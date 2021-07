Susanna Holopainen otti aurinkoa Eiranrannassa. Hän päätti lähteä rannalle tänään poikkeuksellisesti koko päiväksi, sillä sään on luvattu viilenevän loppuviikosta. ”Nyt otetaan kaikki irti ennen kuin tämä on ohi.”

HS kuvasi kaupunkilaisia hyvästelemässä toistaiseksi viimeisiä hellepäiviä. Säätiedot ovat luvanneet lähipäiville aiempaa viileämpää säätä.

Helsingissä hikoiltiin tiistaina helteessä kenties viimeistä kertaa koko kesänä. Säätietojen mukaan ainakaan lähi­tulevaisuudessa ei ole luvassa yhtä kuumia päiviä kuin viime viikkoina, ja siksi kaupunkilaiset ottivat ilon irti mahdollisesti viimeisestä hellepäivästä.

Auringonpaistetta on tänä kesänä riittänyt, sillä kesä on ollut ennätyksellisen lämmin.

Pääkaupunkiseudun keskilämpötila on ollut noin 20 astetta, mikä on hiukan yli neljä astetta pitkäaikaista keskiarvoa korkeampi.

Kesäkuussa rikottiin aiemmat lämpöennätykset kuukauden keskilämpötilaa tarkasteltaessa, ja heinäkuukin on ollut poikkeuksellisen lämmin.

Hellepäiviä on heinäkuussa ollut pääkaupunkiseudulla 20, mikä on Ilmatieteen laitoksen meteorologin Nina Karuston mukaan yli kaksinkertainen määrä tavallisiin kesiin verrattuna. Koko kesänä helleraja on rikottu Suomessa 52 kertaa.

Trooppisia öitä, jolloin lämpötila ei laske yölläkään alle 20 asteen, on mitattu pääkaupunki­seudulla yhdeksän. Tämäkin on poikkeuksellista, sillä Karuston mukaan trooppisia öitä on tavallisesti korkeintaan muutama kesässä.

”Jos puhutaan koko kesästä tähän mennessä, voidaan sanoa, että pääkaupunki­seudulla on ollut ennätyslämmin kesä sekä keskilämpötilaa että hellepäivien lukumäärää tarkasteltaessa”, Karusto sanoo.

”Kesäkuu oli ennätyslämmin ja heinäkuu vain poikkeuksellisen lämmin, mutta onhan sekin paljon.”

Vaikka jatkuva kuumuus ei ilahduta kaikkia, tiistaina helsinkiläiset vaikuttivat nauttivan kaupungin kesäisestä tunnelmasta. HS kuvasi helteessä hikoilevien ihmisten tunnelmia kesän kenties viimeisenä hellepäivänä.

Leena Porri (vas.) ja Satu Olsson matkasivat Pihlajasaareen nauttimaan lämmöstä. Porrin mielestä helteinen kesä on ollut oikein hyvä lukuun ottamatta tukalia öitä. Hän viilentää itseään hiostavassa raitiovaunussa Espanjasta ostetulla viuhkalla. “Helle tekee hyvää kaikille paitsi kasveille”, hän toteaa.

Matti Melander (vas.) ja Rasmus Blomqvist olivat käyneet uimassa Eiranrannassa. Tieto helteiden mahdollisesta päättymisestä ei ilahduttanut heitä, ja Melander kertoi suorastaan rakastavansa lämpöä. “Muutama kylmä päivä välissä oli aika masentavaa suorastaan”, Blomqvist lisäsi.

Nelivuotias Kaapo K. juoksi sadettimen alta Musiikkitalon edustalla. Kaapo oli matkalla elokuviin äitinsä kanssa, ja matkassa olivat vaihtovaatteet kastuneiden tilalle.

Puistotyöntekijä Roberto Rivera kitki kukkapenkkiä Vanhassa kirkkopuistossa, tuttavallisemmin Ruttopuistossa. Hän kertoi, että auringon porottaessa työnteko on toisinaan rankkaa, ja t-paitarusketus on joka kesän kauhu. Rivera suhtautuu säähän kuitenkin tyynesti: “Sää on mikä on, vaikka olisi rankkasade. Jos suhtautuu neutraalisti, se ei paljoa haittaa.”

Susanna Holopainen otti aurinkoa Eiranrannassa. Tunnelma rannalla oli kuulemma kuin ulkomailla. ”Helle on ihmisille oikein hyväksi tiettyyn pisteeseen saakka. Itse tykkään, mutta vanhukset saattavat olla toista mieltä”, hän pohtii.

Heidi Skog ja Mia Laihonen tutkivat puhelinta Musiikkitalon siimeksessä.

Hanne Honkanen ja Jouko Aarnio nauttivat auringosta viisi päivää sitten perheeseen muuttaneen Bao-koiran kanssa. Kaksivuotias Baokin kävi uimassa mutta ei vielä viihtynyt vedessä erityisen pitkään. Omistajien mukaan koirakin nauttii lämmöstä. ”Se varmaan odottelee, milloin saa jätskiä”, Honkanen nauroi.

Tulkkina ja taksikuskina työskentelevä Bakhtiyor Negmatov odotteli asiakkaita varjossa Asema-aukion taksitolpalla. Negmatovin autossa on hyvä ilmastointi, joten helle ei häntä haittaa.

Kaivinkoneen kuljettaja Ingvar Pent vietti kahvitaukoa työpäivänsä lomassa Vanhassa kirkkopuistossa. Hän kertoo, että työmaalla on erittäin kuuma eikä kaivinkoneissa ole ilmastointia. Se ei kuitenkaan haittaa, sillä Pent on jo ehtinyt tottua lämpöön. ”Omasta puolestani voisi olla 11 kuukautta tällaista säätä ja yhden kuukauden talvi”, hän sanoi.

Oulusta Helsinkiin lomailemaan tulleet Tuovi, Marko, Elias, Tuomas, Topias, Miikka, Olivia, Lyydia, Venla, Luoma ja Pihla Alakärppä söivät jäätelöä Postitalon seinustalla.