Suomen uuteen tautivaiheeseen kesken kesäkautta. Tiistaina Suomessa todettiin 612 uutta koronavirustartuntaa.

Nsar Sori kävi ottamassa ensimmäisen koronarokotuksen Messukeskuksen rokotuspisteellä ilman ajanvarausta.

Myös helsinkiläinen Samya Enainousse, 30, kertoo, että ajanvarauksettomaan rokotukseen oli nyt helppo tulla juuri alkaneen loman ansiosta.

”Varattu aika olisi mennyt niin pitkälle”, hän sanoo.

Enainoussen päätökseen rokotuksesta ei vaikuttanut koronavirustilanteen heikentyminen kesän aikana, vaan hän kertoo olleensa koko ajan varma siitä, että aikoo ottaa rokotuksen.

Messukeskuksen rokotuspisteellä ei ollut ruuhkaa tiistaina iltapäivällä.

Toisen rokotusannoksen aikaistamisesta on tullut hyvin suosittua Helsingissä. Kaupunki antoi mahdollisuuden aikaistaa aiemmin varattua rokotusaikaa, kun monet pyrkivät lykkäämään aikojaan lomien vuoksi.

Vastavuoroisuuden taktiikka toimii, sillä Carpén arvioi, että jo useat tuhannet ihmiset ovat aikaistaneet rokotusaikojaan.

Myös Vantaa ja Espoo tarjoavat mahdollisuutta aikaistaa toisen rokotusannoksen ottamista.

Lyhentämällä rokotusten antoväliä kaupungit pyrkivät siihen, ettei rokotteita jäisi käyttämättä.

Helsinki on myös avannut pop up -rokotuspisteitä paikkoihin, joissa ihmiset liikkuvat. Helsingin pop up -rokotuspisteet ovat avoinna kello 11–15.

Tiistaina pop up -pisteitä oli neljä, joista yksi toimi Helsingin keskustakirjaston Oodin aulassa.

Sairaanhoitajat Milla Närhi ja Antti Laitinen kertovat, että pop up -pisteitä jatketaan, jos näyttää siltä, että ne tavoittavat ihmisiä. Oodissa oli kello 13:n jälkeen käynyt ensimmäisessä rokotuksessa seitsemän ihmistä.

Torstaina tilapäiset rokotuspisteet palvelevat Kontulan nuorisotalossa, Jakomäen ostoskeskuksessa, Malminkartanon kirjastossa ja Kanneltalolla Sitratorilla.

Carpénin mukaan myös koronatestien määrät ovat lisääntyneet ja näytteenotto vilkastunut. Merkittäviä ruuhkia testauspisteissä ei Carpénin mukaan ole ilmennyt.

Testiaikoja on saatavilla hyvin joka päivä. Kaupunki ohjeistaa asukkaita hakeutumaan viivyttelemättä koronatesteihin, jotta tartuntaketjut saadaan mahdollisimman nopeasti katkaistua.